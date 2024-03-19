الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عاكف نجم: الفنان الأردني يستحق فرصا مثالية تعبر عن ذاته وإبداعه

الفنان عاكف نجم-(من المصدر)
الفنان عاكف نجم-(من المصدر)
عمان- يشارك الفنان الأردني عاكف نجم بأحداث المسلسل الدرامي الاجتماعي "الدوار العاشر"، الذي يعرض حالياً على شاشة التلفزيون الأردني، وهو من إخراج محمد لطفي وتأليف الدكتور محمد البطوش، ويشارك فيه نجوم الدراما الأردنية.اضافة اعلان
ويشير نجم، في حديثه لـ"الغد"، إلى أن هذا العمل "الدوار العاشر"، سيحقق نقلة نوعية على صعيد الشكل الفني والأداء، لأنه يحاكي الكثير من القضايا السلبية التي بدأت تتسرب إلى مجتمعنا، ويدق الجرس لمكافحتها ونوعية المجتمع حولها، وحينما ينتهي العمل يمكننا مناقشته بسلبياته وإيجابياته بإذن الله.
ويضيف "لدي عمل آخر يذاع على أثير الإذاعة الأردنية هو "يوميات أبو كريم في رمضان"، وهو اجتماعي بقالب كوميدي يرصد بعض العادات السلبية في هذا الشهر الفضيل وأخرى إيجابية يعززها ويدعمها، متمنياً أن يلاقي هذا العمل القبول لدى المستمعين".
ويشير إلى أن هناك مشاريع مستقبلية لم تتبلور بعد، "وربما يتسنى لي المشاركة بعمل تاريخي عربي في رمضان المقبل، وقتها سنذهب إلى الحديث عنه إن شاء الله".
ويرى نجم، أن الفنان الأردني ما يزال يراوح مكانه، وما نزال ننتظر أن يكون هناك قرار سياسي يدعمه وإبراز نشاطه من خلال وضع ميزانية خاصة بإنتاج الموسيقا والدراما بأنواعها كافة، وهذا قد يأتي من خلال إحياء صندوق الدراما والموسيقا، بحيث يكون له إدارة مستقلة وميزانية مناسبة لصنع حراك فني على مدار العام، "فنحن نعرف جيداً بأن الفن هو الوجهة الناعمة لبلدنا والتي يمكنها أن تصل بأفكارها وقضاياها ومؤرقاتها إلى المجتمع بوسيلة راقية ومؤثرة".
ويشير عضو مجلس إدارة نقابة الفنانين الأردنيين إلى "تواصل جهود وعطاء مجلس إدارة النقابة بما يعود على الفن والفنانين بأطيب الأثر، من خلال العمل الدؤوب للارتقاء بمجالات الدراما كافة، سواء على صعيد الدراما التلفزيونية أو المسرح أو الموسيقا، وبتعاون المجلس الموقر مع النقيب العزيز سنحقق الكثير في العامين المقبلين بإذن الله".
ويقول "نحن في نقابة الفنانين الأردنيين، نسعى دائما لنسج علاقات طيبة ودافئة مع قطاعات الإبداع والإنتاج كافة في الأردن"، مضيفاً "علاقاتنا تشاركية مميزة مع وزارة الثقافة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون والهيئة الملكية للأفلام وشركات الإنتاج كافة، وإدارة المهرجانات المسرحية والموسيقية وغيرها".
ويتابع "سنعمل قريبا على تكريس هذا التواصل وتحفيز الجهات كافة على صنع حراك فني مستدام بما يعود بالفائدة على المجتمع الأردني، ليمنح الفنان الفرصة المثالية التي يطمح إليها في التعبير عن ذاته وإبداعه"، مؤكدا "سنبقى يحدونا الأمل بأن يأخذ الفنان الأردني حقه في الرعاية والدعم وبأقرب فرصة ممكنة".
وحول طقوسه في شهر رمضان المبارك، يشير إلى أن الوصول مع الله عز وجل بشكل أعمق وأكبر، بعيداً عن إيقاع الحياة السريع الذي يأخذ استنزاف الطاقة، إلى جانب التفكير بصلة الرحم، وجمعة العائلة والأقارب، مبيناً أن للشهر الفضيل فضائل كثيرة، وأهمها الشعور بلمة الأهل ولقائهم في جو روحاني جميل، ومن فضائله أنه يذكرنا بأولئك العفيفين الذين تغلبهم الحياة أحيانا.. فالأجر كبير بالوقوف إلى جانبهم والتخفيف عنهم.
ويقول صاحب المسيرة الفنية الطويلة، في ختام حديثه "إن ما ينغص علينا في رمضان هذا العام، ما يقع على أهلنا في فلسطين الحبيبة وغزة الصامدة، ونتخيلهم ونحن قاصري الأيدي لا حيلة لنا أمام صمودهم على جوعهم وشهدائهم ومعاناتهم، اللهم في هذا الشهر الفضيل ندعوك أن تفك كربهم.. وتزيل معاناتهم.. وتوقف هذه الحرب العبثية الظالمة عليهم، إنك سميع مجيب الدعاء".
ويذكر أن الفنان عاكف نجم ينتمي إلى أسرة فنية، فشقيقه الأكبر (توفيق) بدأ في ممارسة الإخراج منذ السبعينيات، إضافة إلى مشاركته في أدوار تمثيلية قبل أن يتبعه "نبيل" مخرجاً وناقداً، ثم التوأمان "نضال" و"وائل"، وشقيقهما "خالد"، وأخيراً "بشار" و"أحمد" و"حمد"، وجميعهم يعملون بالفن.
وعرف الفنان عاكف نجم، بمشاركته في العديد من الأدوار في المسلسلات الأردنية والعربية، وأيضا في الدبلجة لبعض مسلسلات الكرتون، والمسلسلات الإذاعية.
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