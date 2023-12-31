الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"صدى سوشال": منصات التواصل تحارب مناصري فلسطين في العالم

شعارات مواقع التواصل الاجتماعي
شعارات مواقع التواصل الاجتماعي
عمان– في الوقت الذي تغرق فيه غزة في ظلام رقمي نتيجة قطع خدمات الاتصالات والإنترنت بالكامل، إلى جانب الحرب الرقمية المستمرة من قبل منصات التواصل الاجتماعي العالمية على المحتوى الفلسطيني بشكل عام، تشن هذه المنصات أيضا حربا على نشطاء فلسطينيين ومناصرين للقضية الفلسطينية من ذوي المتابعات المليونية على المنصات الاجتماعية المختلفة.اضافة اعلان
وتستهدف المنصات الاجتماعية ومعظمها أميركية، مراقبة حسابات النشطاء ومناصري فلسطين على "السوشال ميديا" وتقييد محتواها أو إغلاق حساباتهم التي يكشف محتواها جرائم حرب الإبادة المستمرة من أكثر من 85 يوما على قطاع شهد دمارا شاملا في كل البنى التحتية، نتيجة القصف الوحشي الصهيوني مع حصار وقطع لخدمات الماء والكهرباء والوقود والطعام.
وأكد مركز صدى سوشال الفلسطيني، الأسبوع الماضي، أنه يراقب منذ أسابيع حملة انتهاكات رقمية للمحتوى الفلسطيني، تطال بشكل مخصوص، نشطاء فلسطينيين ومناصرين للقضية الفلسطينية ذوي المتابعات المليونية في محاولة من هذه المنصات لتقييد المحتوى الفلسطيني وإخفاء جرائم الاحتلال  التي راح ضحيتها أكثر من 21 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء.
وبين المركز المتخصص في الحقوق الرقمية أن من النشطاء ومناصري القضية الفلسطينية الذين شهدت حساباتهم مراقبة وتقييدا أو حذفا: معتز عزايزة وشاون كينيغ على منصة "انستغرام" التابعة لشركة "ميتا"، والناشط محمد الكرد على منصة "إكس" أو " تويتر" سابقا.
وأوضح المركز أن نحو 20 % من انتهاكات منصات التواصل الاجتماعي بحق المحتوى الفلسطيني جاءت بحق مناصري فلسطين حول العالم، وآخرهم الناشط الأميركي شاون كينغ، حيث حذفت منصة "إنستغرام" حسابه الذي يتابعه أكثر من 5 ملايين متابع، وينشط باللغة الإنجليزية.
وقال المركز: "إن المنصات الاجتماعية العالمية بإجراءاتها هذه تحاول حجب الأصوات الفلسطينية، وذلك استجابة لطلبات مرفوعة خصيصًا من النيابة العامة، ووحدة السايبر في جيش الاحتلال، وضمن سلوكياتها الواضحة والمنحازة لراوية الاحتلال من خلال تطويع خوارزميات المنصات التي تستهدف تنفيذ رقابتها على المحتوى العربي عامة والفلسطيني خاصة".
وجدد مركز "صدى سوشال" قلقه البالغ إزاء ازدواجية المعايير التي تنتهجها منصات التواصل الاجتماعي ضد المحتوى الفلسطيني بأشكاله المرئية والمسموعة والمقروءة كافة، ومن دون تنفيذ القدر ذاته من الرقابة على المحتوى العبري، مؤكدا أن هذه الإجراءات والسياسات من شأنها أن تؤجج وتزيد العنف والتطرف في ظل موت مئات المدنيين يوميا.
ودعا المركز بشكل واضح إلى حذف المحتوى المسيء لفلسطين وغزة والذي يتجاوز معايير وقيم المجتمع كافة، على مختلف المنصات الرقمية وأكد اهمية العدالة في التعامل.
وكان المركز كشف مؤخرا أن منصات جديدة انضمت إلى المنصات الاجتماعية التي تحارب المحتوى الفلسطيني ومنها  "سبوتيفاي" و"ساوند كلاود" و"يوتيوب"، التي سمحت وأتاحت محتوى الاحتلال تحريضيا على فلسطين.
وبين المركز، أن هذه المنصات سمحت بنشر أغنية، تدعو إلى حرق غزة وقتل الفلسطينيين والمتضامنين معهم، بشكل واضح وصريح، من دون أن تتخذ هذه المنصات أي إجراءات لحذفها.
ومن جهة أخرى، أكد المركز أن هذه المنصات قامت بفعل معاكس مع المحتوى الفلسطيني عندما قامت بحذف مقاطع صوتية فلسطينية ومرئيات وبودكاست ومواد إعلامية أصيلة أنتجتها مؤسسات الأخبار الفلسطينية من دون أي إنذار مسبق.
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