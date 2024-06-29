عروض فلكلورية ومأكولات تقليدية تقدمها الجمعية الأردنية الشيشانية في مادبا

أحمد الشوابكة

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مادبا- شهدت ساحة مركز زوار مدينة مادبا عرضا فنيا للفنون الفلكلورية الشيشانية، أحيته فرقة "توربل خو" للتراث الشيشاني التابعة للجمعية الأردنية للفلكلور والتراث، بحضور مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنه ومدير سياحة مادبا وائل الجعنيني وجمهور متنوع الجنسيات.تزامنت العروض مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي، وتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية. وقد جاء هذا الحفل ضمن خطة مديرية ثقافة مادبا للعام الحالي، بهدف إثراء المشهد الثقافي في المدينة وجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. وقدم أعضاء الفرقة عرضا ممتعا أبهر الحضور بلياقتهم العالية وتناسق حركاتهم. كذلك فخامة الأزياء التي ارتداها الرجال والنساء، وجسدت تراث الشيشان الفلكلوري.وقدمت الفرقة عروضا تجسدت فيها قيم الفروسية وتقاليد الشعب الشيشاني العريق. وبما يجمع بين الأغنيات الحديثة والرقصات الفلكلورية التقليدية، مما أظهر بوضوح المجهود الكبير الذي بذله أعضاء الفرقة لنشر الوعي بفنون وتقاليد وثقافة الشيشان.واشتملت العروض، فقرات موسيقية غنية عزفتها الفرقة، رافقتها لوحات فنية راقصة جسدت ارتباط أبناء شعب الشيشان ببعضهم البعض. عبرت هذه الرقصات الفلكلورية عن قيم، مثل: رقصة الأبطال التي تعبر عن خشونة الرجل ورقة الفتاة الشيشانية، ورقصة الأصدقاء يمثلها أصدقاء التقوا في ساحة الرقص وعبروا عن ارتباطهم ببعضهم البعض، ومجمل هذه الرقصات تمثل العادات والتقاليد الشيشانية.وضمن أهداف الجمعية للحفاظ والتمسك بالثقافة الشيشانية وعاداتها وتقاليدها، وبخاصة فيما يتعلق بالفلكلور الذي تتفرع منه الموسيقا باستخدام الآلات الموسيقية التراثية مثل: بندر(الأكورديون)، والجرغ (الطبلة)، والمرز بندر(العود)، وهي آلات تعبيرهم بالفلكلور، مما شكل دافعا قويا لاتقان العزف بشكل كبير والحفاظ على هذا الإرث الذي توارثوه عن أجدادهم وآبائهم ومن أجل الحفاظ على اللغة الشيشانية والعادات والفلكلور والثقافة الشيشانية ومعزوفاتها الموسيقية والرقص الفلكلوري.على هامش الحفل، قدمت الجمعية الأردنية الشيشانية للفلكلور باقة متنوعة من المأكولات والحلويات الشيشانية الأصيلة، والتي عكست غنى المطبخ الشيشاني وتاريخه العريق. وشملت: "بعرش، كيك نابليون، قرز حول، دالنش، والحلاوة الشيشانية".كما تم عرض الزي الوطني الشيشاني هو مثال حي على الإبداع الفريد للحرفيين الشعبيين، ولا يعكس الزي الوطني فقط أسلوب حياة متسلقي الجبال وتقاليدهم، ولكن أيضا القيم الروحية، والاحترام العميق لأسلافهم.وكان مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، رحب بالحضور مؤكدا أن هذه الفعالية تأتي في غمرة احتفالات المديرية باليوبيل الفضي، وضمن خطة المديرية لأنشطة العام الحالي، معرجا على الإنجازات التي تحققت في عهد قائد الوطن على الأصعدة كافة، والتي تعكس رؤية جلالة الملك الشاملة للتنمية الشاملة والمستدامة.وأشار الرواحنة إلى أن الرسالة الثقافية للفعاليات التي تنظمها مع شركائها هي محطة مهمة وحالة ثقافية مزهرة في محافظة مادبا، والتي تعتبر رائدة في العمل الثقافي.ويذكر أن الفرقة التي تأسست العام 2010، تستخدم الآلات الموسيقية الشيشانية الرسمية، وشاركت في العديد من الحفلات والمهرجانات كان أبرزها مهرجان جرش للثقافة والفنون.