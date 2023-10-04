"شومان" تكرم الفائزين بجائزتي الباحثين العرب وأدب الأطفال 2023

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كرمت مؤسسة عبدالحميد شومان، الفائزين بجائزتي الباحثين العرب بدورتها (41)، وأدب الأطفال بدورتها (17)، للعام 2023.ومندوبا عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، رعى وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، الحفل وذلك يوم امس الأربعاء في فندق ريتز كارلتون بعمان.ووزع الدكتور محافظة ورئيس مجلس الإدارة صبيح المصري والرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، خلال الحفل الذي حضره عدد من الوزراء والأعيان والنواب والمسؤولين، وأعضاء مجلس الأمناء ونخبة من الباحثين والمهتمين، ووسائل الإعلام المحلية والعربية؛ الجوائز والدروع على الفائزين في الجائزتين.وفاز بجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال لهذا العام والتي اختصت في "مجال الشعر في موضوع البيئة الموجهة للأطفال في الفئة العمرية 9-12 سنة"، الشاعرة آسيا أحمد حسين عبداللاوي من الجزائر، في المرتبة الأولى، عن مجموعة قصائدها المعنونة "همس الكائنات"، فيما فاز بالمرتبة الثانية الشاعر "محمد باقر" جميل شغاتي الحسين من العراق، عن مجموعة قصائده المعنونة "أشجار تلون الحياة"، وحل بالمرتبة الثالثة الشاعر عصام عبد السلام محمد كنج الحلبي من سورية، عن مجموعة قصائده المعنونة "إنا نحب الأرض".وفي جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، فقد فاز عن حقل العلوم الطبية والصحية موضوع "التغذية والحمية والأمراض" الدكتورة فرح عبد القادر ظهير نجا (لبنان)، كما فازت الدكتورة يسرى كريم جابر الهلالي (العراق) عن موضوع "داء النسيان والخرف"، وعن حقل العلوم الهندسية موضوع "تكنولوجيا حصاد وكفاءة الطاقة: أساليب وتطبيقات" فاز الدكتور سويلم وفا عبد اللطيف شرشير (مصر)، كما فاز عن موضوع "تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الهندسة" الدكتور عريب غيث ميخائيل الخيطان (الأردن)، وعن حقل العلوم التكنولوجية والزراعية بموضوع "الأمن الغذائي" فاز مناصفة كلا من الدكتور محمد أحمد عبد الفتاح العيسوي (مصر) والدكتور أيمن عبد العزيز سويلم (مصر).كما فاز عن موضوع "تقنيات سلاسل الإمداد وتطبيقاتها" الدكتور محمد حسين محمد حمودة (فلسطين)، وعن حقل العلوم الأساسية بموضوع "الأنظمة الديناميكية" فاز مناصفة الدكتور وصفي أحمد عايد شطناوي (الأردن) والدكتورة سارة إبراهيم محمد عبد السلام (مصر)، وفاز بموضوع "الفيزياء الحرارية " الدكتور جيمي أليا رومانس (لبنان)، وعن حقل العلوم الاقتصادية والإدارية فاز الدكتور منير ماهر محمود أحمد (الأردن) عن موضوع "التحول الرقمي المالي"، وفي حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية فاز الدكتور أحمد محمد أبو زيد (مصر) عن موضوع "نماذج تطبيقية في الدراسات المستقبلية"، كما فاز بموضوع "اللسانيات التطبيقية" الدكتور عطا محمد جبريل عبد السميع (مصر). وتم خلال الحفل تقديم عرض شعري مستوحى من عنوان جائزة عبد الحميد شومان لهذا العام.وقالت قسيسية، في كلمة لها خلال الحفل: "نجتمع اليوم لنمزج العلم بالأدب، ونفسح طريقا بهيجا أمام أمنياتنا بأن يكون الغد أكثر جمالا وإشراقا، وأن تكون خطواتنا أكثر رسوخا تجاه مستقبل نستحقه بما نمتلك من معارف وخبرات". وأضافت أنه من خلال الأدب، نستطيع أن نتخيل شكل العالم المستقبلي، وبالعلم سنكون قادرين على بناء ذلك المتخيل، فهما يتكاملان معا لتحقيق تقدم البشرية ورفاهها من خلال تجاوز التحديات.وبين رئيس الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الدكتور لبيب الخضرا، أن الجائزة ومنذ انطلاقتها تبوأت مكانة مرموقة في المشهد العلمي العربي، وساهمت بفاعلية في دعم جهود البحث العلمي، ودعمت وحفزت الباحثين العرب على الاستمرار بالبحث العلمي.وأشار إلى أنه تنافس في هذه الدورة (505) باحثين من مؤسسات وجامعات ومراكز أبحاث عربية وعالمية، فاز منهم (13) باحثا وباحثة من مختلف الجنسيات العربية، بـ(11) موضوعا، فيما توزعت الجائزة على الفائزين حسب الجنسيات الآتية: (3) الأردن، (6) مصر، (2) لبنان، (1) فلسطين و(1) العراق، وساهم في تقييم البحوث والطلبات (35) باحثاً متخصصاً من جامعات ومؤسسات علمية عربية وعالمية.من جهتها قالت عضو الهيئة العلمية لجائزة أدب الأطفال الدكتورة شهلا العجيلي، إن الهيئة العلميّة لجائزة أدب الأطفال في المؤسسة، طرحت موضوع (البيئة في مجال الشعر الموجّهة للفئة العمريّة من 9-12 سنة) لهذه الدورة، رغبة منها في استعادة دور فنّ القول الأوّل الذي حمل قضايا الإنسان عبر التاريخ.وأضافت، أن الجائزة استقطبت في هذه الدورة حساسيّات شعريّة جديدة استطاعت تقديم خطاب جماليّ ومعرفيّ لا يستهين بذكاء الطفل، وينافس المؤثّرات البصريّة والسمعيّة الكثيرة من حوله.رئيس منتدى الجوائز العربية وأمين عام جائزة الملك فيصل الدكتور عبد العزيز السبيل، أشار في كلمته إلى أن المنتدى انطلق كفكرة قبل خمسة أعوام، وتحمست له، وأسسته 23 جائزة، وازداد أثره وتوسعت دائرته، وأصبح يحتضن أكثر من ثلاثين جائزة، من أبرزها جوائز عبد الحميد شومان العضو المؤسس للمنتدى وعضو مجلسه التنفيذي، والداعم له عبر مسيرته.وكرم منتدى الجوائز العربية خلال الحفل العديد من الجهات العربية المساندة للجوائز من خمسة أقطار عربية وهي: البنك العربي- الأردن، والبنك التونسي- تونس، وشركة زين للاتصالات- السودان، وجامعة الشرق الأوسط الأمريكية- الكويت، ومؤسسة منتدى أصيلة- المغرب، مثلما تم تكريم الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية لدعمها المستمر للمنتدى.