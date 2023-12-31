الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صدور الجزء الأول من كتاب "ماذا يحدث في غزة؟"

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غلاف الكتاب
عمان-الغد- صدر عن دار هبة ناشرون وموزعون ودار جسور الثقافية للنشر والتوزيع ودار الرعاة للدراسات والنشر للعام 2024، الجزء الأول من كتاب "ماذا يحدث في غزة؟"، وهو من إعداد الناقدين الأردنيين "سليم النجار" و"وداد أبوشنب".اضافة اعلان
يتضمن الكتاب ستا وثلاثين مقابلة مع مفكرين وكتاب وخبراء وأكاديميين من معظم الدول العربية، بالإضافة إلى دول إسلامية أخرى، حاولوا جميعهم محاولة الإجابة عن السؤال الكبير الذي يحمله عنوان الكتاب.
وقد حرص المعدان للكتاب على مقابلة شخصيات عربية بارزة مثل د.سعاد الصباح من الكويت ود.علي محافظة ود.هند أبو الشعر من الأردن، بالإضافة إلى بعض الشخصيات الفلسطينية المتواجدة في غزة والتي حاولت أن تقدم الإجابة العملية والصورة الحقيقية التي لا يسعى الكتاب لحفظها وأرشفتها لأجيال مقبلة سمعت ولم تر وتعاصر بل لدرسها وإعادة فهمها كما كتب الناقد سليم النجار على غلاف الكتاب.
وقد تنوعت الرؤى وتعددت الآراء في هذه المقابلات، ولكن القاسم المشترك فيها جميعا كان غزة، فكانت غزة هي العنوان وكل التفاصيل تؤدي إليها.
وقد حمل الكتاب رسالة من الكاتبة أمل اليازجي في غزة بعنوان "رسالة أخيرة"، وهي أشبه بالوصية وأبعد ما تكون عن الرسالة، فأمل لم تنع نفسها وإنما نعت كل من تخاذل وشيعت كل محايد إلى مثواه الأخير، وفي الكتاب أيضا يستعرض الدكتور محافظة قصة فلسطين الحديثة بدءا من هجرة اليهود وحتى طوفان المقاومة، آراء علمية وتاريخية وإنسانية ضمها الجزء الأول الكتاب لكتاب جمعتهم ووحدتهم الإنسانية التي يفتقدها ساسة الكيان وصناع قراره، على الرغم من أن الفلسطيني يدفع ثمنا غاليا في هذه المعركة، كما ذكر د.مروان علان في مقالته في الكتاب.
يقع الكتاب في 154 صفحة من القطع الكبير، وقد تم نشر معظم هذه المقالات قبل طباعتها بين دفتي الكتاب في العديد من المواقع المحلية والعربية.
ومن الجدير بالذكر أن الجزء الثاني من كتاب "ماذا يحدث في غزة؟" في مراحل الإعداد الأخيرة، وسيصار إلى طباعته وتوزيعه خلال الأسابيع الأولى من 2024.
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