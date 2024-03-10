الأحد 10 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عبارة "فلسطين في القلب" تزين مجسما لفانوس رمضاني بالقاهرة

نصب مجسمات المساجد والفوانيس ينتشر في مصر منذ العهد الفاطمي- (من المصدر)
نصب مجسمات المساجد والفوانيس ينتشر في مصر منذ العهد الفاطمي- (من المصدر)
 زينت عبارة "فلسطين في القلب"، أكبر مجسم لفانوس خشبي في مصر، بمنطقة البراجيل (غربي العاصمة القاهرة)، احتفالا بحلول شهر رمضان.
واعتادت المنطقة على تصميم مجسم لأكبر فانوس في مصر على مدى نحو 4 عقود، احتفالا بحلول شهر الصوم، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".اضافة اعلان
وشهد تعليق الفانوس الضخم بمنطقة البراجيل، عروضا استعراضية للمرة الأولى أيضا العام الحالي، وسط أجواء كرنفالية لتعليقه، والذي ظهر على شكل مسجد كبير زينت جوانبه بعبارة "فلسطين في القلب"، وسط أهازيج رمضانية، في حين احتفل أطفال حول الفانوس.
وعادة ما يتشارك أهالي منطقة البراجيل، سنويا في جمع الأموال اللازمة لتصميم الفانوس الذي يتجاوز حجمه 6 أمتار، ويصنعه عاملون بالنجارة والحدادة والكهرباء والزجاج من سكان المنطقة.
وتلك العادة مر عليها نحو 40 عاما، لكنها تزامنت العام الحالي، مع حرب مدمرة يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية وأممية.
وفي مصر، تنتشر ظاهرة صناعة المجسمات للمساجد والفوانيس ومدافع الإفطار بمختلف أحجامها، لتزين الشوارع والحدائق والأماكن العامة طوال شهر رمضان.
وكثيرا ما تعلق شوارع وأحياء في مصر، فوانيس صاج أو خشب على واجهات المنازل، والمحال التجارية، على امتداد محافظات الجمهورية، عادة كل عام.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

لتجاوز عقبة ضعف القراءة: كيف نشرك الطلبة بأنشطة تعزز مهاراتهم؟

منذ1 ساعة
ملصق الأوبريت-(أرشيفية)

حناجر 12 فنانا وفنانة تصدح بالأمل في إحياء أوبريت "الحلم العربي"

منذ1 ساعة
محاضرة تعاين اكتشافات أثرية غير مسبوقة بالبادية الجنوبية

محاضرة تعاين اكتشافات أثرية غير مسبوقة بالبادية الجنوبية

منذ1 ساعة
جانب من الجلسة الحوارية-(من المصدر)

"تضامن" تستعرض إنجازات الخير وتشارك قصص نجاح لمنتفعين

منذ1 ساعة
مشهد من المسلسل-(من المصدر)

حب وانتقام يهاجمان العائلة واستقرارها في دراما "عسل مسموم"

منذ1 ساعة
Untitled

رمضان في القصر جاردن

09 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

التهدئة المستحيلة في فلسطين

ماهر أبو طير |اليوم

المرأة الفلسطينية.. حياة صعبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

هناك في غزة.. رمضان جاء باكرا

جهاد المنسي |اليوم

الحرب ومعركة عض الأصابع

نضال منصور |اليوم

غزة والسيناريوهات الأربعة

حسني عايش |اليوم

مؤشرات تقرير التنمية المحلية المستدامة

موسى الساكت |اليوم

رمضان هذا العام

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الإخوان.. ضياع كلمة السر

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ3 ساعة
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات | منذ3 ساعة
1709981007368410700

التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

ترجمات |09 آذار 2024
1709980604078376500

الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

ترجمات |09 آذار 2024
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات |08 آذار 2024
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رمضان

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة
 
 