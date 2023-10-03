الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

عالمان يفوزان بجائزة "نوبل" للطب بفضل لقاحات مضادة لـ"كورونا"

عالمان يفوزان بجائزة "نوبل" للطب بفضل لقاحات مضادة لـ"كورونا"
عالمان يفوزان بجائزة "نوبل" للطب بفضل لقاحات مضادة لـ"كورونا"
  منحت جائزة "نوبل" في علم وظائف الأعضاء أو الطب للعام الحالي إلى كاتالين كاريكو ودرو وايزمان لعملهما على لقاحات "mRNA" التي شكلت أداة حاسمة في الحد من انتشار فيروس "كورونا".اضافة اعلان
وأعلنت لجنة جائزة "نوبل"، عن هذا التكريم المرموق، والذي يعد ذروة الإنجاز العلمي، في السويد أول من أمس، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان. عربية".
وأشادت اللجنة بـ"النتائج الرائدة" التي توصل إليها العالمان، مشيرة إلى أنها "غيرت فهمنا لكيفية تفاعل mRNA مع نظام المناعة لدينا بشكل أساسي".
وأفادت اللجنة، بأن كاريكو ووايزمان نشرا نتائجهما بورقة بحثية في العام 2005، ولم تحظ باهتمام كبير آنذاك، لكنها وضعت لاحقا الأساس لتطورات بالغة الأهمية خدمت البشرية خلال جائحة "كورونا". وأضافت اللجنة في بيان لها، أن الفائزين ساهما في تطور اللقاحات بمعدل غير مسبوق في خضم واحدة من أكبر التهديدات لصحة الإنسان في العصر الحديث".
ويعمل كل من كاريكو، وهي عالمة أميركية مجرية في مجال الكيمياء الحيوية، ووايزمان، وهو طبيب أميركي، كأستاذين في جامعة "بنسلفانيا".
وأصبحا يعملان بشكل أساسي لشركة "فايزر" وشريكتها "بيو إن تك"، إضافة إلى "مودرنا"، لاستخدام نهج جديد لإنتاج لقاحات تستخدم الحمض النووي الريبي المرسال، أو "mRNA".
وفتحت هذه التكنولوجيا الثورية فصلا جديدا في مجال الطب.
ومن الممكن تسخيرها لتطوير لقاحات ضد أمراض أخرى مثل الملاريا، والفيروس المخلوي التنفسي، وفيروس نقص المناعة البشرية. كما أنها تقدم نهجا جديدا في التعامل مع أمراض مثل السرطان، مع إمكانية التوصل إلى لقاحات مخصصة.
وغالبا ما يقارن الباحثون الحمض النووي بكتاب وصفات ضخم يحتوي على جميع تعليمات الحياة.
والحمض النووي الريبي المرسال عبارة عن شريط فردي مؤقت من الشفرة الوراثية التي يمكن للخلايا "قراءتها" واستخدامها لصنع بروتين معين.
وفي حالة لقاحات "mRNA"، تستخدم الشفرة الوراثية المؤقتة لإخبار الخلايا بصنع ما يشبه قطعة من الفيروس، وبالتالي ينتج الجسم أجساما مضادة وخلايا نظام مناعي خاصة استجابة لذلك.
وعلى عكس اللقاحات الأخرى، لا يحقن المتلقي بفيروسٍ حي، أو مضعف، وليس هناك حاجة لذلك في أي وقت.
والتسلسل الجيني هو الأمر الوحيد المطلوب، ولا يحتاج صناع اللقاحات حتى إلى الفيروس ذاته. وأفادت لجنة "نوبل" بأنّ "المرونة والسرعة المذهلتين التي يمكن بها تطوير لقاحات mRNA تمهد الطريق لاستخدام المنصة الجديدة أيضا من أجل لقاحات ضد الأمراض المعدية الأخرى"، ومن ثم أشارت، إلى إمكانية استخدام التكنولوجيا أيضا "لتوصيل البروتينات العلاجية لعلاج بعض أنواع السرطان".
وأشاد نائب الرئيس التنفيذي لكلية الطب بجامعة "بنسلفانيا"، جي لاري جيمسون، بعمل العالمين، مشيرا إلى أنه "غير العالم".
الطريق إلى "نوبل"
وبدأت كاريكو، البالغة من العمر 68 عامًا، حياتها المهنية بالمجر في السبعينيات، عندما كانت أبحاث "mRNA" ما تزال جديدة.
وغادرت البلاد مع وزوجها وابنتها الصغيرة متجهةً إلى الولايات المتحدة، بعد أن تلقت دعوة من جامعة "تمبل" في مدينة فيلادلفيا الأميركية.
وقالت كاريكو لصحيفة "ذا غارديان": "إنها وزوجها باعا سيارتهما، ووضعا المال، أي ما يعادل حوالي 1،200 دولار، في دمية دب ابنتهما للمحافظة عليه".
وواصلت العالمة أبحاثها في جامعة "تمبل" قبل الالتحاق بكلية الطب بجامعة بنسلفانيا.
ولكن بحلول ذلك الوقت، بدأت الإثارة الأولية التي أحاطت بأبحاث "mRNA" بالتلاشي.
وتحول الأمل إلى شك، إذ اعتبرت فكرة كاريكو، بشأن إمكانية استخدام "mRNA" لمكافحة المرض، متطرفة للغاية، وكانت فكرة تمويلها تعد مخاطرة مالية.
وتقدمت كاريكو بطلب للحصول على منحة تلو الأخرى، ولكن أدت سلسلة من حالات الرفض إلى خفض رتبتها من منصبها في جامعة "بنسلفانيا" خلال العام 1995، كما شخصت العالمة بالسرطان في الوقت ذاته.
وقالت كاريكو لـCNN، في كانون الأول (ديسمبر) العام 2020: "كان الأمر صعبا لعدم تصديق الأشخاص أن الحمض النووي الريبي المرسال، يمكن أن يكون علاجاً".
وبالتعاون مع زميلها، درو وايزمان، في جامعة "بنسلفانيا"، طورت العالمة طريقة تنطوي على تغيير مكون واحد في الحمض النووي الريبي (RNA) للتقليل من خاصيته المناعية.
وأشارت كاريكو إلى إمكانية استخدامه لأنواع مختلفة من العلاجات".
والتقت كاريكو بوايزمان بالصدفة في أواخر التسعينيات أثناء طباعة الأوراق البحثية.
وفي العام 2005، نشر الثنائي اكتشافهما الرئيسي بشأن إمكانية تعديل الحمض النووي الريبوزي المرسال وإيصاله بشكل فعال إلى الجسم لتنشيط جهاز المناعة الوقائي في الجسم.
وقال وايزمان لـCNN: "إن تقنيتهما أكثر كفاءة بكثير من الطرق التقليدية لإنتاج اللقاحات، وأوضح: "عندما أطلق الصينيون تسلسل فيروس SARS-CoV-2، بدأنا عملية صنع الحمض النووي الريبوزي في اليوم التالي. وبعد بضعة أسابيع، كنا نحقن الحيوانات باللقاح".
وفي ذلك الوقت، لم تتفاجأ كاريكو على الإطلاق بالنتائج الناجحة للتجارب التي أجرتها كل من "فايزر" و"موديرنا"، وقالت: "توقعت أن ينجح الأمر لأننا قمنا بما يكفي من التجارب بالفعل".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
في المشكلات الزوجية.. كيف تنذر تدخلات ونصيحة الأصدقاء بانهيار العلاقة؟

