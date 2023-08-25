السبت 26 آب 2023
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عجلون: متحف راسون للتراث الشعبي معلم تاريخي فريد

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عجلون: متحف راسون للتراث الشعبي معلم تاريخي فريد
عجلون - يعد متحف راسون الأثري في محافظة عجلون المتحف الأول على مستوى المحافظة، والذي يشكل معلما تاريخيا فريدا يحتضن القطع التراثية والتاريخية التي استخدمها الآباء والأجداد.اضافة اعلان
وقال رئيس جمعية متحف راسون للتراث الشعبي محمد الشرع إن المتحف الذي تأسس عام 2004؛ أقيم بمبادرة شخصية ليجمع تراث الآباء والأجداد من خلال القطع والأدوات التراثية والزراعية التي كانوا يستخدمونها في حياتهم، مشيراً إلى أن الفكرة من تأسيسه جاءت للاحتفاظ بكل ما يتعلق بطبيعة الحياة القديمة بأنماط متنوعة.
وأضاف الشرع، أن المتحف يحتوي العديد من الأدوات التي كانت تستخدم في الزراعة، مثل لوح الدراس والقادم وعود الحراث وقطع تراثية ومنزلية كالقش والخشب وشكوة اللبن والمهباش، إضافة إلى تطور الأزياء الشعبية والاتصالات والإنارة ووسائل النقل القديمة والعملات العربية الأجنبية والمحلية والإسلامية، كذلك يحتوي على صور للهاشميين ونشرات تثقيفية عن الثورة العربية الكبرى.
وثمن الشرع جهود وزارة الثقافة ممثلة بمديريتها في عجلون ومساندتها لتسجيل المتحف الثقافي الشعبي بهدف الاحتفاظ بالهوية الوطنية والدلالات والمجسمات التاريخية والثقافية والزراعية التي يحتوي عليها المتحف لإبراز التراث والربط ما بين الماضي والحاضر لتوصيل رسالة التراث والثقافة السياحية للاحتفاظ بالموروث التراثي القديم عبر الأجيال .-(بترا)
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