عسر الهضم "يربك" الصائم.. ما أسبابه وكيف نتجنبه؟

مروة عودة

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يرافق تغير مواعيد الوجبات الغذائية في رمضان، تأثيرات عدة على طبيعة النظام الغذائي للصائم، ومنها الاعتماد على عادات صحية غير معتادة في الأيام السابقة، ما قد يسبب بعض المشاكل الصحية "المؤقتة"، والتي تعرف بـ "مشاكل عسر الهضم".ويعاني كثير من الصائمين في هذه الفترة من عسر الهضم، ولعدة أسباب، أبرزها بسبب تناول الطعام بشكل مفرط من شدة الجوع، بما يتجاوز درجة الشبع على مائدة الإفطار، والتي تؤدي إلى الإصابة بأعراض ينجم عنها عسر عملية الهضم بعد الإفطار، وظهور أعراض جانبية أخرى كما في حدوث انتفاخ البطن والغازات، وخاصة الأشخاص الذين لديهم أمراض في القولون العصبي والشعور بحالة من الامتلاء.استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتنظير الدكتور محمود الشيخ يقول لـ "الغد"، أن عسر الهضم من أهم اسباب مشاكل الجهاز الهضمي في رمضان، ويُعرف عسر الهضم بأنه "عدم ارتياح في البطن ناتج إما عن زيادة حركة الأمعاء أو الانتفاخ فيها بسبب تراكم الغازات أو تقلصات الامعاء"، وقد تكون تلك الأعراض متفاوتة من شخص لآخر، وتتمثل في وجود غازات البطن، آلام المغص، الغثيان التجشؤ المتكرر، وفي بعض الأحيان تغير الإخراج ما بين الإمساك والإسهال.ولتجنب عسر الهضم عامة، يجب معرفه أسبابه، وفق الشيخ، الذي بين أن أهمها تناول الطعام بكميات كبيرة، وتناوله بسرعة، وعدم إعطاء مجال للجهاز الهضمي وللمعدة للتكيف مع الظروف الجديدة، وإدخال الطعام بعد انقطاع لساعات طويلة، مما يؤدي إلى توسع الجهاز الهضمي والمعده بصورة سريعة، ونقص لبعض الأنزيمات الهاضمة التي تسيطر على عمليه الهضم، وبالتالي تحدث هذه الأعراض المزعجة.لذا، ينصح الشيخ كل من يتعرض لهذا الأمر أن يقبل على تناول وجبات الفطور والسحور بـ "تأني"، والابتعاد عن ملء الجهاز الهضمي بكميات كبيرة من الأطعمة، كما يجب انتقاء الطعام بحيث نبتعد عن الأطعمة التي تثير وتهيج الجهاز الهضمي مثل، الحلويات والأطعمة المقلية والأطعمة الجاهزة والمحفوظة، حيث أن عملية الهضم تتكون من عدة عمليات متشابكة ومتجانسة منها، تتمثل في شحن الطعام بالتجويف الفموي واختلاطه باللعاب، ومن ثم اختلاطه بعصاره المعدة وطحنه في المعدة، وتكوين عصارة جاهزة لامتصاص المواد الغذائية وانتقالها إلى الأمعاء الدقيقة، حيث يتم هنالك امتصاص معظم المواد الغذائية.وهذه العملية المعقدة عندما تختلف طريقتها باختلاف طريقة ونوع الطعام في رمضان، من شأنها أن تؤثر على الوضع الصحي للصائم، كما يبين الشيخ، لافتا إلى أن عسر الهضم يختلف تماما عن التسمم الغذائي، فالتسمم الغذائي ينتج بالعادة عن تناول أطعمة فاسدة سواء واضحه للعيان أم لا، وتتمثل الأعراض بالتقيؤ المتكرر، آلام شديدة في البطن، وتغير الإخراج كالإسهال المتكرر، وعلى الشخص أن يفرق بين العسر والتسمم، حتى لا تتداخل الأعراض ويعرف الصائم سبب الألم الذي يشعر به.ولتجنب حدوث التسمم الغذائي يجب انتقاء الأطعمة والبحث دائما عن المصدر الموثوق للأطعمة سواء النباتية أو الحيوانية، وفق الشيخ وهنالك بعض أنواع الأطعمة التي تسبب التحسس في الجهاز الهضمي، مما ينتج عنه أعراض متعددة من انتفاخ وتجشؤ وإسهالات، وبالتالي يجب الانتباه للأطعمة التي ممكن أن تسبب بعض أنواع التحسس، ومنها المكسرات والحمضيات وبعض أنواع الفواكه الأخرى والحليب.من جهتها تقدم الاختصاصية في علم الغذاء والتغذية الدكتورة رزان بهجت، نصائحها للصائمين، حيث تؤكد أن الكثير من التساؤلات تطرح دائماً عما يجب البدء بتناوله، وخاصة في وجبة الإفطار، وتقول أن ترتيب وجبات الطعام من فترة الإفطار إلى السحور خلال شهر رمضان مهمة جداً.وتشرح، البدء بتناول وجبة خفيفة مثل حبة من التمر، حيث أن الصائم يعاني من هبوط السكر خلال ساعات الصيام، وهذا يؤدي إلى التحفيز المبالغ فيه والمفرط بالجوع، والتمر له مؤشر الجلايسيمي مرتفع، والذي من شأنه أن يرفع سكر الدم مباشرة وسريعا مما يمنع من حالة الهبوط ويكسر حاجز الجوع المفرط.وفي حال تم إعطاء الجسم 20 دقيقة للارتياح ثم البدء في الإفطار، هي أمر مهم وفق الاختصاصية بهجت، إذ إن التمر قادر على أن يعطي فرصة للجهاز الهضمي ليتم تكسيره والاستفادة منه والاستعداد للوجبة الرئيسية، كما أن التمر يساعد على التخلص من شعور النهم للسكريات، وهذا ما يعاني منه الصائم من الشعور المبالغ والمفرط للحاجة إلى تناول الحلويات.وأشارت بهجت، إلى أن وجبة الإفطار من المهم المحافظة بها على ترتيب المصادر الغذائية، وأن يتوفر فيها مختلف العناصر الغذائية من نشويات وبروتينات ودهون صحية، وليس هناك أفضل من السوائل على المائدة مثل المشروبات، التي يجب أن تتضمن بها الخضروات ولا تخلو من وجود قطع صغيرة من اللحوم والدجاج، والأفضل من ذلك البقوليات كما في شوربة العدس الذي تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية الضرورية والعناصر الغذائية ومشبعة.وتضيف، بعد ذلك العنصر الأساسي الذي لا تخلو منه أي مائدة عربية، وهو طبق السلطة، والذي يحتوي على تنوع من الخضروات، ويمتاز بالعناصر الغذائية المختلف من غيرها، ومن أشهر أطباق السلطات العربية وهي الفتوش ويفضل وضع القليل من الخبز المحمص وليس الملقي والقليل من الزيت الزيتون، والذي يعد من الدهون غير المشبعة.إلى جانب المحافظة على عنصر قطعة البروتين، بحيث يحتاج الشخص البالغ 250 جراما قبل الطبخ حينها يحصل الفرد على احتياجه من البروتين للمحافظة على الكتلة العضلية كي لا يتم خسارتها.وخسارة العضل، بحسب الاختصاصية بهجت، يعتبر أمراً شائعا لدى الصائم في رمضان، خاصة ممن يستبعد مادة البروتين خلال شهر رمضان وتركيزه على المجموعات الأخرى الغذاية مثل النشويات، والحبوب الكاملة، وعند اختيار الخبز من الأفضل أن يكون مدعما بالحبوب الكاملة والألياف الغنية التي تساعد على عدم هبوط السكر، مع الإشارة إلى ضرورة تناول الوجبة الخفيفة بحلول ساعتين أي عند قيام صلاة التراويح، وعلى الصائم عدم إلغاء الحلوى بل اختيار الصحية والمناسبة وبكميات قليلة.ولتجنب عسر الهضم كذلك، تؤكد اختصاصية التغذية على أهمية وجود العصائر في الوجبة، ولكون الصائم لا يغطي احتياجه الكامل من الماء تأتي العصائر وخاصة الطبيعية منها، لتكون مناسبة لهذا التعويض للسوائل.وتشير الاختصاصية بهجت على أن حدوث الارتجاع المريئ وعسر الهضم، مصاحبين لبعضهما، والسبب هو عدم ترتيب نظام وجبة الإفطار، وعدم الاهتمام بوجبة السحور، التي تعمل على المحافظة على توازن الجسم ومنع هبوط السكر وحدوث الجفاف خلال ساعات النهار، ويعتبر ذلك إيذاء للصائم الذي يعتمد على المخزون الجسمي، ومن الممكن حدوث غيبوبة في حال كان هناك نقص في مخزون الجسم من المواد الغذائية.