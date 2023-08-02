الخميس 03 آب 2023
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"شومان" تعلن القائمة القصيرة لجائزة "أبدع" في دورتها 19

"شومان" تعلن القائمة القصيرة لجائزة "أبدع" في دورتها 19
"شومان" تعلن القائمة القصيرة لجائزة "أبدع" في دورتها 19
  أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، عن القائمة القصيرة المتأهلة للمرحلة الثانية لجائزة عبد الحميد شومان للإنتاج الإبداعي للأطفال واليافعين "أبدع"، للعام الحالي، في دورتها التاسعة عشرة.اضافة اعلان
وكان تقدم للدورة الحالية 742 مشاركة بطلبات مكتملة، فيما تأهل للورشات التدريبية، التي سيتم تنفيذها خلال شهر آب (أغسطس) الحالي، 207 متأهلين؛ ذكورا وإناثا، في جميع الحقول، ومن مختلف محافظات المملكة.
وتأهل في مجال الإبداع الأدبي/ حقل المقالة 53 مشاركا ومشاركة، وفي حقل الشعر 17، أما في مجال الفنون التشكيلية والبصرية فتأهل في حقل الرسم 88، وفي حقل النحت والخزف 9، كما تأهل 23 في مجال الإبداع الأدائي (الموسيقا)، وفي حقل الرقص 10، وفي مجال الابتكارات العلمية تأهل 7 مشاركين ومشاركات.
وشارك في تحكيم أعمال المتقدمين عشرات المختصين في مجالات الجائزة، وصولا إلى الاتفاق على القائمة القصيرة.
ويخضع المتأهلون لسلسلة من ورشات العمل التدريبية، التي تهدف إلى تطوير قدراتهم الإبداعية والتقنية، لتنعكس على أعمالهم ومشاريعهم المتقدمة للمرحلة النهائية للمسابقة، التي يتم التحكيم النهائي بناء عليها، حيث يشرف على ورشات العمل، مجموعة من الأكاديميين والفنانين والكتاب الأردنيين، من أجل صقل تجارب المشاركين، وتزويدهم بالخبرات المطلوبة لتطوير إبداعاتهم.
وتأهل من محافظة إربد 20 مشاركا، والبلقاء 8، والزرقاء 19، والطفيلة 2، والعقبة 5، والكرك 8، المفرق 4، وجرش 3، ومادبا 4، ومعان 1، والعاصمة عمان 133 متأهلا ومتأهلة.
وتهدف الجائزة إلى خلق روح المنافسة الإيجابية بين الأطفال واليافعين، وإبراز مواهبهم وإثراء معلوماتهم، مع تأكيد تنمية قدراتهم والارتقاء بالذائقة الأدبية والفنية ودعم الابتكار العلمي لديهم، والمساهمة في إعداد جيل واع بألوان المعرفة والمهارات الأدبية بلغة عربية سليمة.
كما تعزز الجائزة، ثقافة الإبداع من خلال اكتشاف الموهوبين والمتميزين من الأطفال واليافعين في مرحلة مبكرة، مع التنبيه على توظيف مهارات الطلبة الإبداعية وقدراتهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم.
وتغطي الجائزة مجالات "الإبداع الأدبي (المقالة والشعر/ الخاطرة)"، "إبداع الفنون الأدائية (الموسيقا والرقص)"، "إبداع الفنون التشكيلية والبصرية (الرسم والنحت، الخزف)" و"الابتكارات العلمية (العلوم)".
وتستهدف الجائزة جميع الأطفال واليافعين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية؛ أردنيين وغير أردنيين، من الفئات العمرية بين 8 و18 سنة، باشتراط عدم التقدم بأكثر من عمل واحد في الحقل الواحد من حقول الجائزة.
وتأتي جائزة (أبدع) إيماناً من المؤسسة بدور النشء الجديد من الأطفال واليافعين في صياغة المستقبل، ومن أجل إعطاء الفرصة للموهوبين منهم للتعبير عن أنفسهم، ولأجل تعريضهم لنور المعرفة وإعطائهم مساحات ومناخات حرة وصحية يتحركون فيها ويجترحون إبداعاتهم ويعبرون عن ذواتهم.
وانطلقت الجائزة في نسختها الأولى في العام 1988، واستمرت حتى العام 2003، فيما أعيد إطلاقها العام 2018 مرة أخرى، وتتضمن فلسفتها تعزيز دور النشء الجديد من الأطفال واليافعين في صياغة المستقبل، وإعطاء الفرصة للموهوبين للتعبير عن أنفسهم، ومنحهم مساحات ومناخات حرة وصحية يتحركون فيها ويجترحون إبداعاتهم ويعبرون عن ذواتهم.
و"شومان" ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، هي مؤسسة ثقافية لا تهدف لتحقيق الربح، تعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي، الأدب، الفنون، والابتكار.
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