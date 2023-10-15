عدم تحمل اللاكتوز.. أسبابه وعلاجه

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عمان- يلاحظ الكثير من الأمهات، أن أطفالهن لا يتحملون الحليب، فيكون البديل الحليب الخالي من اللاكتوز، ويعد عدم تحمل اللاكتوز حالة مرضية تتميز بعدم قدرة البالغين والأطفال على هضم اللاكتوز، وهو سكر موجود في الحليب ويكون موجودا بكمية أقل في منتجات الألبان، مما يتسبب في آثار جانبية بسبب نقص انزيم اللاكتاز، مثل الانتفاخ أو الإسهال أو وجع في البطن. نقص انزيم اللاكتاز الخلقي؛ أي منذ الولادة، يجعل الأطفال لا يتحملون شرب الحليب حتى حليب الأم، فيعانون الانتفاخ والمغص في الأمعاء أو الإسهال.عدم تحمل اللاكتوز يشير إلى متلازمة لديها عرَض واحد أو أكثر تظهر عند هضم مواد غذائية تحتوي على اللاكتوز وهو سكر الحليب. إذ يعاني الأفراد من عدم القدرة على تحمل سكر الحليب بدرجات متفاوتة اعتمادا على معدل إفراز انزيم اللاكتاز ونقصه. سوء امتصاص اللاكتوز يرجع إلى مصاحبة فسيولوجية لنقص انزيم اللاكتاز (أي الجسم ليس لديه قدرة كافية ليقوم بهضم كمية اللاكتوز التي يتم تناولها).وهنالك العديد من أسباب نقص انزيم اللاكتاز، ويصنف كواحد من ثلاثة أنواع:1 - نقص اللاكتاز الأساسي، وهو وراثي، ويؤثر فقط على البالغين، وينتج عن عدم وجود آلية استمرار إنتاج اللاكتاز، وموجود في حوالي 60 % من سكان العالم. ولا ينتمي سكان الشرق الأوسط وأوروبا لهذا النقص الوراثي.2 - نقص اللاكتاز الثانوي أو المكتسب أو العابر، وينتج عن إصابة للأمعاء الدقيقة، وعادة ما يصيب الرضع، وذلك نتيجة لالتهاب المعدة والأمعاء الحاد والإسهال والعلاج الكيميائي والطفيليات المعوية أو نتيجة لأسباب بيئية أخرى.3 - يعد نقص اللاكتاز الخلقي نادرا جدا، وهو خلل متنح في الكروموسومات الجسدية، ويمنع هذا الخلل إنتاج إنزيم اللاكتاز منذ الولادة، وهذه الحالة سائدة -خصوصا في فنلندا. الأشخاص الذين يعانون من نقص اللاكتاز الخلقي لا يستطيعون هضم اللاكتوز منذ الولادة، لذلك لا يمكنهم هضم حليب الأم (الثدي). وهو النوع الأكثر شيوعا عند الرضع الفنلنديين، وهذا النوع يحدث لكل 1 من أصل 60000 من السكان.عدم تحمل اللاكتوز ليس مرضا ناتجا عن حساسية؛ لأنه ليس استجابة مناعية، بل هو مشكلة في تقبل منتجات الحليب ناشئة عن نقص إنزيم اللاكتاز. الحساسية ضد الحليب -التي تصيب حوالي 4 % من السكان- هي حالة منفصلة مع أعراض مميزة تظهر عندما يثير وجود بروتينات الحليب استجابة الجهاز المناعي.الحالة المرضيةوصفت أعراضه في وقت مبكر من أبقراط (460-370 قبل الميلاد) والأفراد الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز لديهم مستويات غير كافية من اللاكتاز، وهو الإنزيم الذي يحفز تحلل اللاكتوز إلى غلوكوز وغلاكتوز في الجهاز الهضمي. وفي معظم الحالات، يتسبب نقص الإنزيم بأعراض عدة، قد تشمل الانتفاخ وتقلصات في البطن والإسهال والغثيان وقرقرة المعدة أو القيء بعد تناولهم كميات كبيرة من اللاكتوز. يحدث عدم تحمل اللاكتوز بشكل بدئي، وقد يحدث بشكل ثانوي بعد بعض الأمراض، كداء كرون والتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، وقد يكون خلقيا نتيجة عيب وراثي يظهر في فترة الطفولة.