علاج الركبة.. بهذه الأعشاب يمكن تخفيف الألم

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عمان-الغد- لو ركزت في حال البعض، سترى الكثير ممن يشتكي ويعاني من مشاكل المفاصل وخاصة ألم الركبة.. فكيف يمكن وضع حد لمعاناتهم من هذا الألم؟حسب ما نشر موقع "Step to Health"، على كل شخص يعاني من آلام الركبة أن يتسلح بالأسلحة الخمسة، وذلك ليتمكن من محاربة تلك الآلام وهزيمتها، والاسلحة الخمسة هي: الكركم، الزنجبيل، الفلفل الحار، القرفة، والقرنفل.وسنتعرف في السطور الآتية على طرق استخدام تلك التوابل والاستفادة من الخصائص العلاجية لها والتي تعمل كمسكن طبيعي ومضادات للالتهابات.علاج ألم الركبة بالأعشابلسوء الحظ، يمثل ألم الركبة مشكلة متكررة لا تقتصر على فئة عمرية محددة، حتى وإن كانت بشكل أكبر عند التقدم بالسن، إلا أنها يمكن أن تكون مرتبطة بإصابة في الرباط أو الغضروف، أو التهاب المفاصل، أو النقرس، أو الالتهابات المختلفة.- الكركم: يساعد الكركم على محاربة آلام الركبة، فهو يعمل كعامل مسكن ومضاد للالتهابات، ويتم استعمال هذا العلاج القوي واستخدامه طبيا منذ العصور القديمة بفضل الخصائص المضادة للالتهابات، والمسكنات، ومضادات الأكسدة.تؤكد بعض الأبحاث أن خصائص الكركم العلاجية أقوى من خصائص بعض الأدوية المستخدمة لتخفيف الألم، وهناك ميزة إضافية تتمثل في عدم وجود آثار جانبية على صحتك، لذلك يجب أن يكون الخيار الأول عند البحث عن حلول طبيعية لمكافحة آلام الركبة.- الزنجبيل: يعد من نفس عائلة الكركم، وهو علاج ممتاز آخر لتخفيف الألم بشكل طبيعي، ويمكنك إما تناوله أو استخدامه موضعيًا عن طريق تطبيق زيت الزنجبيل الأساسي المخفف في زيت أساسي آخر.وقد أكدت هذه الدراسة، النتائج الإيجابية لمستخلص الزنجبيل مع مجموعة من 247 مريضا يعانون من التهاب المفاصل في الركبة، تشير الإحصائيات إلى انخفاض في شدة الأعراض.ومع ذلك، تحتاج إلى النظر في الجرعة لتجنب الانزعاج الهضمي، الذي قد تسببه هذه التوابل في بعض الحالات.- الفلفل الحار: يحتوي على مركب نشط حار جدا ولكنه أيضا مفيد للغاية ضد الألم، إضافة إلى ذلك، تمامًا مثل الزنجبيل، يمكنك أيضا الجمع بين الاستخدام بتناوله من خلال الطعام، واستخدامه موضعيا.ومع ذلك، إذا اخترت إضافة الفلفل الحار إلى وجبات الطعام الخاصة بك، ضع في اعتبارك أنه يمكن في بعض الأحيان تهيج الجهاز الهضمي، ومع ذلك، يمكنك تجنب هذا التأثير الجانبي إذا قمت بإدراجه في نظامك الغذائي بشكل تدريجي للغاية.- القرفة: تحتوي على العناصر الغذائية التي تساعد على مكافحة الالتهابات والألم، وهو علاج طبيعي جيد لاستخدامه مع العلاجات الأخرى لألم الركبة.وتعد القرفة من التوابل ذات الخصائص المضادة للالتهابات، من بين العديد من فضائل الشفاء الأخرى، يمكن استخدامها موضعيا لتخفيف الألم وتحسين حركة المفاصل، للاستعمال الموضعي، تمزج القرفة مع المكونات الأخرى مثل الزنجبيل وزيت السمسم.الآثار العلاجية لهذا الصنف المعين أكثر فاعلية مقارنة بالأشياء الأخرى، يمكنك إضافتها إلى الوصفات الحلوة والمالحة، أو إعدادها كشاي أو تناولها كملحق.- القرنفل: يمكنك الاستفادة من خصائص القرنفل المسكنة، حيث يحتوي القرنفل على مادة الأوجينول بكميات كبيرة، وهذا المركب الموجود أيضا في القرفة وجوزة الطيب، له خصائص مسكنة؛ حيث تم استخدام هذه التوابل بالفعل في العصور القديمة كعلاج لتخفيف وجع الأسنان، ويمكنك تجربة زيت القرنفل على المنطقة المصابة للشعور بالراحة.