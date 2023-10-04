علي عطية في معرضه الأول يخط لوحاته الفنية بإحساس المبدع

ربى الرياحي

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عمان - نافذته على العالم هي تلك الرسومات التي تحمل أحاسيس مختلفة وغامضة، وفيها من الإبداع والفن ما يثبت أن الطفل علي عطية ابن الـ11 عاما قادر على وضع بصمات مميزة في فن الرسم بلوحات تشكيلية تتضمن رسائل عميقة.إصابته بطيف التوحد جعلته شخصا مختلفا بحجم الإبداع لديه من خلال رسوماته، استطاع أن يكون ملهما لكل شخص موهوب لكنه سجين لليأس يفتقد خريطته نحو النجاح أما هو فقد كان محظوظا بحب واهتمام أسرته وتحديدا والدته التي كرست كل طاقتها لتعليمه ودمجه وحمايته.هي كأم منحت طفلها كل ما يحتاج، لم تقبل بأن تكون مقصرة بحقه سعت وعلى كل الأصعدة إلى تهيئة الطريق أمامه راغبة في توصيله إلى نقطة آمنة تسمح له بأن يعيش الحياة مكتفيا ومحققا للحلم الذي تطمح إليه وهو أن يكون رساما مشهورا. كانت خطوتها الأولى نحو هذا الحلم المعرض الفني الذي أقامته له قبل أيام قليلة لتعريف الناس بموهبة ابنها ولتؤكد لهم أن الاختلاف قد يكون علامة فارقة في حياة الإنسان.وتبين والدة علي مايا جوخدار في حديثها لـ"الغد" أن ولادتها لابنها كانت ولادة طبيعية ولم تكن هناك أي مشاكل تؤثر عليه كطفل وحتى عمر السنتين كان كل شيء يسير وفق الطبيعي، لكن بعد ذلك بدأت تلاحظ بعض التصرفات الغريبة وحركات نمطية دفعت الأم لأن تشك بوجود مشكلة ما عند طفلها وخاصة عندما بدأ يفقد جمله وكلماته، لذلك كان لا بد من عرضه على طبيب لتشخيص حالته. تقول في البداية كان تشخيصه كمصاب بطيف التوحد غريبا وغير مفهوم بالنسبة لنا فنحن من قبل لم نسمع عن التوحد وهذا ما جعل الموضوع أصعب. وتشير إلى أن المزعج حقيقة أن الطريق ليس واضحا أمام ذوي الإعاقة وأسرهم، فهناك حيرة كبيرة يعيشها الأهل ممن لديهم ابن من ذوي الإعاقة بسبب عدم وجود مرشد يوجههم للطريق الصحيح ويبين لهم المطلوب لتمكين أبنائهم من حقوقهم وإعطائهم الفرصة."التخبط" كان عنوان تلك المرحلة بحسب الأم التي وجدت نفسها تائهة لا تعرف ما الذي عليها أن تفعله بالضبط، وخاصة أنها لم تكن تدرك بماذا يمر ابنها وإلى أين ستصل حالته وماذا عليها أن تتوقع منه، فالتوحد كمرض يعد غامضا وبالذات عندما تختلف الآراء من طبيب لآخر. البعض نصحها بالأدوية وآخرون كان رأيهم أن تبعده تماما عن الشاشات وأن تركز بالمقابل على دمجه مع الأطفال.لجأت أولا للأدوية، لكنها لم تجد فيها الفائدة أو أي تحسن ملحوظ على حالة ابنها بالذات فهو بطبيعته شخصية هادئة. لذا كان خيارها الثاني اللجوء لجلسات النطق والعلاج الطبيعي والتي كلفتها مبالغ كبيرة جدا على مدى سنوات.وعن التحاقه بالمدرسة؛ تبين الأم أن تسجيل ابنها بالمدرسة واجه بعض التحديات فتقبل هذه الفئة ما يزال محدودا لكن التمسك بالحق كفيل بجعله واقعا وهذا تماما ما حدث مع علي عندما قررت والدته أن تتصالح مع إعاقته فهو بالنسبة لها نعمة من الله.