صحفيات من غزة.. أدوار في توثيق الجريمة وقلق من فقد الأعزاء

منى أبوحمور

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إنها ليال طويلة، وتفاصيل صعبة ولحظات لم تكن سهلة لتغطيتها أو حتى سردها، مشاعر مختلطة تعيشها صحفيات في غزة منذ السابع من أكتوبر، ما يفاقم من مصاعب العمل ومخاطره، مدفوعات بأدوار نقل الحقيقة كما هي، ومن جهة أخرى يخشين أن تكون عائلاتهن هي الخبر.ما تعيشه الصحفيات في غزة حالة عامة وصعبة يعيشها الصحفيون بشكل عام، إذ تستهدفهم آلة الاحتلال الوحشية، فقد تجاوز عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان على غزة 60 صحفيا.غير أن المخاطر التي تواجهها الصحفيات الفلسطينيات مضاعفة، فهن يمثلن هدفا للاحتلال الإسرائيلي لأنهن ينقلن الحقيقة، فلم تكن ساحة الحرب بعيدة عن منازلهن، وفي كل لحظة كنّ يخشين أن يتلقين اتصالا أو أن يصل خبر أحد أفراد عائلاتهن من ضمن الجرحى أو الشهداء؛ فهن، إضافة لعملهن كصحفيات، أمهات وزوجات وكذلك أخوات على المسافة صفر من الأحداث، ينقلن مستجدات الأحداث وفي القلب غصة هي غزة.عبء نفسي كبير وتفاصيل مؤلمة تختبرها صحفيات غزة في كل يوم، ففي كل مرة كانت تتفحص الصحفية إسراء البحيصي وجوه الأطفال الذين كانت تقلهم سيارات الإسعاف، للتحقق مما إذا كان من بينهم أحد من أطفالها.هي تخشى وزميلاتها رنة الهاتف، أو حتى رسالة نصية كانت أو صوتية، تخاف حتى من الإعلان عن قصف جديد.في حين تعتني الصحفية غالية حمد بطفلتها الصغيرة خلال أدائها عملها الصحفي في تغطية الحرب على غزة، بعدما ظهرت في فيديو وهي تصطحب طفلتها أثناء تغطية الحرب الإسرائيلية على القطاع.وظهرت الصحفية حمد في مقطع الفيديو الذي لاقى تفاعلا كبيرا بين نشطاء منصات التواصل الاجتماعي وهي تتحدث خلال مداخلة لها مع شاشة "الجزيرة مباشر"، وبدت طفلتها الصغيرة تلهو بلعبة في يدها ريثما تنتهي أمها من أداء عملها.كتبت الإعلامية والباحثة هدى نعيم، عبر حسابها في منصة "إكس": "غالية حمد صحفية من غزة نموذج لصمود الأمهات في غزة! هي أم وصحفية ونازحة".في حين لم تكن تغطية الإعلامية هبة عكيلة، مراسلة فضائية "الجزيرة" في غزة، سهلة، وهي التي كانت شاهدة عيان على ما دار من أحداث، لتروي أبرز المشاهد التي أثرت فيها أثناء التغطية، ووصفها لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان.في كل مرة كانت تنزل بها عكيلة إلى الميدان لتغطية العدوان الإسرائيلي على غزة، كانت تختبر معاناة مركبة، فهي في الدرجة الأولى إنسانة ومن ثم صحفية، وكل ما تختبره في الميدان يؤثر في مشاعرها وأحاسيسها كأم، خصوصا أن القصف يستهدف المدنيين والأطفال تحديدا في كل مرة.المخاطر التي تواجهها الصحفيات الفلسطينيات عديدة، فلا تتوقف تهديدات إخلاء بيوتهن وحملات الاعتقال في الضفة الغربية أو تهديدات القصف التي تخطئ تارة وتصيب تارة أخرى ولحظات الرعب والقلق مرت عليهن منذ السابع من أكتوبر كأنها عام كامل، استطاع المشاهد أن يرى تعابير وجوه تلك الأمهات الصحفيات خشية اختبار الفقد في أي لحظة.كانت مراسلة قناة الجزيرة الإنجليزية يمنى السيد، قد تلقت اتصالا تحذيريا من الجانب الإسرائيلي لإخلاء منزلها في غزة تحت طائلة القصف، في حين اعتقلت قوات الاحتلال الزميلة الصحفية سجود عاصي التي تعمل مع صحيفة الحدث في رام الله للضغط على زوجها الصحفي محمد بدر لتسليم نفسه، بعد اقتحام منزل العائلة في بيت لقيا غرب رام الله وتحطيم محتوياته ومصادرة الأجهزة الإلكترونية.