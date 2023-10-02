الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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طرق يمكن القيام بها لتحسين الأداء الأكاديمي لأطفالك

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طرق يمكن القيام بها لتحسين الأداء الأكاديمي لأطفالك
دبي- يعتمد مستقبل الأطفال بشكل كبير على والديهم. يعد الميل الأكاديمي من الصفات التي يمكن أن يكون للوالدين تأثير عليها، حيث يجب زرع بذور الأداء الأكاديمي الأفضل في سنوات النمو المبكرة. فيما يأتي بعض الطرق التي تساعد الوالدين في غرس حب الدراسة والتعلم في عقول أطفالهم، بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India.اضافة اعلان
1. الدراسة أولوية: يجب أن يقال للأطفال إن دراساتهم ذات أولوية قصوى، وليست الحد الأدنى الذي يفعله المرء للحصول على وظيفة جيدة أو وسيلة للكسب. ينبغي أن يعطي الآباء أهمية للدراسة قبل أي شيء آخر.
2. المتعة والعمل لا يجتمعان: يحتاج الأطفال إلى بيئة مستقرة للدراسة والتفوق في مجالاتهم الأكاديمية، مما يعني أنه يمكن أن تضطر الأسرة إلى إلغاء العطلات في بعض الأحيان لتوفير الأجواء المناسبة لهم.
3. إنشاء روتين يومي: كما أن تنظيف الأسنان أو الاستحمام يعد من الطقوس اليومية، ينبغي أن تكون الساعات المخصصة للدراسة كذلك. يجب أن يفهم الأطفال أنه يتعين عليهم تخصيص ساعات معينة يوميا للدراسة الذاتية من دون فشل.
4. قدوة يحتذى بها: لقد تم التركيز بشكل كاف على الكيفية التي يساعد بها أسلوب حياتنا وسلوكنا في تنشئة أطفالنا. إذا تعلم أحد الوالدين أشياء جديدة وقرأ أمام طفله، فإن فرص الطفل في الالتحاق بالدراسات تزداد جدية.
5. التشجيع: لقد ولت الأيام التي كان من الممكن فيها زرع الخوف من خلال الصراخ على الأطفال من أجل الدراسة بجدية أكبر. إن الأطفال بالوقت الحالي يدركون تماما وينتبهون جيدا لمستقبلهم. لا ينبغي للوالدين أن يجعلوا الدراسة مؤلمة ومملة. يمكن الجلوس وتشجيع الطفل على الدراسة حتى يعتبرها نشاطا للترابط.
6. التضحية: بالنسبة للطفل الذي يدرس بمفرده في المنزل مع العلم أن والديه يمضيان وقتا ممتعا في نزهة، قد تبدو الدراسة وكأنها مهمة ثقيلة. يمكن أن يجعل الوالدان البيئة ملائمة من خلال التواجد حولهم ومساعدتهم أثناء عملهم الجاد، والتضحية بالنزهات خارج المنزل.
7. قوة المراجعة: من الضروري مراجعة ما يتعلمه الطفل خلال الأسبوع. يمكن أن يحدد الأب يوما لمراجعة كل ما تم تحصيله دراسيا خلال الأسبوع حتى يحفظوه جيدا.
8. عطلات نهاية الأسبوع: إن عطلة نهاية الأسبوع هي أفضل وقت للدراسة الذاتية، حيث يميل الأطفال إلى الشعور بالتعب بعد المدرسة ودروس التدريب خلال الأسبوع. وينبغي على الآباء أيضًا الحفاظ على جدول أعمال واضح وعدم استقبال الكثير من الضيوف لتجنب الإزعاج أثناء وقت استذكار الأطفال لدروسهم في عطلة نهاية الأسبوع.
9. مساحة للقراءة: يمكن أن يساعد إنشاء منطقة دراسة نظيفة وخالية من الفوضى للأطفال حتى يتمكنوا من التركيز بشكل جيد من دون الكثير من التشتيت.
10. المساعدة في الدراسة: يمكن أن يوظف الآباء خبراتهم الدراسية السابقة في دعم أطفالهم. كما أن مساعدة الأطفال في الحصول على المواد الدراسية عن طريق اصطحابهم إلى فصولهم الدراسية، يمكن أن يسهم في بعض الأحيان في تحفيز الطفل على التفوق والتميز.-(العربية نت)
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