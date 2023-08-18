الجمعة 18 آب 2023
النسخة المطبوعة

عطية يشعل الأجواء بحضوره في الفحيص.. وسركيس يتألق بأجمل الأغاني

1692353112010168000
الفنان جوزيف عطية - (من المصدر)
عمان - ليلة تمازج فيها الطرب الأصيل والأغاني الأردنية بالرومانسية اللبنانية، في أمسية فنية أحياها الفنان الاردني جهاد سركيس والفنان اللبناني جوزيف عطية الذي يسجل حضوره الأول ضمن فعاليات مهرجان الفحيص في دورته الـ31. جاء ذلك وسط حضور كبير امتلأ به المسرح الرئيسي قبل ساعات من الحفل لعيش ليلة استثنائية.اضافة اعلان
وبلهفة وحب، استقبل جمهور الفحيص فناني الأمسية، لتعلو أصوات الترحيب والتصفيق على أنغام الفقرات الغنائية طوال الحفل.
وبأغنية "سلمى يا سلمى"، استهل الفنان الأردني جهاد سركيس وصلته الغنائية وأشعل الأجواء، ورحب بجمهور الفحيص، قائلا "الله يسعد مساكم جميعا.. وإن شاء الله بضل مهرجان الفحيص دايم بعز أهله"، متمنيا لهم ليلة فرح بامتياز.
وأكمل سركيس وصلته بباقة من أجمل الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بفرح، ومنها "بدي عيش اللحظة" و"يا محلا لمتنا"، وانتقل بعدها للأغاني التراثية ومنها "تلعب بقلبي وأنا اطيعك" و"على العين موليتين".
وأطرب سركيس جمهور الفحيص بموال "يا مركب الريح"، وأتبعها بأغنية "تعلى وتتعمر يا دار" التي أشعلت الأجواء ليتفاعل معها الجمهور ويشاركه غناءها.
وبباقة من أجمل الأغاني الرومانسية، نقل سركيس جمهور الفحيص لجو من الفرح والبهجة، ومنها أغنية "صباحي أنتي" و"البنت القوية "و"كلنا مننجر".
وأعاد سركيس جمهور الفحيص لبداياته مع أغنية "يا جده" التي تميزت الفرقة الموسيقية في عزف إيقاعاتها، وكذلك أغنية "يا مرحبا ويا هلا " و"ردي شعراتك" و"على الرباعية".
ولن تكتمل الليلة الا بالدحية الأردنية التي أشعلت الأجواء بأغنيتي "حنا جيناكم سريا" و"هلا وهلا بك يا هلا"، ليعود سركيس ويطرب الأجواء بأغنية "قد اللي فات من عمري بحبك" ويختتم بها وصلته الغنائية. وكرم أيمن سماوي مدير مهرجان الفحيص الفنان جهاد سركيس شاكرا إياه على هذه الليلة المميزة.
وبعد طول انتظار، أطل الفنان اللبناني جوزيف عطية لتتعالى الأصوات والتصفيق ترحيبا به.  وبدأ وصلته الغنائية بأغنية "الأولى" التي أشعلت الأجواء لتكون بداية الفرح لليلة الأولى التي جمعت جمهور الفحيص بالفنان عطية الذي رحب بجمهور الفحيص، قائلا "مسا الخير يا حبايب قلبي.. سعيد بتواجدي أول مرة بالفحيص خبروني عن محبتكم وهاد اللي عم بشوفه هلأ قدامي".
واستكمل من بعدها عطية وصلته الغنائية بأغنية "صدفة غريبة" التي تفاعل معها الجمهور بحماس وشاركه غناءها، ومع أغنية "لا تروحي"، أعاد عطية محبيه الى بداياته ولينقلهم لعالم من الرومانسية. 
وأكمل عطية وصلته بأغانيه الجديدة، ومنها "جمالا" التي تفاعل معها الجمهور بحماس، لتتعالى الأصوات والتصفيق على أنغامها، وأتبعها بأغنية "كون"، ليعود من بعدها لبداياته بعد مطالبات الجمهور بأغنية "ويلك" التي أشعلت الأجواء.
وبموال "حيوا الزمان اللي جمعنا"، عبر عطية عن فرحته بالليلة التي جمعته بمحبيه في الأردن، وزاد حماس جمهور الفحيص مع عزف الفرقة الموسيقية أجمل الإيقاعات التي زادت من تألق الليلة وجمالها، كما وقد شاركهم عطية بالعزف على الطبل بمهارة عالية. 
وبأغنية "يا كل الدني على هالليلة أشهدي"، اكتملت فرحة جمهور الفحيص الذي ضم الكبير والصغير من محبي صوت عطية العذب.
وبلفتة جميلة من عطية، غنى "يا سعد" التي تفاعل معها جمهور الفحيص بحب، واكتملت الفرحة بأغنية "علي الكوفية" التي تفاعل معها الجمهور.
ولبى عطية رغبة محبيه بأغنية "تعب الشوق" التي أعادت لهم ذكريات جميلة، ليشاركوه الغناء بدورهم ويطغى صوتهم على صوته، لترتسم البسمة على وجهه لحماسهم الكبير. 
واستكمل عطية وصلته الغنائية بباقة من أجمل أغانيه، ومنها: "الا انت" و"حب ومكتر" وأجدد أغانيه "البغددة"، وبأغنية "لبنان رح يرجع" أوصل عطية سلاما من لبنان لجمهور الأردن الذي يحبه.
وفي ختام الأمسية الفنية، كرم أيمن سماوي مدير مهرجان الفحيص الفنان اللبناني جوزيف عطية، شاكرا إياه على هذه الليلة المميزة.
رناد وبشرى أبو سمهدانة - (من المصدر)

