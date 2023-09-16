الأحد 17 أيلول 2023
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على وقع أغنيات شادية وعبدالحليم.. "صوت السينما" يسافر بجمهوره عبر الزمن

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جانب من الحفل الذي اقيم في المدرج الروماني - (الغد)
عمان - لم تكن أمسية عادية، إنما اصطحبت الجمهور في رحلة استثنائية عبر آلة الزمن، ليعيش معها لحظات لن تنسى من الذاكرة في حفلٍ أقيم بعنوان "صوت السينما"، أحياه الفنانان المصريان مدحت صالح وريهام عبدالحكيم وبقيادة المايسترو ناير ناجي.اضافة اعلان
صدحت أنغام وألحان زمن الفن الجميل بين أروقة المدرج الروماني، لتنقل الجمهور برحلة دامت ساعتين، الى أمجاد وإبداعات السينما المصرية عبر 125 عاما ماضيا.
وعبر ألحان أغنية "قلبي دليلي" لـ ليلى مراد و "الدنيا ريشة في هواه" لـ سعد عبدالوهاب من فيلم "علموني الحب"، عاش الجمهور أجمل اللحظات بأغنيات العمالقة والتي تطرب القلب وما تزال تعيش في الذاكرة.
تمايل الحضور مع حركات يد المايسترو ناير وأداء الفنانين والفرقة الموسيقية التي كانت أشبه بلوحةً فنيةً مبهرة. وزاد المشهد جمالاً بعد غناء الفنانة عبدالحكيم لأغنية "أنا لسه صغيرة" من فيلم صغيرة على الحب، حيث لم يكتفِ الحفل بأن يسافر بجمهوره فقط، بل أوصلهم لشعور الصبا والشباب. بين الفنية والأخرى، قاد كل من مدحت صالح وريهام عبدالحكيم، الجمهور بغنائهما، فبعد استلام القيادة من قبل صالح، أدى أغنية "عشان يا قمر" و"أهواك" من فيلم قلبي دليلي، و"حاجة غريبة" من فيلم "معبودة الجماهير".
ودع الفنانان جمهورهما بأغنية "فيها حاجة حلوة" ليعودا بعد ذلك أدراجهما ويعيش برفقتهما الجمهور أجمل اللحظات لتكون أشبه بـ "الفلاش باك" للزمن الجميل.
وقدّم الحفل الذي كان بعنوان "صوت السينما" أشهر أغاني أفلام السينما المصرية بتوزيع أوركسترا جديد من أحمد الموجي، ضمن فعاليات ليالي البترا الوردية. ويأتي العرض ضمن برنامج عروض فنية وموسيقية عالمية المستوى للأردن، وخلق تجربة سياحية للجمهور بهدف وضع الأردن ضمن الوجهات السياحية والثقافية والاقتصادية، ولدعم المجتمعات المحلية.
ونال "صوت السينما" بعروضه السابقة استحسانا وإقبالا جماهيريا كبيرا على مسارح عربية مهمة مثل دار الأوبرا المصرية، وقصر عابدين ومكتبة الإسكندرية، واستمتع الحضور بالعديد من أغاني الأفلام العربية في 125 عاما ماضية.
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