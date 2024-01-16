"صوت الجيل".. جلال برجس يناقش "عالمية الرواية"

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صدر حديثا عن وزارة الثقافة العدد 20 من مجلة صوت الجيل المعنية بالإبداع الشبابي، والتي أخذت على عاتقها مهمة كشف النقاب عن عدد كبير من شباب وشابات المملكة الموهوبين والمبدعين، إضافة إلى إبراز مواد شبابية، تـعبر عن آمال وتطلعات الجيل الجديد."عتبة العدد" كتبها الروائي والشاعر جلال برجس رئيس تحرير المجلة، تحت عنوان: "عالمية الرواية"، وأشار فيها إلى أن معظم الروايات التي تجاوزت حدودها المحلية كانت مطروقاتها محلية، غير أنها لم تغفل المضامين الإنسانية، واللغة القادرة على ملامسة قلب القارئ وعقله، وتلك المساحة التي تخص القارئ؛ مؤكدا أن المحلية ليست عائقًا أمام الانتشار، بل إنها شرط مهم للذهاب إلى العالمية بأعمال روائية تميزها الحاضنة البيئية الثقافية، والفكرية، وحتى الإيديولوجية.وتساءل برجس: هل يكفي أن نقول: "إن الترجمة بصفتها الثقافية الناقلة إلى لغة أخرى، والجائزة بصفتيها التكريمية والترويجية هما سببان وراء ذلك الانتشار؟ أم هناك أسباب أخرى تقف وراء عالمية تلك الروايات؟." وأضاف: هناك روايات حينما يتناولها قارئ يحس بأنها تعني كل القراء إلا هو، وهناك روايات، يشعر قارئها بأنها تنطق باسمه وتتحدث نيابة عنه؛ فما الذي حدث في تلك الرواية التي يجد القارئ فيها نفسه، فيحبها، ويصدقها، وتـصبح قريبة منه على نحو لا يتحقق مع باقي ما قرأ من روايات؟.واستعرض الشاعر علي شنينات في البوابة الرقمية فصول الذكاء الاصطناعي، وقال: "على مدى السنوات العشر الماضية، كان من الواضح أننا كنا في صيف الذكاء الاصطناعي، حيث أدت التحسينات الهائلة في قوة الحوسبة والتقنيات الجديدة مثل، التعلم العميق إلى تقدم ملحوظ، ولكن الآن ونحن ندخل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، يشعر بعض الذين يتتبعون الذكاء الاصطناعي بالرياح الباردة في ظهورهم، مما يدفعهم إلى التساؤل: "هل يأتي الشتاء؟" ما الخطأ الذي حدث هذه المرة؟."واشتملت "مصفوفة العدد" على ملف عن "أدب الشباب في مادبا" أعده أ.إسلام أبو حيدر، وفيه ذكر للعديد من الشخصيات الأدبية التي ولدت في مادبا أو التي كتبت عن مدنها وقراها وعن جماليات المكان فيها، وكانت لها أصداؤها المحلية والعربية والعالمية، ومنها: غالب هلسا، روكس العزيزي، سالم النحاس، جلال برجس، سعود قبيلات، (وغيرهم)، واشتمل الملف أيضا على توثيق لذاكرة مادبا، وتراثها، وتاريخها، ودورها الوطني والسياحي، وشارك مع إسلام أبو حيدر في الإعداد من شابات وشباب مادبا (د.أسامة أبو الغنم، بشرى علي، أحمد الضرابعة، أسيل فاخوري).وحاورت القاصة آسيا الطعامنة، الروائي مجدي دعيبس في زاوية (ملتقى الأجيال)، وحين طلبت منه توجيه رسالة من كاتب مكرس إلى من يقفون على أول درجات سلم الكتابة؟ قال: "إنه يدعوهم إلى القراءة والاطلاع على تجارب الآخرين والتأمل فيها للوقوف على جماليات النص من لغة وخيال وبناء، ومراجعة العمل أكثر من مرة، وعرضه على من يثقون بحكمهم وعدم التسرع في إصداره، ودعاهم أيضا إلى ألا يترددوا في حذف الحشو والإطالة غير المبررة، لأن السيطرة على ملكة الكلام أهم من الكلام نفسه".وفي الفصل الخاص بالأعمال الإبداعية الشبابية الذي يحمل عنوان (ورد بلدي) وردت المواد الآتية: "حظر تجول": ديمة سعيد، "طاولة الزاوية": ياسمين عكة، "مرثية سابعة": عز الدين أبو حويله، "ندبة": رويدة الضمور، "ما أجمل الإحساس": رنيم العمري، "أفق معتل بالأنا": ندى وائل، "ما كنت شاعرًا": جلال الشبيلات، "ابن الموت":ابتسام الخواطرة، "غصن يسرق لحنًا حزينًا": وفاء زاهر خان.وفي زاوية خرائط البوح التي كتبتها أ.دعاء الزيود، استعراض لتجربتها الأدبية، ولدور الظروف والبيئة المحيطة بها في أعمالها الإبداعية الأولى.وفي مختبر العدد، وردت المواد الآتية: "دفاتر الوراق لجلال برجس: الهوس الباثولوجي بالقراءة وعزاء الكتابة": يوسف توفيق، "مرايا الذات في مجموعة (الماتريوشكا) لسوار الصبيحي": موسى أبو رياش، "القلق الوجودي في ديوان الشّاعر حسام شديفات، فتى يلوح للأسئلة": همسة عوضي، "العزلة مطلب اجتماعي": إيمان قاسمية، "قراءة في رواية "رسائل إلى الرب" للروائي محمد دغلس": الدكتورة ليندا عبيد.وفي زاوية مراسيل، كتب خالد علي المعمري تحت عنوان: "الكتابة الأدبية الحديثة في عمان: التطور والانفتاح على الآخر، واختتم العدد بزاوية (نقوش) بمقالة د.فادي موّاج الخضير "شارع الرينبو معلم حضاري إنساني".تتضح من هذه الزوايا، والمواد التي تضمنتها، والأدباء الذين نشروا فيها، قدرة وزارة الثقافة، وهيئة تحرير المجلة، على الإحاطة بالمشهد الثقافي الشبابي في المملكة، وإبراز كل ما فيه من تجليات إبداعية، ومن تنوع يـثري المشهد الثقافي المحلي، ويساهم في الحراك الثقافي العربي والإنساني بثقة واقتدار.