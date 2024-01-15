صحفيو غزة.. شهادات مؤثرة يرويها مراسلون من مرمى النيران

منى أبو حمور

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عمان- على خط النار؛ ما يزال صحفيو غزة صامدين داخل مرمى نيران قوات الاحتلال الصهيوني الذي يصر على استهداف الكلمة والحقيقة، حاملين رسالتهم طواعية لنقل المشهد بكل تفاصيله خلال 100 يوم من الحرب على قطاع غزة، يعانون القصف والنزوح والتجويع وفقدان الأحبة.القانون الدولي لم يحرك ساكنا لحماية الصحفيين في قطاع غزة الذين تستهدفهم قوات الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر في محاولة لاغتيال صوت الحقيقة ومنعهم من نقل المجازر المروعة هناك.بعد 100 يوم من العدوان على قطاع غزة؛ كيف يرى صحفيو غزة رسالتهم في ظل تهاوي القوانين الدولية وما تدعيه مؤسسات الصحافة الدولية التي طالما أكدت الحق في الوصول إلى المعلومة، وحرية الرأي والتعبير وأن الصحفي محمي في مناطق النزاع بموجب القوانين، إلا أنه في غزة أصبح الهدف والعيان الذي توجه قوات الاحتلال نحوه قذائفها وصواريخها.شارك صحفيو غزة مع العالم ما عايشوه كمراسلين صحفيين وناقلين للحقيقة رغم القصف والتشريد والألم والوجع في كل لحظة، مؤكدين استمرارهم في عملهم ونقل الحقيقة مهما كلفهم ذلك من أثمان.الصحفي وائل الدحدوح يقول "على رأس 100 يوم كنا شهودا على حرب دامية ومدمرة بشكل لم يسبق له مثيل ولم تعشه غزة.. كنا شهودا على دمار البيوت ودمار المربعات السكنية وإزالتها عن الوجود، وشطب أسر وعائلات بأكملها من السجل المدني".وأكد الدحدوح أن الصحفيين كجزء من مجتمع غزة قد تجرعوا كصحفيين ومراسلين مرارة الاستهداف الشخصي في هذه الحرب، فقد استشهد أفراد من أسرته وولده البكر حمزة واستهدف هو شخصيا وأصيب، كما استشهد زميله المصور سامر أبو دقة.الدحدوح وفي تصريحاته المستمرة ما يزال مصرا على الاستمرار في الطريق الذي اختاره طواعيا، وفق قوله، رغم الألم الكبير الذي يعيشه بسبب فقد معظم أفراد عائلته وكان آخره حادثة اغتيال نجله حمزة صحفي قناة الجزيرة ليترك ألمه ودموعه جانبا ويستمر في حمل رسالته التي يعتقد أنها لا تقل أهمية عن وجع الولد والحفيد والعائلة.في حين وصف الصحفي هشام زقوت الذي ينقل التغطية من رفح جنوب قطاع غزة، كيف كان خلال 100 يوم من الحرب شاهدا على استهداف الاحتلال للصحفيين وعائلاتهم وعلى تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، وأنه شاهد القتل والتدمير والتهجير والتجويع، ووصف الحرب الإسرائيلية بأنها ليس لها مثيل، "ولكن تغطيتنا الإعلامية ستبقى مستمرة".ومن جهته، أكد المراسل مؤمن الشرافي أن هذه الحرب لا تشبه مثيلاتها من الحروب، لكن التغطية الإعلامية لن تتوقف وأملهم أن يكون الغد مشرقا لأطفال غزة.كما قال الصحفي هاني الشاعر من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة- إنه قام بتغطية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وعايش مشاهد القتل والتدمير والألم والتشريد والتجويع، ولكنه أيضا شاهد الأمل والصمود والثبات لدى الفلسطينيين في قطاع غزة.أما الصحفي أشرف أبو عمرة، فقال إنه كان شاهدا خلال 100 يوم من العدوان على مجازر وعمليات نزوح كبيرة، وأشار إلى أن تلك المشاهد لم تفارقه، ووصف هذه الحرب بأنها استثنائية وضد المدنيين، وهو نفس رأي الصحفي إسماعيل أبو عمر من خان يونس، الذي وثق مع زملائه المصورين عمليات التهجير والنزوح وتفاصيل المعاناة.117 صحفيا استشهدوا في الحرب الهوجاء في قطاع غزة فقط لأنهم أصروا على استمرار حمل رسالتهم ونقل الحقيقة كما هي وتعرية الرواية الإسرائيلية الزائفة التي استهدفت في حربها الشجر والحجر والبشر.استمرار قوات الاحتلال بجعل الصحفيين أهدافا لطائراتهم المسيرة يأتي بهدف إسكاتهم وتخويفهم للتوقف عن نقل المجازر، والصحفي الغزي اليوم يعيش أهوالا لا تحتمل خلقها الكيان الصهيوني في غزة.وما بين الإصرار على البقاء والاستمرار في نقل الحقيقة أو الخروج بمن سلم من العائلة؛ تتباين ردود أفعال الصحفيين ونظرتهم إلى رسالتهم الإعلامية بعد أن أصبحت الصحافة مهنة الموت في غزة."إلى هنا تنتهي التغطية الصحفية"، بهذه الكلمات عبر الصحفي الغزي أنس النجار عن حالة الخذلان الكبيرة من العالم أجمع بعد مرور أيام طويلة من الحرب التي اسشتهد خلالها عدد كبير من الصحفيين فضلا عن عائلاتهم.شارك النجار منشورا عبر حسابه على الفيسبوك يعلن به انتهاء تغطيته الصحفية في العدوان الغاشم على قطاع غزة معلنا البحث عن الأمان مع العائلة، وأن ذلك خير ألف مرة من البحث عن خبر ينقل لعالم لا يعرف معنى الإحساس والإنسانية.واختتم النجار منشوره الذي جاء بعد استشهاد الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى الثريا في غارة إسرائيلية استهدفت السيارة التي كانت تقلهما في مدينة رفح قائلا،: "رحم الله الزملاء الصحفيين وأعلن إيقاف عملي الصحفي في هذه الحرب الهوجاء".في وقت سابق أعلنت الصحفية الفلسطينية الشابة بلستيا العقاد (22 عاماً)، مغادرتها قطاع غزة إلى مصر التي وصلت إليها بعد 18 ساعة عبر معبر رفح، برفقة جدتها ووالدتها وشقيقتها.خلال 46 يوماً، كانت تنشر العقاد، بثقة وشجاعة، فيديوهات وصورا من غزة عبر حسابها في منصة إنستغرام، توثق من خلالها حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على أهلها وشعبها، فضلاً عن الظروف التي يقاسيها الصحفيون هناك.على حساب العقاد في "إنستغرام" حيث يتابعها 3.9 مليون شخص، نشرت فيديو تحدثت فيه عن مغادرتها وأسرتها غزة. وقالت: "القرار ليس سهلاً إطلاقاً ليس بالأمر البسيط أن تترك وطنك وبلدك، وخاصة في الوضع الراهن. ولا تدري عند عودتك هل سيبقى المنزل وإلى ماذا تعود".ونشرت العقاد "أغادر وأترك ورائي أهلي وبيتي وناسي وأصدقائي وزملائي.. لكن وجودي أصبح يشكل خطراً لا عليّ كصحفية فحسب، بل على عائلتي أيضاً".وأقدمت العقاد على هذه الخطوة بعدما قتل الاحتلال الإسرائيلي عددا من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين في غزة منذ بدء عدوانه، إضافة إلى قتله ثلاثة صحفيين لبنانيين هم عصام العبدالله (وكالة رويترز) وفرح عمر وربيع المعماري (قناة الميادين).الصحفي والمعلق السياسي المتخصص في قضايا الشرق الأوسط الدكتور أسامة الشريف يشير إلى أن التفاوت في نظرة الصحفيين وقراراتهم بعد ثلاثة أشهر من الحرب التي استهدفتهم وعائلاتهم بشكل مباشر، هو أمر طبيعي ولا يمكن لوم أحد على موقفه.ويلفت الشريف إلى أن الصحفي الغزي بالنهاية هو أب وزوج وغير معزول عن المجتمع، وهو أيضا رب لأسرة تهمه سلامته الشخصية وسلامة عائلته.ما يتعرض له الصحفيون اليوم في قطاع غزة من استهداف مباشر لهم ولعائلاتهم بحسب الشريف لم يحدث، بأن يقتل هذا العدد الكبير من الصحفيين، مبينا أن الصحفي في غزة مستهدف هو وأسرته وهو كأي مواطن غزي جزء من نسيج المجتمع.ويصف الشريف ما يحدث للصحفيين في قطاع غزة مأساة على مستوى مروع، فالصحفي وعائلته في مرمى النيران، وإذا نجا الصحفي من القصف والجوع والعطش قد لا ينجو وعائلته من رصاص الاحتلال وطائراته المسيرة.ويقول الشريف، "كل إنسان مختلف وله حد أقصى من الحزن والألم والدحدوح هو الاستثناء للقاعدة"، وأي شخص يشعر أن حياته وأفراد عائلته في خطر فإن فطرة الإنسان تدفعه للتفكير للبحث عن مكان آمن والحفاظ على أرواح عائلته وأطفاله وهو أمر مشروع لا يمكن لوم أحد على ذلك.ويضيف الشريف، "تجاهل العالم غير المقبول لقتل الصحفيين والأطباء والمسعفين والأكاديميين وكذلك الأساتذة والتربويين وتدمير كافة جوانب الحياة في غزة؛ مستشفياتها ومراكزها الثقافية والتراثية وأماكن العبادة والمؤسسات التعليمية هي إبادة جماعية تقتل الإنسان وحضارته وثقافته ودينه ومعتقداته".ويردف أن تدمير كل شيء في قطاع غزة والإبادة الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي يرافقه الصمت المطبق الدولي، أمر كارثي ويضرب كل القيم الإنسانية.وينوه الشريف إلى أن الصحافة شيء نبيل، والصحفيون هم شهداء المهنة وسيتذكرهم العالم لعقود قادمة وكل العالم اليوم تعرف عن غزة وصحفييها خصوصا في ظل منع قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحافة الأجنبية من أن تدخل إلى القطاع بحجة تأثيرها على سير العمليات العسكرية واستبعاد الإعلام الأجنبي وتغييبه عن نقل الحقيقة إلى العالم.وارتفعت حصيلة الشهداء الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة، إلى 117 شهيدا وشهيدة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد الشهداء الصحفيين بتزايد مستمر، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهدافهم، لمنع نقل الجرائم التي يرتكبها.يذكر أن عدد الصحفيين الذين استشهدوا نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، يعادل مجموع الصحفيين الذين قتلوا بالعالم خلال عامي 2021 و2022، والذين بلغ عددهم 109 صحفيين في أنحاء العالم.ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 100 يوم، مخلفا دمارا واسعا، الأمر الذي تسبب بنزوح أكثر من 90 بالمائة من سكان غزة في ظروف إنسانية كارثية يتهددها حصول مجاعة حقيقية، فضلا عن استهدافه الممنهج للمدنيين الذي يخلف يوميا مئات الشهداء والجرحى.