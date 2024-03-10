عبارة "فلسطين في القلب" تزين مجسما لفانوس رمضاني بالقاهرة

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زينت عبارة "فلسطين في القلب"، أكبر مجسم لفانوس خشبي في مصر، بمنطقة البراجيل (غربي العاصمة القاهرة)، احتفالا بحلول شهر رمضان.واعتادت المنطقة على تصميم مجسم لأكبر فانوس في مصر على مدى نحو 4 عقود، احتفالا بحلول شهر الصوم، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".وشهد تعليق الفانوس الضخم بمنطقة البراجيل، عروضا استعراضية للمرة الأولى أيضا العام الحالي، وسط أجواء كرنفالية لتعليقه، والذي ظهر على شكل مسجد كبير زينت جوانبه بعبارة "فلسطين في القلب"، وسط أهازيج رمضانية، في حين احتفل أطفال حول الفانوس.وعادة ما يتشارك أهالي منطقة البراجيل، سنويا في جمع الأموال اللازمة لتصميم الفانوس الذي يتجاوز حجمه 6 أمتار، ويصنعه عاملون بالنجارة والحدادة والكهرباء والزجاج من سكان المنطقة.وتلك العادة مر عليها نحو 40 عاما، لكنها تزامنت العام الحالي، مع حرب مدمرة يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية وأممية.وفي مصر، تنتشر ظاهرة صناعة المجسمات للمساجد والفوانيس ومدافع الإفطار بمختلف أحجامها، لتزين الشوارع والحدائق والأماكن العامة طوال شهر رمضان.وكثيرا ما تعلق شوارع وأحياء في مصر، فوانيس صاج أو خشب على واجهات المنازل، والمحال التجارية، على امتداد محافظات الجمهورية، عادة كل عام.