الثلاثاء 14 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"عالأحزاب يا شباب".. جديد المسرح التفاعلي لزعل وخضرة

جانب من المسرحية-(من المصدر)
جانب من المسرحية-(من المصدر)
عمان- قدمت فرقة "زعل وخضرة للفنون الإبداعية" العرض الأول لمسرحية "عالأحزاب يا شباب"، على خشبة مسرح جامعة الحسين بن طلال في محافظة معان، وهي من بطولة الفنانين حسن سبايلة ورانيه اسماعيل، وتأتي  بدعم من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في إطار مشروع تمكين الشباب سياسيا.اضافة اعلان
سيقدم عرض "عالأحزاب يا شباب" في خمس جامعات أردنية، لتشجيع الشباب على الانضمام للأحزاب الوطنية والسياسية، والمشاركة في الانتخابات النيابية.
"عالأحزاب يا شباب"، مسرحية من النوع التفاعلي التعليمي الذي تميز به الثنائي زعل وخضرة. وشهد العرض المسرحي الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشة ضيف شرف، ورئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، إقبالاً جماهيراً من قبل طلبة الجامعة والمجتمع المحلي، حيث تجاوب الجمهور بشكل مميز مع العرض المسرحي التفاعلي، إذ إن للجمهور دوراً مهما في سير خط العمل المسرحي.
وتهدف المسرحية التي كتبتها الدكتورة رانيه اسماعيل، وقام بإخراجها حسن السبايلة، وتمثيل الفنانون: عايد يانس، سيف خالد، كريم كرم، سارة بسام، عمر ابراهيم، إلى رفع وعي الجمهور الأردني بالرسائل والمعلومات المتعلقة بقانون الأحزاب وقانون الانتخابات والبرلمان. وأهمية المشاركة السياسية للشباب والنساء باستخدام الفن التفاعلي، وإبراز أهمية الأحزاب الفاعلة في المجتمع والبرلمان المقبل. وتسليط الضوء على قوانين الأحزاب والانتخاب. ويشجع العرض المسرحي على المشاركة في الأحزاب لرفع مستوى الوعي السياسي للشباب، وتشجيع الشباب على المشاركة، وخاصة بعد أن سن القانون بخفض عمر المترشح إلى 25 عاماً، ومحاربة استخدام المال الأسود، وإبراز دور المرأة في الأحزاب والبرلمان، وغيرها من القضايا التي تمس المجتمع الأردني.
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