عطية يشعل الأجواء بحضوره في الفحيص.. وسركيس يتألق بأجمل الأغاني

رشا كناكرية

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عمان - ليلة تمازج فيها الطرب الأصيل والأغاني الأردنية بالرومانسية اللبنانية، في أمسية فنية أحياها الفنان الاردني جهاد سركيس والفنان اللبناني جوزيف عطية الذي يسجل حضوره الأول ضمن فعاليات مهرجان الفحيص في دورته الـ31. جاء ذلك وسط حضور كبير امتلأ به المسرح الرئيسي قبل ساعات من الحفل لعيش ليلة استثنائية.وبلهفة وحب، استقبل جمهور الفحيص فناني الأمسية، لتعلو أصوات الترحيب والتصفيق على أنغام الفقرات الغنائية طوال الحفل.وبأغنية "سلمى يا سلمى"، استهل الفنان الأردني جهاد سركيس وصلته الغنائية وأشعل الأجواء، ورحب بجمهور الفحيص، قائلا "الله يسعد مساكم جميعا.. وإن شاء الله بضل مهرجان الفحيص دايم بعز أهله"، متمنيا لهم ليلة فرح بامتياز.وأكمل سركيس وصلته بباقة من أجمل الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بفرح، ومنها "بدي عيش اللحظة" و"يا محلا لمتنا"، وانتقل بعدها للأغاني التراثية ومنها "تلعب بقلبي وأنا اطيعك" و"على العين موليتين".وأطرب سركيس جمهور الفحيص بموال "يا مركب الريح"، وأتبعها بأغنية "تعلى وتتعمر يا دار" التي أشعلت الأجواء ليتفاعل معها الجمهور ويشاركه غناءها.وبباقة من أجمل الأغاني الرومانسية، نقل سركيس جمهور الفحيص لجو من الفرح والبهجة، ومنها أغنية "صباحي أنتي" و"البنت القوية "و"كلنا مننجر".وأعاد سركيس جمهور الفحيص لبداياته مع أغنية "يا جده" التي تميزت الفرقة الموسيقية في عزف إيقاعاتها، وكذلك أغنية "يا مرحبا ويا هلا " و"ردي شعراتك" و"على الرباعية".ولن تكتمل الليلة الا بالدحية الأردنية التي أشعلت الأجواء بأغنيتي "حنا جيناكم سريا" و"هلا وهلا بك يا هلا"، ليعود سركيس ويطرب الأجواء بأغنية "قد اللي فات من عمري بحبك" ويختتم بها وصلته الغنائية. وكرم أيمن سماوي مدير مهرجان الفحيص الفنان جهاد سركيس شاكرا إياه على هذه الليلة المميزة.وبعد طول انتظار، أطل الفنان اللبناني جوزيف عطية لتتعالى الأصوات والتصفيق ترحيبا به. وبدأ وصلته الغنائية بأغنية "الأولى" التي أشعلت الأجواء لتكون بداية الفرح لليلة الأولى التي جمعت جمهور الفحيص بالفنان عطية الذي رحب بجمهور الفحيص، قائلا "مسا الخير يا حبايب قلبي.. سعيد بتواجدي أول مرة بالفحيص خبروني عن محبتكم وهاد اللي عم بشوفه هلأ قدامي".واستكمل من بعدها عطية وصلته الغنائية بأغنية "صدفة غريبة" التي تفاعل معها الجمهور بحماس وشاركه غناءها، ومع أغنية "لا تروحي"، أعاد عطية محبيه الى بداياته ولينقلهم لعالم من الرومانسية.وأكمل عطية وصلته بأغانيه الجديدة، ومنها "جمالا" التي تفاعل معها الجمهور بحماس، لتتعالى الأصوات والتصفيق على أنغامها، وأتبعها بأغنية "كون"، ليعود من بعدها لبداياته بعد مطالبات الجمهور بأغنية "ويلك" التي أشعلت الأجواء.وبموال "حيوا الزمان اللي جمعنا"، عبر عطية عن فرحته بالليلة التي جمعته بمحبيه في الأردن، وزاد حماس جمهور الفحيص مع عزف الفرقة الموسيقية أجمل الإيقاعات التي زادت من تألق الليلة وجمالها، كما وقد شاركهم عطية بالعزف على الطبل بمهارة عالية.وبأغنية "يا كل الدني على هالليلة أشهدي"، اكتملت فرحة جمهور الفحيص الذي ضم الكبير والصغير من محبي صوت عطية العذب.وبلفتة جميلة من عطية، غنى "يا سعد" التي تفاعل معها جمهور الفحيص بحب، واكتملت الفرحة بأغنية "علي الكوفية" التي تفاعل معها الجمهور.ولبى عطية رغبة محبيه بأغنية "تعب الشوق" التي أعادت لهم ذكريات جميلة، ليشاركوه الغناء بدورهم ويطغى صوتهم على صوته، لترتسم البسمة على وجهه لحماسهم الكبير.واستكمل عطية وصلته الغنائية بباقة من أجمل أغانيه، ومنها: "الا انت" و"حب ومكتر" وأجدد أغانيه "البغددة"، وبأغنية "لبنان رح يرجع" أوصل عطية سلاما من لبنان لجمهور الأردن الذي يحبه.وفي ختام الأمسية الفنية، كرم أيمن سماوي مدير مهرجان الفحيص الفنان اللبناني جوزيف عطية، شاكرا إياه على هذه الليلة المميزة.