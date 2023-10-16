عبر الإذاعات المدرسية.. "صوت فلسطين" يتردد من حناجر الطلاب

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عمان- بكلمات صادقة وعفوية تخرج من القلب؛ يعبّر طلبة المدارس عن مشاعرهم تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وما يحصل من مجازر في قطاع غزة، مرددين "فلسطين هي أرضنا ومركز القلب.. لن نتخلى عنها أبداً".في الصباحات "الإذاعية"، يصدح صوت الأطفال بـفلسطين وغزة، يعلنون عبر كلماتهم المكتوبة على الأوراق عما يجول في قلوبهم بما يحدث في الأراضي المحتلة والقصف الإسرائيلي المستمر لها.ويأتي ذلك عبر التنسيق مع المعلم المشرف على الإذاعة، حيث يتم يومياً التحضير للإذاعة المدرسية، التي تُعد إحدى أهم وسائل إيصال المعلومة للطلاب في المدارس. وتشمل فقرات الإذاعة المدرسية حاليا، القضية الفلسطينية وقطاع غزة تحديداً والحديث عن معاناة الشعب في ظل الاحتلال الإسرائيلي، والجرائم الإنسانية، حيث تهدف هذه الفقرات إلى تنمية وعي الطلبة وتعزيز روح التضامن.وقدم الطالب عون في الصف السابع، خلال فقرته المخصصة للإذاعة المدرسية في صباح ذلك اليوم "هل تعلم"، معلومات جديدة للطلاب جميعها تتعلق بـ"فلسطين"، وذلك من باب التنويع في المعلومة، وتماشياً مع باقي زملائه الذين قدموا فقرات أيضاً جميعها تتعلق بالأحداث الجارية في غزة.وقدم عون في فقرته معلومات عن تاريخ فلسطين، وحضارتها، وثقافتها، كما قدم معلومات عن القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي.كما تضمنت فقرات الإذاعة أيضاً، آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، وفقرات أخرى شعرية ونثرية، جلّها تتعلق بما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان والطفولة في غزة، بحيث يكون فيها نوع من "التوعية الطلابية"، وإشراكهم في الأحداث الجارية، من خلال معلومات بسيطة، بالإضافة إلى "الدعاء الجماعي" بأن يخفف الله عن المصابين ويرحم الشهداء ويحرر الأقصى من براثن الاحتلال.حرص عون على اختيار معلومات جديدة للطلاب خلال فقرته الإذاعية، ولكن جميعها يتم فيها ذكر اسم "فلسطين" أو المسجد الأقصى، وذلك من أجل الحفاظ على ذاكرة فلسطين في نفوس زملائه، وتعريفهم بقضيتها العادلة، مبينا أن المعلم المشرف على الإذاعة المدرسية وجه الطلبة إلى أن يكون ما يحدث في فلسطين "هو الطاغي على مجريات الإذاعة الصباحية"، وذلك لاستمرار التفاعل المجتمعي والطلابي مع الأحداث الجارية.بينما والدة الطالبة زين، في الصف الرابع، قامت ومنذ أيام بتحضير مقالة نثرية قصيرة لتقوم ابنتها بتقديمها في الطابور الصباحي ضمن فقرات الإذاعة المدرسية، إذ تلفت والدة زين إلى أهمية أن يكون هناك تعاون ما بين المدرسة وأولياء الأمور، لوضع الأطفال في الصورة الحقيقية للأحداث وإشراكهم في التضامن مع غزة وأطفالها.مديرة القسم الأساسي في إحدى المدارس الخاصة والتي تنظم فعاليات مماثلة في الإذاعة المدرسية الصباحية رولى خريسات، تقول إنها، وبشكل شخصي، تشعر بالأسى والألم الكبير لما يحدث في غزة، مع قلة الإمكانيات وغياب الحس الإنساني في ظل إغلاق وعزل للمنطقة، وصمت عالمي لما يجري من مجازر هناك.وتقول خريسات هذا الأمر الذي يتحدث به "الكبار" لا بد للصغار أن "يفهموه" بطريقة مبسطة، وإن هنالك غضبا عارما من الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، مبينة أن مدّ يد العون لهم يكون بطرق مختلفة من التعبير، خصوصا ونحن أمام كارثة إنسانية تحتاج إلى وقفة من الجميع.