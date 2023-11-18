"صنع في مراكزنا" يحتضن دورات تدريبية ومعارض للمنتجات اليدوية

أحمد التميمي

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إربد- نظمت مديرية شباب محافظة إربد في بيت شباب إربد معرض المنتوجات والدورات التدريبية بعنوان "صنع في مراكزنا"، بحضور نائب رئيس مجلس محافظة إربد منير غرايبه، ومدير الشباب يحيى المومني وأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء المراكز الشبابية ومنتسبي المراكز الشبابية.ويهدف المعرض، إلى عرض وتسويق المنتجات اليدوية والحرفية للدورات التدريبية التي تقام في المراكز الشبابية خلال العام، وإبراز القدرات الحرفية عند الشباب في المراكز الشبابية، حيث تضمن المعرض، العديد من الصناعات اليدوية والحرفية من خزفيات ومطرزات، إضافة إلى الصناعات التجميلية والمنتجات المتنوعة والرسم على الزجاج والخياطة، وعدد من الصناعات الخفيفة والفسيفساء وأعمال القش، ولوحات الفن التشكيلي وغيرها.وقال مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني: "إن هذه الدورات تقام لتدريب منتسبي المراكز الشبابية على تطوير مهاراتهم، لتكون مصدر دخل للشباب والشابات لتمكنهم من إنشاء مشاريعهم الإنتاجية الخاصة بالمستقبل القريب مما يعود عليهم بالنفع المادي".وأشار، إلى أن هذه المعارض تتيح الفرصة أمام الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة اليدوية والحرفية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض ممن استفادوا من التدريبات التى تقدمها للمشروعات وتدريب الشباب فى مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية.وأكد غرايبة، أهمية الدورات التدريبية والتشغيلية والتي تدخل ضمن سياسة الوزارة لتأهيل الشباب لسوق العمل وفتح مشاريعهم الخاصة، مثمناً الجهود المبذولة في خدمة القطاع الشبابي في محافظة إربد.وفي الختام، قدم مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني، الدروع التقديرية والشهادات تكريما للموظفين الذين أنهوا خدماتهم العام الحالي، تقديرا لجهودهم وعطاءهم الكبير وتفانيم في العمل من أجل خدمة أبناء مجتمعهم ووطنهم لتكريس وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم.