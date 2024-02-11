"ع موعدنا" تطلق منصة تفاعلية تربط بين المؤسسات التطوعية

معتصم الرقاد

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عمان- في خطوة تعكس التزامها بتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتطوير أدواته، أعلنت مبادرة "ع موعدنا" عن إطلاقها تطبيقا يحدث نقلة في مجال العمل التطوعي في الأردن، ويأتي استجابة للحاجة الملحة لتطوير أدوات العمل التطوعي في ظل التطور التكنولوجي وهو التطبيق الأول من نوعه في الأردن.يقدم التطبيق منصة تفاعلية تربط بين المؤسسات التطوعية (جمعيات، مبادرات، مؤسسات مجتمع مدني) والأفراد الراغبين بالتطوع، مما يخلق حلقة وصل فعالة لتضافر الجهود الخيرية وتبادل البيانات والخبرات.المهندس معتصم السيد أحمد رئيس ومؤسس مبادرة "ع موعدنا" قال: "يعد إطلاق هذا التطبيق ترجمة لرؤيتنا في تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتطوير أدواته بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، ونأمل أن يشكل هذا التطبيق نقلة نوعية في العمل التطوعي في الأردن، من خلال تسهيل التواصل بين المؤسسات التطوعية والأفراد الراغبين بالتطوع، وتشجيع المزيد من المشاركة في الأنشطة الخيرية".وأضاف السيد أحمد، أن التطبيق يتيح للمؤسسات التطوعية الإعلان عن أنشطتها وفعالياتها، مع تصنيفها حسب المجالات (إغاثية، صحية، تعليمية) وإمكانية إدخال تفاصيل الفعالية من حيث، المكان والزمان. كما يوفر التطبيق خريطة لتحديد موقع الفعالية لتسهيل الوصول.وتحدث الصحفي محمود الشبول مدير التواصل في المبادرة: "إن هذا التطبيق يعد إنجازا مهما لفريقنا، ونأمل في أن يكون له أثر إيجابي على العمل التطوعي في الأردن. ونشكر جميع المتطوعين الذين ساهموا في تطوير هذا التطبيق، ونؤكد أن هذا التطبيق هو ثمرة جهودهم وعملهم الدؤوب".وأشار الشبول إلى أنه تم تطوير التطبيق من قبل فريق من المتطوعين في مبادرة "ع موعدنا" ،بشكل تطوعي شبه كامل، إيماناً منهم بأهمية العمل التطوعي وتأثيره الإيجابي على المجتمع من خلال تعزيز ثقافة العطاء وجاءت ترسيخا لشعار المبادرة "بالعطاء سعادتنا".وأكد أن هناك العديد من الفوائد المرجوة من هذا التطبيق أهمها، زيادة عدد المتطوعين من خلال تسهيل عملية البحث عن فرص التطوع والوصول إليها وتحسين فعالية العمل التطوعي، حيث توفر المنصة التواصل والتنسيق بين المؤسسات التطوعية والأفراد وكذلك تعزيز ثقافة العمل التطوعي ونشر الوعي بأهمية العمل التطوعي والتشجيع على المزيد من المشاركة. "وندعو جميع المؤسسات التطوعية والأفراد الراغبين بالتطوع إلى تحميل التطبيق والاستفادة من خدماته المتنوعة".بدوره قال عميد طوقان منسق الفعاليات في المبادرة: "إن التطبيق سيتيح للمتطوعين فرصة تصفح الأنشطة المتاحة، واختيار الفعاليات التي يرغبون بالمشاركة فيها، والتواصل بسهولة مع منظميها كما يتيح فرصة إرسال تنبيه بموعد الفعالية، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقييم الفعالية من الموقع".وعن حفل الإطلاق قال محمد الحيت مقدم الحفل: "نحن متحمسون لإطلاق هذا التطبيق الذي يهدف إلى توحيد الجهود التطوعية وتسهيل التعاون بين المؤسسات التطوعية والأفراد. سيكون للتطبيق دور مهم في تحفيز المشاركة الفعالة في الأنشطة الخيرية وتعزيز تبادل الخبرات والتواصل بين المتطوعين".الدكتورة ريما جرار المديرة التنفيذية للمبادرة، ذكرت أن حفل الإطلاق أقيم بمشاركة عدد من ضيوف الشرف وبحضور رؤساء وأعضاء جمعيات ومبادرات ومتطوعين وإعلاميين ومهتمين بالعمل التطوعي من أرجاء المملكة الأردنية الهاشمية كافة، حيث سيتضمن عددا من الفعاليات والمسابقات النوعية وقدمت شكرها لكل من ساهم بإنجاز هذا التطبيق على مدار أكثر من ثلاث سنوات، ومنهم: المهندس معتصم السيد أحمد، حمزة العليمي، عميد طوقان، محمد المجالي، الدكتورة فرح السيد أحمد، المهندس ساهر احبيشة، محمد الحيت، والصحفي محمود الشبول.وتعتبر مبادرة "ع موعدنا" من المبادرات النوعية والفاعلة على مدار السنوات الماضية في المجالات الإغاثية والصحية والتعليمية، شملت معظم مناطق الأردن، وتنتهج أسلوب الإحسان بالعطاء.