في المشكلات الزوجية.. كيف تنذر تدخلات ونصيحة الأصدقاء بانهيار العلاقة؟

منذ2 ساعة
"أعذار مزيفة" تضاعف الخطأ لتنهي علاقات إنسانية

"أعذار مزيفة" تضاعف الخطأ لتنهي علاقات إنسانية

منذ2 ساعة
1696248764105412000

المراقبة عبر "الستوري" و"الاحتراق الرقمي".. مشاعر الإحباط تتزايد

02 تشرين الأول 2023
1696248373365388200

بعد 3 سنوات من عمرها.. "سنبلة" مستمرة بتأهيل المدارس وتحفيز المعلم

02 تشرين الأول 2023
1696242307845036500

أنامل ربات بيوت تبدع بتحضير "المونة" مع اقتراب حلول الشتاء

02 تشرين الأول 2023
1696245380725234100

طرق يمكن القيام بها لتحسين الأداء الأكاديمي لأطفالك

02 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

الأكاديميا ودورها في صناعة المعرفة وصياغة التنوير: من نعوم تشومسكي إلى الأخوين غصيب

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

القدح في برنامج المطاعيم الوطني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل يبتز الأردن العرب بالملف السوري؟

ماهر أبو طير |اليوم

حصبتنا هيبتنا

سائد كراجة |اليوم

بريكس إلى بريكس بلس

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات |منذ 50 دقيقة
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات |منذ 52 دقيقة
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
 