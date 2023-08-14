عالم الفرح مجددا في قرى الأطفال

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وسط أجواء احتفالية أقامت قرى الأطفال SOS أول من أمس، يوما مفتوحا في قرية أطفال عمان، حمل عنوان "عالم الفرح"، وذلك تحت رعاية متصرف لواء ماركا د. سلطان الماضي.وانطلق اليوم المفتوح، بمشاركة الأطفال والأهالي من المجتمع المحلي، وتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية منها الألعاب الهوائية والمسابقات والرسم على الوجوه وعرض الساحر، والعديد من الفقرات بحضور الشركاء وبدعم من كارفور ومطاعم حمادة.واشتمل اليوم المفتوح، على بازار يهدف لدعم شابات وسيدات من المجتمع المحلي من خلال عرض منتجاتهن للبيع للمشاركين بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المحلي، إضافة إلى عرض عدد من الأعمال اليدوية الإبداعية واللوحات المنجزة بأيدي أطفال القرية بعد مشاركتهم في ورشات متخصصة.ويأتي هذا اليوم، ضمن خطة الجمعية لتعزيز دمج الأطفال في القرية مع أطفال المجتمع المحلي وفتح أبواب القرية للضيوف لقضاء يوم ممتع مع عائلاتهم. وحضر اليوم المفتوح الأمهات والخريجين إلى جانب أطفال القرية والشباب والشابات ومسؤوليهم إلى جانب مجلس الإدارة.وتنظم الجمعية اليوم المفتوح في قرية أطفال إربد يوم الخميس الموافق 31/8/2023، وفي قرية العقبة يوم السبت الموافق 9/9/2023 حيث إن المشاركة مجانية والدعوة مفتوحة للعائلات لقضاء وقت ممتع مع أطفالهم.ومن الجدير بالذكر، أن الجمعية تقدم الرعاية البديلة للأطفال فاقدي السند الأسري كما تقدم الدعم للشباب والشابات حتى عمر 24 سنة، لمساعدتهم للوصول إلى مرحلة الاستقلالية.يمتاز نموذج الرعاية في قرى الأطفال، بتوفير رعاية متكاملة من المسكن والأمن الغذائي والتعليم والرعاية الصحية والنفسية والتمكين والأمن الاقتصادي، والحماية والدمج المجتمعي في جو أسري دافئ. وتعمل الجمعية ضمن المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة؛ حيث تأتي أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن محور عمل الجمعية واستراتيجيتها.