رناد وبشرى شقيقتان من ذوي الإعاقة السمعية تجاوزتا العزلة بالكفاح نحو الحلم 14 آب 2023

غلاف المجموعة-(من المصدر)

"ما ظل مني" إصدار جديد للشاعر الفلسطيني عبد السلام العطاري 13 آب 2023

1691923523132242900

"من عصبيتي".. حينما تكون مبررا لأفعال مؤذية وسلوكيات عدوانية 13 آب 2023

1691924932852335200

باقة فنية منوعة في ثاني ليالي مهرجان صيف عمان 13 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1692352047480159900

"Neuro Tech" يعنى بحلول التحول الرقمي بمجال الطاقة في مخيمات اللاجئين

منذ2 ساعة
الفطر المحاري الذي يزرع في مساحات صغيرة - (من المصدر)

"الفطر المحاري".. مشاريع زراعية "واعدة" تحارب البطالة وتحقق الربح

16 آب 2023
جانب من حفل الفنانة زين عوض ضمن فعاليات صيف عمان-(من المصدر)

زين عوض تصدح بصوتها في إيطاليا وتشدو بحفلات الصيف محليا

16 آب 2023
الفنان تيسير البريجي- (من المصدر)

البريجي: المسرح هو الشرارة نحو الثقافة وتطوير المجتمعات

16 آب 2023
جانب من اليوم المفتوح للأطفال - (من المصدر)

عالم الفرح مجددا في قرى الأطفال

14 آب 2023
المصمم الصغير خليل أبو حسين- (من المصدر)

خليل يحصد إنجازات بتصميم الجرافيك في التاسعة من عمره

14 آب 2023
افكار و مواقف

توسيع الدوائر الانتخابية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1692285134619555900

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-2)

ترجمات | منذ1 ساعة
1692176744856981900

قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري

ترجمات |16 آب 2023
1692178707427026400

سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية

ترجمات |16 آب 2023
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات |15 آب 2023
‏دمى عليها صور الزعماء، الصيني والروسي والأميركي، في واجهة متجر لبيع الهدايا في موسكو - (أرشيفية)

أوكرانيا والنظام العالمي‏

ترجمات |15 آب 2023
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات |14 آب 2023
 