وهذا ما تسعى إليه جميع المؤسسات التربوية من خلال ترسيخ معلومات أساسية في عقول ونفوس الطلبة من مختلف الأعمار، ولكن يجب مراعاة الطريقة التي يتم فيها إيصال المعلومة للطفل، حيث يبين الخبير والمستشار التربوي الدكتور عايش النوايسة أن دور المدرسة والمعلم هو لفت النظر إلى القضية الفلسطينية، إذ إن ما يشهده الوضع العام، وما يتابعه الأطفال ليس حدثاً عارضاً، ولا عادياً، إنما محوري وأساسي.ويبين النوايسة أن الأطفال يشهدون الآن ما يحدث وتسيد القضية الفلسطينية حتى في العملية التعليمية، والآن، ومن خلال المناهج المدرسية، يؤكد النوايسة أن هناك ما يُسمى بـ "التعلم بالأحداث الجارية"، والتي تعتمد على إعادة طرح القضايا الآنية، وبالتالي قد يكون دور المدرسة الآن والمعلم من خلال التوعية بالقضية الفلسطينية، والتذكير بذلك من خلال الإذاعة الصباحية والأنشطة اللامنهجية، وبمداخلات المعلمين وبما يتناسب الفئات العمرمية المختلفة في الصف.ووفق النوايسة فإن العودة في الحديث عن الأحداث التاريخية من شأنه أن يربط القضية بالتاريخ العربي والإسلامي، والتأكيد على عروبة فلسطين، ولا ضير من الحديث والشرح حول القرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة والهيئات الدولية، بما يتعلق بالقضية الفلسطينية.ويطالب النوايسة من المعلمين أن يكونوا جزءا من هذه الحملات التوعوية للطلاب من خلال الربط ما بين الجانب التاريخي والعروبي الإسلامي في ذات الوقت، وتبيان مدى أهمية الدفاع عن المسجد الأقصى، و"علينا أن نستغل هذه الظروف فهي فرصة مواتية كبيرة جداً لإعادة بناء منظومة القيم للطلاب فيما يتعلق بقضية فلسطين كقضية مركزية للأمة العريية".ويؤكد النوايسة أهمية الحديث الدائم عن القضية الفلسطينية، وخاصة في كل ما يدور في قطاع غزة من تجاوزات إنسانية طالت الجميع، ومنهم الأطفال، حيث علينا تبيان كل ما يحدث وما يتنافى مع المادئ والقيم الإنسانية أمام الأطفال.المدربة والمتطوعة للأنشطة الطلابية المختلفة في العديد من المدارس الدكتورة أشجان الناعوري، أشارت إلى أهمية أن تكون الأنشطة والفعاليات تلائم الأحداث الجارية في فلسطين، خاصة لدى فئة الطلبة الذين يتشربون المعلومات من مدرستهم ومعلميهم، وذلك من خلال ما يمكن تنظيمه من قبل الهيئة التدريسية.وعلى سبيل المثال، ترى الناعوري أن ما قامت به بعض المدارس من أنشطة فنية مسرحية أو فنون الرسم والنصوص النثرية، هي أيضاً طريقة تزيد من تفاعل الطالب بالأحداث، خاصة عندما يقوم بعمل نشاط يتطلب البحث والتحليل، والمشاركة مع الزملاء، ويعبر عن مشاعرهم.وتعتقد الناعوري أنه من الأهمية بمكان أن يترك الأهل والمدرسة "مساحة من التعبير للطلاب وإن كان ذلك من خلال تخصيص حصة في الأسبوع لمناقشة ما يحدث وكل طالب يبين وجهة نظره ومشاعره، وكل ما يجول في خاطره اتجاه القضية".وعليه، فإنه من الأهمية بمكان، وفق النوايسة، التحدث عن التاريخ العربي الإسلامي وما يحثنا عليه ديننا وقيمنا من ضرورة التعامل الإنساني مع الجميع، والدفاع عن الوطن ومقدساته، حيث أن الطلاب هم جزء من المجتمع، ولديهم مشاعر حزن واستياء كما غيرهم من المجتمع.إلى ذلك، علينا أن نوجه هذا الحزن نحو بناء منظومة القيم اتجاه فلسطين وقضيتها، وأن يكون للمعلمين دور في تكريس فكرة أننا لن نتخلى عن هذه القضية، ولا ضير من أن يكون هناك ما يقارب العشر دقائق في بعض الحصص للحديث عما يدور وتوجيه الطلاب نحو الحقيقة، ومدى أهمية الانتماء الوطني في القضايا العروبية.