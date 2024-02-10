طلبة "الأميركية" في مادبا يطلقون أفكارهم السينمائية ويحاكون قضايا ملهمة

أحمد الشوابكة

اضافة اعلان

مادبا- نوقشت في الجامعة الأميركية في مادبا مجموعة الأفكار السينمائية لطلبة قسم صناعة الأفلام من مشاريع تخرجهم بإشراف الدكتورة الفنانة مارغو عطاالله حداد.وتمت مناقشة مشاريع التخرج للطلبة أمام لجنة متخصصة، ضمت رئيس القسم د. محمد موسى، بحضور لجنة تحكيم متخصصة، من رموز وشخصيات دعموا مسيرة الفن والثقافة في المملكة، وهم: ندى دوماني رئيسة مهرجان عمّان السينمائي الدولي، الدكتور محمد البطوش وهو مؤلف وأكاديمي أردني، ديما عازر منتجة أفلام ومستشارة لكتابة السيناريو، وزيد بواب أستاذ ممارس في قسم التصميم والاتصال البصري تخصص سينما في الجامعة الأميركية.وتناولت المشاريع المطروحة للنقاش مواضيع مهمة منها عن حرب غزة، وأخرى عن الوعي بالذات، وكوميدي ومنها نفسي اجتماعي.وأكدت الدكتورة حداد المشرفة على مشاريع الطلاب: أن مشروعات أفلام التخرج تمنح الطلاب الفرصة لتطبيق ما تعلموه في مجال تخصصهم وتنفيذه ميدانيا؛ ليكونوا جاهزين للانضمام لسوق العمل، كما تحظى مشاريع تخرج الطلاب على اهتمام ودعم من إدارة الجامعة، معربة عن بالغ سعادتها بما أبدته اللجنة من آراء جمعت أهم رواد وخبراء الصناعة.وأضافت: أن الطلاب قدموا مجموعة متنوعة من الأفكار ذات الرؤى المختلفة والمتجددة، وأن مثل هذه المشاريع تخلق حالة من التنافس بين الطلبة بأفكارهم ورؤاهم الفنية والإنسانية، وذائقتهم الجمالية، حتى يتم متعة التواصل مع بهاء الفن وروعته. كما استطاع الطلبة كسر حاجز المفاهيم السينمائية التقليدية، وكانت وجهات نظر فنية وفكرية تختلف عما هو سائد ومعتاد.وحازت أفكار المشاريع على نقاش مستفيض من قبل اللجنة حول: الفكرة ومعالجتها وكيفية تنفيذها ورؤية كل طالب.وبينت حداد، أن لجنة التحكيم تهتم بأن يكون الفيلم المختار من لغة سينمائية. وأن يطرح اسئلة مهمة جدا، هل التواصل بالصور مهم جدا. هل هذه الصورة تعني؟ ما دلالتها؟.. لا بد أن يعكس الفيلم النظرة الشخصية للمخرج. وأن يكون للمخرج صوت متميز. بأن يتفاعل الفيلم مع ثقافات العالم. وتتحدد قيمة الفيلم بجودة السيناريو، وبسرعة دخول الممثلين في أدوارهم.واختتمت حداد حديثها: نأمل أن تشكل هذه الانجازات حافزاً للطلبة الآخرين للعمل بجدية على مشاريعهم من أجل تحقيق إنجازات أكبر، متمنية لجميع الطلبة أن تكون هذه المشاريع باكورة تميزهم وانطلاقتهم نحو مستقبل مشرق، مشيرة إلى لقاء وزيرة الثقافة هيفاء النجار مع عدد من صناع الأفلام والمهتمين بصناعة السينما في المركز الثقافي الملكي، وتم الحديث حول مهرجان الفيلم الأردني وعدد من المواضيع المتعلقة بصناعة السينما، مؤكدة أن هذا اللقاء يعطي أهمية لصناعة السينما الأردنية، وبخاصة فيما يتعلق بالإنتاج السينمائي واستحداث مهرجانات دولية للأفلام السينمائية.وحول المشاريع المطروحة للنقاش مواضيع مهمة: منها فيلم (رقعة شطرنج) الذي استطاع أن يشبه رقعة شطرنج بالأحداث التي تجري في غزة وبشاعة الحرب وتداعياتها: وكيف نرمم أنفسنا ومجتمعاتنا؟ عن الحروب في العالم بشكل عام للطالب حمزة عبيدات، وكيف أدت هذه الحروب لسقوط عشرات آلاف الضحايا والجرحى وتدمير هذه البلاد وخسارة ثروات هائلة وتراجع النمو الاقتصادي، والانعكاسات المجتمعية والنفسية.أما تيا عجيلات، فقدمت مشروع فيلم وثائقي "جذور حمراء" يتحدث عن شغف مشترك بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.عجيلات، مفتونة بقصة راشيل كوري، ومنجذبة إلى شجاعتها، ومُلهمة بتفانيها في إحداث تأثير إيجابي في العالم.قررت عجيلات إنتاج فيلم وثائقي يستكشف حياة راشيل كوري والقضايا الأوسع المتعلقة بالنشاط والعدالة والتضامن العالمي. وهي ترى إمكانية سد الفجوات الثقافية وتعزيز التفاهم بين العالم العربي والولايات المتحدة من خلال هذا المشروع.رحلة الطالبة عجيلات، لا تحتفل بحياة راشيل كوري فحسب، بل تصبح أيضا استكشافًا قويا للتطلعات العالمية للعدالة والمساواة. يهدف الفيلم إلى إلهام المشاهدين للتعرف على الأرضية المشتركة الموجودة بين الأشخاص من ثقافات وخلفيات مختلفة، وتعزيز الشعور بالمشاركة.وقدم الطالب عمر الشوا فكرة (القصة): تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة فقدت منزلها وعائلتها، تنتظر مجموعة من الأشخاص لمساعدتها بينما يحتفلون مع شخص كان السبب الرئيسي في تدمير حياة الفتاة.وجاء مشروع فيلم الطالب بهاء الدين العيس بعنوان (متنافر)، ويتحدث فيه عن وسط احتفال فخم في الشرف الرئيسي، يجب عليه قتل شخص ما بين المجموعات المتصارعة قبل أن يُقتل على يد رجل غامض، ويضطر إلى كشف الدوافع الخفية والحقائق الصادمة عن نفسه مع تصاعد التوترات.أما الطالب جعفر الحاج فقد قدم مشروع فيلم حول "صحراء هادئة"، يتجمع الغرباء في محطة حافلات وحيدة، ويحملون تاريخهم الشخصي. بينما يفترقون بصمت عن ممتلكاتهم الرمزية، وتصل حافلة غامضة، مما يشير إلى رحلة إلى المجهول- قصة انفصال وسعي مشترك للتجديد.وقدمت الطالبة غالية حداد مشروع فيلم بعنوان (في أحضان المجهول)، تدور أحداثه عن امرأة تبحث عن الحقيقة من خلال سلسلة من الروابط الإنسانية، لتكتشف أنه سواء - تواجه مناظر طبيعية سريالية، وتجارب مجردة، وعلاقات غامضة، وأخيرا، وتوصلت إلى إدراك عميق أن احتضان تعقيد المشاعر الإنسانية وأسرار القلب يؤدي إلى فهم أعمق للحب والعلاقات الإنسانية.وكان مشروع الطالبة فيلم (اطلعت الفيلم نفسه) عن طالب شغوف جدا بصناعة الأفلام الذي أراد أن يصنع فيلما قصيرا لمشروع تخرجه. ولكن الكثير من يأتي الصراع في طريقه، حيث تتلخص قصة هذا الفيلم عن الصعوبات التي يمكن أن يمر بها المخرج المبكر. على وجه الخصوص، المخرج الذي يريد التخرج.في هذا الفيلم، آمل أن أغطي قدرا كبيرا من النضالات. يمكن أن تكون هذه الصراعات عقلية وجسدية. لكننا سنرى الكثير من الصراعات النفسية التي سيمر بها الممثل. سنرى كيف ستتطور شخصيته من رجل سعيد للغاية وعاطفي إلى شخص محبط للغاية، ولكن من خلال الفيلم سنراه يستجمع قواه بعد كل ما مر به. هذا الفيلم القصير هو فيلم كوميدي وسنرى الممثل يمر بأشياء كثيرة وسنشعر معه، ولكن بطريقة كوميدية.