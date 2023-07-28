عمر العبداللات يفتتح ليالي الفرح على المسرح الجنوبي في جرش

معتصم الرقاد

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عمان - بحضور فاق 5000 شخص في أولى ليالي مهرجان جرش، أطل الفنان عمر العبداللات على جمهوره ليقدم لهم باقة من أجمل أغانيه.قبيل بدء حفل صوت الأردن، عزفت الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو الدكتور جورج أسعد، الألحان والأغنيات التي نثرت الفرح في أرجاء المسرح الجنوبي كافة.العبداللات رحب بجمهوره الكبير، مؤكدا لهم أن هذه الليلة ستكون "ليلة أردنية بامتياز بوجودكم أنتم جمهور جرش.. كما أرحب بكل الجاليات العربية التي حضرت هذا الحفل"، ووجه الشكر لإدارة المهرجان، مثمنا لهم اختياره ليكون نجم افتتاح فعاليات المسرح الجنوبي في دورته السابعة والثلاثين.بدأ برنامجه الغنائي بأغنية "ما تركتك"، لينتقل بعدها بموال تقول كلماته "أخجلت طلعتها شمس الضحى.. واستحى من وجهها لحم الغزال.. كل ما فيها جميل.. يشتهي ما بها عيب سوى كثرة الجمال.. أجل أنت فاتنة".كما قدم أغنية للفنان السوري الراحل ذياب مشهور، من كلماتها "عالمايا عالمايا عالعين يا ملايا.. يا بنية بالله اسقيني عطشان اسقيني مايا.. يا ويل ويلي عيونها.. عيون المها يا عيونها".ردد معه الجمهور الأغنيات التي قدمها، رافعين الأعلام الأردنية والشماغ الأحمر واليافطات التي حملت اسم صوت الأردن عمر العبداللات، ليغني لهم "كيف الهمة".وتنوع البرنامج الغنائي للعبداللات في هذه السهرة الأردنية بين الموال والأغنية، ليقدم موال "علمي بها طفلة صغيرة مدللة.. واليوم جتني والعيون مكحلة.. أنا لأرسل سبع جاهات وأراضي أهلها".وعلى وقع أغنية "مرت الأيام"، ازداد الجمهور حماسا. وخاطب العبداللات الجمهور وأرسل محبته للشعب الفلسطيني وقدم لهم عمله الغنائي "يا جبل ما يهزك ريح"، وهي من كلماته وألحانه وغنائه.وتقول كلماتها "لفيت كل المدن والهند والصين.. وخليت راسي فوق ما نزلت عيني.. ومهما عليا قست أيامك يالدهر يكفيني كل الفخر إني فلسطيني.. ع المجوز ندبك ونطيح فلسطينية ما نطيح.. روسنا بالعلالي ويا جبل ما يهزك ريح".وامتزج المدرج بالكوفيتين الأردنية والفلسطينية لتتجسد حالة التعايش بين الشعبين الشقيقين، وارتفعت رايات الوطن لتغطي جنبات وفضاء "الجنوبي".ووسط هتافات الجماهير، قدم أغنية "الشعب يريد"، ثم قدم وصلة من أجمل اغاني الفلكلور الأردني، منها :يا زريف الطول"، "رايح على الغربية"، "على العين موليتين"، "لوحي بطرف المنديل"، "نزلن على البستان"، "بالله تصبو القهوة"، و"بسك تيجي حارتنا".كما تضمن برنامج العبداللات أغنيات من التراث الأردني، ليكون الجمهور "السحجة الأردنية" الدحية، وقد أشعلوا المدرجات وهم يشاركون نجمهم بحلقات الدبكة.واستمر العبداللات بتقديم برنامجه الفني بأغنية "الله أكبر"، "خرطت مشطي"، و"راس روس"، ليختتم هذه السهرة بامتياز بأغنيته "يا سعد".ومع هذه الأغنية، أسدل المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي، الستار على أولى فعاليات المهرجان، ليقدم درع المهرجان تكريما لمشاركة صوت الأردن عمر العبداللات.