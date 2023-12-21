الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"علامة" تحدث أثناء النوم تمهد لمرض خطير لا علاج له

النوم - أرشيفية
النوم - أرشيفية
عمان- _- نشر خبراء في الأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب، مؤخرا، بحثا يشير إلى أن الاستيقاظ باستمرار طوال الليل قد يكون مرتبطا بتطور الخرف لاحقا، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".اضافة اعلان
وعنونت الورقة البحثية، التي نشرت في مجلة علم الأعصاب على الإنترنت، بـ"العلاقة بين انتظام النوم والخرف الناتج عن الحوادث وحجم الدماغ".
وجاء في مقدمة البحث: "كان الهدف من هذه الدراسة هو تقييم العلاقة بين انتظام النوم؛ أي الاتساق اليومي في أنماط النوم والاستيقاظ وخطر الإصابة بالخرف والأنماط الداخلية المرتبطة بالتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ".
وتابعت الدراسة أكثر من 88 ألف مشارك في المملكة المتحدة لمدة 7 سنوات. وكان متوسط عمر المشاركين 62 عاما.
ووجدت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام نومهم كانوا أكثر عرضة بنسبة 53 بالمائة للإصابة بالخرف، مقارنة مع أصحاب النوم المنتظم.
وقال مؤلف الدراسة ماثيو بول بيس، من جامعة موناش في ملبورن الأسترالية، إن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام النوم قد يحتاجون إلى تحسين انتظام نومهم للوقاية من الخرف. وأضاف "أن هناك حاجة لأبحاث مستقبلية لتأكيد النتائج التي توصلنا إليها".
ومن جهتها، ذكرت الأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب: "الدراسة لا تثبت أن عدم انتظام النوم يسبب الخرف. إنها تظهر فقط العلاقة".
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