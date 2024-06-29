 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عواقب استخدام الهاتف كوسيلة لتهدئة الأطفال

الأكل أثناء استخدام الهاتف الخلوي- تعبيرية
الأكل أثناء استخدام الهاتف الخلوي- تعبيرية
عمان-الغد- يتعلم الأطفال الكثير عن التنظيم الذاتي، أي كيفية الاستجابة لمواقف معينة، خلال السنوات الأولى من حياتهم، ما قد يمنحهم القدرة على التصرف بهدوء بدلا من الغضب في المواقف الصعبة.اضافة اعلان
ومع ذلك، أصبح من الشائع "في السنوات الأخيرة" إعطاء الأطفال أجهزة رقمية عندما تتعزز لديهم المشاعر والعواطف المختلطة.
واكتشف فريق من جامعة Eötvös Loránd في هنغاريا، أن القيام بذلك قد يكون له تداعيات مدمرة على المدى الطويل، وفق ما نشر على موقع "روسيا اليوم".
وفي الدراسة، طلب الفريق من 265 من الآباء والأمهات تعبئة استبيانات حول سلوك أطفالهم (بلغت أعمارهم 3.5 سنة في المتوسط)، وتم إجراء استبيان للمتابعة بعد عام.
وكشف التحليل أنه كلما زاد ميل الوالدين لإعطاء الهواتف أو الأجهزة اللوحية للأطفال "كأداة تهدئة"، كلما ساءت مهارات إدارة الغضب والإحباط لدى أطفالهم بعد عام.
وقالت الدكتورة فيرونيكا كونوك، المعدة الأولى للدراسة: "هنا نظهر أنه إذا قدم الآباء والأمهات بانتظام جهازا رقميا للأ طفال لتهدئتهم أو إيقاف نوبة الغضب، فلن يتعلموا تنظيم عواطفهم. وهذا يؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة في تنظيم العواطف، وخاصة مشاكل إدارة الغضب، في وقت لاحق من الحياة. لا يمكن علاج نوبات الغضب بالأجهزة الرقمية، ويجب أن يتعلم الأطفال كيفية إدارة مشاعرهم السلبية بأنفسهم".
ويوصى بأن يقوم الوالدين بتدريب أطفالهم على المواقف الصعبة، ومساعدتهم على معرفة مشاعرهم، وتعليمهم كيفية التعامل معها.
ننشرت النتائج في مجلة Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry.
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