عمل جديد من صناع "لعبة العروش".. هل يحصد النجاح نفسه؟

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يقترب أخيرا موعد عرض مسلسل "مشكلة الأجسام الثلاثة" (Body Problem 3)، وهو العمل الذي طال انتظاره من المخرجين ديفيد بينيوف ودي بي وايس، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه عملهما الأشهر "لعبة العروش" (Game Of thrones)، إذ ينتظر أن يبدأ عرض عملهما الجديد على شبكة "نتفليكس".وتأتي باكورة هذا التعاون في مسلسل "مشكلة الأجسام الثلاثة"، وهو العمل المستوحى من رواية تحمل الاسم نفسه، من أشهر أعمال الخيال العلمي في الأدب الصيني، للكاتب ليو سيشين. ونشرت للمرة الأولى العام 2008، وترجمت إلى الإنجليزية العام 2014 لتحقق نجاحا استثنائيا، وتحصل على جائزة هوغو لأفضل رواية مترجمة في العام 2015. وقد سبق أن صور عمل آخر مستوحى من الرواية منذ عامين للمخرج الصيني فانفان تشانغ.ولا يقتصر فريق العمل على بينيوف ووايس فقط، لكنه يمتد ليشمل المخرج ريان جونسون وشريكه المنتج رام بيرغمان، اللذين سبق أن عملا على فيلم "أخرجوا السكاكين" (Knives Out) وكذلك ألكسندر مخرج فيلم "دم حقيقي" (True blood).الأحداثتعد الرواية جزءا من ثلاثية من أكثر سلاسل الخيال العلمي طموحا على المستوى الزمني، إذ تمتد أحداثها منذ الثورة الثقافية في الصين في ستينيات القرن الماضي. نتابع عالمة شابة، تشهد مقتل والدها في أثناء أحداث الثورة الثقافية، وتنفى للعمل في منشأة بحثية نائية ومعزولة، في أثناء قيامها بأبحاثها تتمكن من الاتصال مع كائنات فضائية معادية تعرف باسم "تريسولارانز" تعيش في عالم قاس يدور حول 3 نجوم في نمط لا يمكن التنبؤ به، وتخطط للاستيلاء على كوكب الأرض.يحذرها أحد سكان هذا العالم من تسبب رسائلها في تمكنهم من تحديد موقع الأرض بدقة، لكنها تتخذ قرارها، يأسا من الجنس البشري بعد كل ما واجهته، وهو قرار يتردد صداه حتى اليوم.تستغرق رحلة وصول "التريسولارانز" لكوكب الأرض نحو 450 عاما، وعلى الأرض تتشكل معسكرات مختلفة التوجهات بين الترحيب بالكائنات الفضائية ومساعدتها على القضاء على العالم الفاسد، أو محاربتها، أو حتى مساعدتها والتضحية في مقابل حياة أحفادها.وفي المقابل، يجتمع 5 من العلماء البارزين لمواجهة هذا التهديد تحت قيادة ضابط مخابرات غامض، وتنتقل الرواية في السرد زمنيا بين الماضي والحاضر والمستقبل.كما تستكشف الرواية بعض الحقائق المرعبة حول تأثيرات الثورة الثقافية الصينية سواء المباشرة أو طويلة الأجل على المستقبل، وكيف يمكن أن تساعد على تشكيل قرارات البشر في مواجهة غزو فضائي.بين المسلسل والروايةتبدو فكرة اقتباس الرواية مقلقة، خاصة أنها ليست مجرد رواية خيال علمي بسيطة البنية، لكنها من الروايات المعقدة والمتجذرة في الهوية الصينية، لكن في المقابل ينقل المسلسل الأحداث إلى مستوى دولي، بين كل من المملكة المتحدة والصين وبنما والولايات المتحدة، كما يغير في الترتيب الزمني للنص الأصلي.وهو ما دفع محبي الرواية للإعراب عن قلقهم بشأن هذا الاقتباس، إلا أن مؤلف الرواية عقد اجتماعا عبر منصة "زوم" مع فريق عمل المسلسل لمناقشة التغييرات التي قاموا بها على النص الأصلي، معلنا عن ارتياحه لها وإعجابه بعملهما السابق "لعبة العروش"، حيث يحاول فريق المسلسل نقل التجربة من الرواية إلى الشاشة، وهو ما لا يعني بالضرورة نقل تفاصيلها الدقيقة.وبعيدا عن حبكة الرواية، سيسعد محبو ملحمة "لعبة العروش" بوجود عديد من الوجوه المألوفة لهم، مثل جون برادلي (سامويل تارلي في لعبة العروش) وليام كانينغهام (سير دافوس في لعبة العروش) وكذلك جوناثان برايس (هاي سبارو في لعبة العروش)، إضافة إلى جيس هونغ، وبينيديكت وونغ، وإيزا غونزاليس، وجوفان أديبو، وأليكس شارب. أما الموسيقا فيقدمها الملحن رامين جوادي الحائز جائزة إيمي، الذي عرفناه أيضا عبر الموسيقا الملحمية لمسلسل لعبة العروش. ويطرح المسلسل على مشاهديه أسئلة صعبة حول مستقبل الجنس البشري، ماذا لو أتيحت الفرصة للقضاء على هذا العالم الفاسد؟ أي قرار نتخذه؟ أسئلة صعبة، فهل يتمكن فريق العمل من إيجاد إجابات لها؟.-(الجزيرة نت)