الإثنين 25 أيلول 2023
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"شومان" تعلن أسماء الفائزين بجائزة "أبدع"

مؤسسة عبدالحميد شومان
مؤسسة عبدالحميد شومان
  أعلنت مؤسسة عبدالحميد شومان، أمس، عن أسماء الفائزين بجائزة الإنتاج الإبداعي للأطفال واليافعين (أبدع) للدورة 19، وذلك بناء على مخرجات لجان التحكيم التي أقرتها الهيئة العليا للجائزة.اضافة اعلان
وفاز في المجال الإبداعي عن حقل المقالة في الفئة العمرية (12-15 عاما)، جود جرير غنيمات من البلقاء، كما فاز عن الفئة العمرية (16-18 عاما) مناصفة، سندس أشرف الأعرج وآية غسان الجابري من عمان، أما في حقل الشعر فقد فاز عن الفئة العمرية (12- 15 عاما) عبد الرحمن أحمد المبيضين من الكرك، وعن الفئة العمرية (16-18 عاما) عبد الرحمن محمد الهبراوي من الزرقاء.
وفي مجال الفنون التشكيلية والبصرية، فقد فاز عن حقل الرسم في الفئة العمرية (8 -11 عاما)، رفيف هاني عباس النوافلة من معان، وعن الفئة العمرية (12-15 عاما) غزل غسان بسطامي من عمان، وعن الفئة العمرية (16-18 عاما) فقد فاز بها عمر نزار الزعبي من إربد.
وفي حقل النحت والخزف، فقد فازت عن الفئة العمرية (8-11 عاما) رزان أحمد المبيضين من الكرك، كما فازت ميرة أيمن هرفيل من الزرقاء عن الفئة العمرية (12-15 عاما)، في حين ذهبت الجائزة عن الفئة العمرية (16-18 عاما) مناصفة بين نور ربيع الدرويش ومريم أحمد أمين الخطيب من عمان.
وفي مجال الفنون الأدائية عن حقل الموسيقا، فقد فاز عن الفئة العمرية (8-11 عاما) سامي أشرف نيروخ من عمان (عن الآلة الشرقية/ القانون)، ورامز أشرف الفانك من عمان (عن الآلة الغربية/ البيانو)، في حين فاز عن الفئة العمرية (12-15 عاما) عمر علاء البشيتي من عمان (عن الآلة الشرقية/ القانون)، وعن (الآلة الغربية) فقد فاز فيها مناصفة كل من ليلى أيمن العزيزي على آلة الكمان، ونور رامي بطارسة على آلة البيانو، وعن الفئة العمرية (16-18 عاما) فاز مناصفة كل من أمير علاء صويص من البلقاء عن (الآلة الشرقية/ العود)، ووائل حابس الكور من إربد عن (الآلة الشرقية/ العود)، وسطام سجال سطام المجالي من عمان عن (الآلة الغربية/ البيانو).
وفي حقل الرقص عن الفئة العمرية (8-11 عاما)، فقد فاز بالجائزة فرقة داريا عيد وتيا سبانخ (Hip Hop) من عمان، في حين ذهبت الجائزة عن الفئة الثانية (12-15 عاما) إلى فرقة سارة روث طارق الربضي (دبكة وفلكور شعبي) من عمان، كما فاز بالجائزة عن الفئة العمرية (16-18 عاما) فرقة أحمد شلباية (دبكة) من عمان.
وفي مجال الابتكارات العلمية عن حقل العلوم، فقد فاز عن الفئة العمرية (12-18 عاما) سلمى عمر الشغنوبي من عمان، في حين فاز عن الفئة العمرية (16-18 عاما) مناصفة، كل من مجموعة جون خواجا وسيف راشد، ومجموعة ياسمين الصديق وجوانا عبدالله من عمان.
وأشارت الهيئة العلمية للجائزة، في بيان صحفي، إلى أنه تم تقييم أعمال الجائزة، بحسب مخرجات ورشات تدريبية عقدتها المؤسسة في مجالات الجائزة، وحسب المعايير المتفق عليها مع اللجنة العليا للجائزة، مبينة أنه بلغ عدد الفائزين بالجائزة هذا العام، 26 فائزا وفائزة في مختلف الحقول.
وتغطي الجائزة مجالات "الإبداع الأدبي (المقالة والشعر)"، "الإبداع الأدائي (الموسيقا والرقص)"، "الإبداع الفني (الرسم والنحت والخزف)" و"الابتكارات العلمية".
وتهدف جائزة الإنتاج الإبداعي للأطفال واليافعين (أبدع)، إلى تشجيع الطاقات الإبداعية عند الأطفال، وصياغة حالة انزياح جاد نحو الثقافة المعرفية والإبداع الأصيل المنحاز للحياة والإنسان والمستقبل، وانسجاما مع دور المؤسسة المعرفي والتنويري في خدمة الأجيال المقبلة. وتعد "شومان" ذراع البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية والثقافية، وهي مؤسسة ثقافية لا تهدف لتحقيق الربح، وتعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي، للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.
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