وفي تصريحات لعكيلة حول الوضع في غزة، قالت "هذه المرة كانت مختلفة للغاية، حيث كنت أقف أمام صمود الشعب الفلسطيني مذهولة للغاية، وإن كنت اعتدت أن أراه منذ سنوات بهذه القوة من الصمود.لكن هذه المرة وجدت صموداً مختلفاً، للدرجة التي تجعلني أقول إنه صمود يفوق الوصف، فقد لاحظت حباً كبيراً بين الناس وتراحماً فيما بينهم، كان يصل إلى تآزر حقيقي، وهو أمر ليس بغريب أن يصدر عن الشعب الفلسطيني".وأكدت عكيلة أن العاطفة لم تكن تغلب على عملها الذي كانت تؤديه بكل مهنية، لكنها المرة الأولى التي كانت تشعر فيها أثناء تغطية العدوان، بأنها بحاجة إلى البكاء، في حين كانت تحرص في السابق على التماسك، وعدم البكاء، إلا أنها في العدوان الأخير، تأثرت للغاية، لكن ذلك لم يؤثر في حيادها.غالباً ما تكون النساء في خط المواجهة أو الدفاع الأول في الأزمات، والكوارث الطبيعية والحروب السياسية، وفق اختصاصية علم الاجتماع والخبيرة في شؤون المرأة الدكتورة فادية الإبراهيمي، فمثلاً أغلب العاملين في قطاع التمريض من النساء، وهذا بالتحديد ما عانت منه النساء في جائحة كورنا؛ حيث كنّ أكثر عرضة للعدوى وانتقال الفيروس المميت.وتلفت، بدورها، إلى تأثير السلاح على حياة النساء في الحروب، وهذا ما يحدث حالياً في الحرب على غزة التي راح ضحيتها أكثر من ثلاثة آلاف امرأة وتعرض العدد الكبير منهن لخطر الموت.بعض المهن التي تمارسها النساء في غزة، وخاصة مهنة الصحافة والإعلام، بحسب الإبراهيمي، تتطلب من النساء البقاء في قلب الحدث وفي أماكن الخطر والاستهداف والقصف، والبقاء بعيداً عن عائلاتهن لأيام أو لفترات طويلة، مما يجعل الضرر النفسي كبيرا جداً على الصحفيات.تقول الإبراهيمي "تعيش الصحفيات القلق على أنفسهن وعائلاتهن، ويواجهن غريزة البقاء في كل لحظة، لأنه من الممكن أن تخسر أي منهن حياتها في لحظة، وهذا ما حدث مع عميدة الصحفيات الفلسطينيات جيفارا البديري، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعشن حالة من الترقب والخوف والقلق على عائلاتهن، فكيف لامرأة أن تبقى صامدة على رأس عملها وهي تتوقع في أي لحظة أن الخبر الذي تنقله يمكن أن يكون عن أعز وأغلى الأشخاص على قلبها؟".ومن جهة أخرى، توضح الإبراهيمي أن دماغ المرأة أكثر ميلاً للسلوك الإيجابي الاجتماعي، وأن منطقة في المخ تسمى المخطط هي المسؤولة عن تقييم الأحداث واتخاذ القرارات استجابة للمواقف الاجتماعية بشكل مختلف عن الرجل، فالمرأة أكثر تعاطفاً وتأثراً في المواقف والتفاعلات الاجتماعية.تقول "تأثير الأحداث الموجعة والمؤلمة من قتل ودماء وهدم وخراب يعد أكثر تأثيراً من الناحية النفسية على الصحفيات الإناث من الرجال"، وسيواجهن في المستقبل أعراض الصدمات النفسية المتمثلة في الاكتئاب والقلق والأرق والشعور بالخوف والعجز والانفصال عن الواقع والغضب وإنكار وقوع الحدث وعدم تقبله والارتباك وصعوبة التركيز والشعور بالذنب ولوم النفس والانسحاب الاجتماعي.وتؤكد الإبراهيمي أن الاستجابة العاطفية لدى الصحفيات من جراء مشاهدتهن لحرب غزة ستكون صادمة ومروعة وتمثل تجربة صادمة ومؤلمة يصاحبها ضرر نفسي كبير قد ينعكس على سلامتهن وصحتهن الجسدية، مثل الصداع والتعب العام والشعور بآلام وأوجاع في الجسم، وتشنج العضلات وصعوبة بالنوم وكوابيس واضطرابات الشهية."هذا كله يحتاج، بعد انتهاء الحرب وإنهاء ظروف العمل الاستثنائية كصحفية، إلى تخفيف وقع الصدمة أو تخفيف اضطرابات ما بعد الصدمة، من علاجات نفسية ودعم ومساندة اجتماعية وإعادة إعمار الإنسان"، وفق الإبراهيمي.