دخوله المدرسة جاء بعد قرار صعب اتخذته والدته من أجله فقد اضطرت لترك عملها وتغيير مسار حياتها لتنتصر به على كل الصعوبات، لذلك قدمت لإحدى المدارس للعمل فيها كمعلمة ولتضمن لابنها مكانا يتقبله، محاولة بكل طاقتها الوقوف معه وتسهيل الطرق أمامه لكي يتمكن من الاعتماد على نفسه والاستمرار في الحياة.وأكثر ما تهتم به كأم هو دمجه في المدرسة وأيضا في المجتمع، لذلك تحرص دائما على اصطحابه وتقديمه للناس على أنه طفل مصاب بالتوحد، مبينة أنها بمجرد إخبارهم بالحقيقة تقرأ احيانا ملامح الصدمة على وجوههم محاولة بذلك توصيل بعض الرسائل المهمة ككسر حاجز الخوف من أطفال التوحد وإثبات أن الاختلاف ليس بالضرورة أن يكون سيئا أو منفرا ومن الخطأ الحكم عليه بأنه طفل عدواني فقط لأنه مصاب بالتوحد.وتلفت الى انها تتعمد الحديث عن تميزه لكل معارفها، وكل ما يحققه حتى لو كان بسيطا تنظر إليه على أنه إنجاز يستحق أن تفخر به. أما عن موهبة الرسم، فتجد الأم أن ابنها يمتلك حسا فنيا عاليا وهذا ما اكتشفته عنده فيه عمر الـ4 سنوات من خلال طريقته لمسك الريشة والتعامل مع الألوان. في رسوماته يمتزج الغموض بالإبداع وهذا ما يشد المشاهد للوحة ويحرك خياله ليقرأ السر في تلك اللوحات التشكيلية فكل شخص يرى الرسمة من وجهة نظره.الرسم بالنسبة لعلي لم يكن إحساسا لحظيا، عابرا بل هو موهبة حقيقية تحتاج لتنمية وصقل ليحترفها فيما بعد، لافتة إلى أن ما استوقفها في لوحات ابنها وخاصة أنها تحب الفن وتتذوقه هو قدرته على المزج بين الألوان بإبداع وفن، الأمر الذي دفعها إلى تشجيعه فقررت أن تشتري له أدوات الرسم ولوحات ليسكب فيها كل مشاعره ويعبر عن نفسه بإحساس المبدع.وبحسب قولها، هي لم تخطط في البداية لإقامة معرض لعلي، فقد كان الأمر بالنسبة لها فرصة للتسلية وتفريغ مشاعره على الورق، لكن في كل مرة كان يرسم فيها لوحة وينجزها كانت تزداد إعجابا برسمه. فجاءت الفكرة بإقامة أول معرض له كخطوة لدعمه ورسالة للناس بأن الإبداع ليس له قوانين أو شروط ولا يقتصر على أشخاص دون غيرهم.تنوه الأم بأن ما شجعها على إقامة ذلك المعرض هو الثقة بموهبة ابنها أولا ومن ثم رؤيتها الحماس في أعين صديقاتها اللواتي كن يبدين إعجابا كبيرا بلوحاته، وبالذات بعد أن صارت تزين بها بيتها وأيضا مكتبها فأصبح هناك طلبا على شراء اللوحات وهذا ما بدأ يسعدها رغم أن الربح بسيط، لكنها تصر على ادخاره له لتأمين احتياجاته في الأوقات الصعبة.حلم المعرض تحقق بإيمان الأم وثقتها بأن النجاح يحتاج للسعي. أما ما تتمناه ليطمئنها على طفلها ويشعرها بالأمان فهو التقبل والدعم في كل مكان يتواجدون فيه حتى يستطيعوا الوصول لأحلامهم.كما تتمنى لابنها أن يصبح فنانا مشهورا ويضع بصمته خاصة في الرسم. فهي كأم رزقها الله الرضا والمحبة الكبيرة لطفلها وأيضا الوعي بتوجيه رسائل للمجتمع تستطيع من خلالها أن تغير في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.