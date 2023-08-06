الأحد 06 آب 2023
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عوني يتألق بعزفه المنفرد.. و"ترانيم" تتغنى بالشعر الأردني

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فرقة ترانيم- (من المصدر)
عمان-الغد- أخذ العازف حسان عوني بعزفه المنفرد على آلة الأكورديون جمهور مسرح الأوديون لأجواء موسيقية ساحرة كلاسيكية إيطالية وشرقية عربية، في ختام فعاليات مسرح الأوديون، ضمن فعاليات مهرجان جرش بدورته السابعة والثلاثين.اضافة اعلان
وعزف عوني باحتراف لافت جذب الجمهور على وقع أغنية "يا زهرة في خيالي"، وانتقل الموسيقي الذي يشارك للمرة الثالثة بفعاليات جرش كعازف منفرد لأم كلثوم وأسمهان وغيرهما من المنوعات الشرقية التي أمتعت الجمهور الذي تفاعل مع الفنان وعزفه.
عوني قال، في حديث لـ"الغد"، إن مشاركته في المهرجان تعني له الكثير كقيمة فنية؛ لأنه من أهم المهرجانات على الساحة العربية التي يطمح لأن يشارك فيها أي فنان وموسيقي.
أما الفقرة الثانية، فحملت فرقة ترانيم جمهورها لأجواء التراث العربي، وقدم مدير الفرقة الفنان نصر الزعبي مع فرقته كوبيلهات من أغنيات تراثية بتوزيعات خاصة رافقها المتعة والسلطنة على أنغام الفرقة من الحضور.
وتنقلت الفرقة التي لحنت كلمات مجموعة من قصائد الشعراء الأردنيين، وبدأت بمقطوعة قصيدة "أحزان صحراوي" لتيسير السبول "ليّنا كالحلم سحريا شجيا ‏كليالي شهرزاد" بأصوات شابة متمكنة.
في المقطوعات التالية، تنقلت الفرقة فيها على مقطوعات من قصيدة الكتابة بالدم على نهر الأردن والتي كتبت بمناسبة معركة الكرامة لحيدر محمود، ثم قصيدة "يا حادي العيس" لحبيب الزيودي، وقصيدة لنمر العدوان "لمين نشكي وجع القلب"، ونمط الزهيري الأردني، ومجموعة ثيمات شعبية، وقصيدة للشاعرة الباعونية، والتواشيح التي يتم الاشتغال عليها من قبل الفرقة بطريقة ونكهة خاصة ومميزة.
واعتبر الزعبي، أن مشاركة ترانيم في فعاليات جرش تعني الشرعية للفرقة التي تحمل نمطا مهما في حماية وحفظ التراث الشعبي والتعبير عنه، مؤكدا دور المهرجان في رعاية الفن الأردني ونجاحه على المستوى المحلي.
وانفردت فرقة ترانيم بأجواء استثنائية، حين أحضرت راقصا أدى فقرات من الرقص الشهير "المولوية" الذي انسجم مع حفلة فرقة ترانيم وأعطاها صبغة من عالم مسرحي ومشاهد جميلة.
وتكونت فرقة ترانيم في الحفل بقيادة الفنان نصر الزعبي من كل من؛ زهير داوود، حمزة سيف، علي الدباغ، سمير عبد القادر، أسامة العجارمة، محمد أبو عليان، أحمد سنفور، عبده ومنير.
وتهتم فرقة ترانيم، كما أكد الزعبي في حديثه لـ"الغد"، بتقديم أنواع الفنون المختلفة، وتقوم بدراسات وبحوث قبل أن تقدم العمل الفني الغنائي الموسيقي. وأضاف أن فرقة ترانيم تعنى وتهتم بمحاكاة التراث القومي العربي من حيث أصالته وتنوع أنغامه وانفراداته في التاريخ.
وفي ختام الحفل، كرم ممثل مهرجان جرش ومدير مسرح الأوديون عطا الله الرواحنة المشاركين بختام فعاليات المهرجان، لما قدموه من فرح ونشر للفن والتراث الأردني.
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