الأعراض والعلاماتتحدث الأعراض بعد تناول الحليب ومنتجات اللبن التين تحتوي على اللاكتوز، وتعتمد شدة الأعراض على شدة عوز اللاكتاز وعلى مقدار المتناول من اللاكتوز. إن العلامة الرئيسية لعدم تحمل اللاكتوز هي ردة الفعل العكسية للمنتجات التي تحتوي على اللاكتوز (الحليب في المقام الأول)، ويشتمل ذلك على الانتفاخ في البطن والتقلصات والإسهال التناضحي والمغص البطني والغثيان وقرقرة البطن وقيء (وخاصة عند المراهقين)، وتظهر هذه الأعراض لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين بعد استهلاك منتجات تحتوي اللاكتوز. شدة هذه الأعراض عادة تزداد مع كمية اللاكتوز المستهلكة، معظم الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز يستطيعون تحمل كمية معينة من اللاكتوز في وجباتهم الغذائية دون الإصابة بالأعراض المصاحبة.اللاكتوز هو جزيء ثنائي السكر يوجد في الحليب ومنتجات الألبان، لا يتم امتصاصه بشكل مباشر من جدار الأمعاء الدقيقة إلى مجرى الدم، لذلك في حالة غياب اللاكتاز يمر اللاكتوز بشكل سليم إلى داخل القولون، إن البكتيريا المتواجدة في القولون تستطيع استقلاب اللاكتوز، ونتيجة لعملية التخمر تنتج كميات كبيرة من الغاز (خليط من الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون والميثان)، وهذا يسبب أعراض البطن المختلفة. السكريات ومنتجات التخمر أيضا تؤدي إلى ارتفاع الضغط الاسموزي في القولون، مما يتسبب في زيادة تدفق الماء في الأمعاء (وبالتالي الإسهال).التشخيصلتقييم مرض عدم تحمل اللاكتوز، تختبر وظيفة الأمعاء عن طريق تناول منتجات ألبان بكمية تفوق ما يمكن هضمه. تظهر الأعراض السريرية في غضون 30 دقيقة، ولكنها قد تستغرق فترة تصل إلى ساعتين، وهذا يتوقف على الأغذية المستهلكة الأخرى وغيرها من الأنشطة، تغير مهم في الاستجابة (أعراض انتفاخ البطن والغثيان والتشنج والإسهال) هو أمر متوقع، كما يختلف مدى وشدة أعراض عدم تحمل اللاكتوز بين الأفراد. عدم تحمل اللاكتوز يختلف عن حساسية الحليب؛ حيث إن الحساسية هي استجابة مناعية لبروتينات حليب الأبقار، ويمكن تمييزها في التشخيص عن طريق إعطاء حليب خال من اللاكتوز، حيث لن تنتج أي أعراض في حالة عدم تحمل اللاكتوز، ولكن سينتج ردة فعل للحليب الطبيعي في حالة وجود حساسية ضد الحليب. يمكن للشخص أن يعاني من كلتا الحالين، وإذا أردنا التأكد من وجود مرض عدم تحمل اللاكتوز، هناك أربعة اختبارات متاحة.العلاجعدم تحمل اللاكتوز ليس حالة مطلقة دائما، فانخفاض إنتاج اللاكتاز وكمية اللاكتوز التي يمكن أن تحتمل يختلف من شخص لآخر؛ حيث إن عدم تحمل اللاكتوز لا يشكل تهديدا إضافيا لصحة الشخص، ويدير الحالة عن طريق التقليل من حدوث شدة الأعراض. فأسلوب العلاج الأمثل هو تجنب المنتجات التي تحتوي على اللاكتوز.أما الزبادي فيمكن للناس الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أن يتحملوا اللبن المصنوع تقليديا أكثر من الحليب، لأنه يحتوي على اللاكتاز التي تنتجها البكتيريا والتي استخدمت لصنع اللبن. والزبادي المجمد يحتوي على مستويات مخفضة من اللاكتوز. الزبادي اليوناني هو أفضل للشرب لمن يعاني من عدم تحمل اللاكتوز لأنه يتم إزالة كمية أكبر من اللاكتوز أثناء المعالجة.تناول مكملات اللاكتازعندما يكون تجنب اللاكتوز غير ممكن، أو في مناسبات عندما يختار الشخص أن يستهلك هذه المواد، يمكن استخدام مكملات اللاكتاز الأنزيمية، وهو متاح في شكل أقراص في مجموعة متنوعة من الجرعات دون وصفة طبية، لذلك لا ينبغي أن يؤخذ على معدة فارغة أيضا، إذ لا فائدة منه بعد الطعام.الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/ وزارة الصحة