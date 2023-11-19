"غزة في عيون يرموكية" ورشة فنية توثق الجرح الفلسطيني

أحمد التميمي

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إربد- أقيمت في جامعة اليرموك ورشة فنية نظمتها دائرة النشاط الثقافي والفني في عمادة شؤون الطلبة بعنوان "غزة في عيون يرموكية".وتضمنت الورشة التي أقيمت أمام مبنى العمادة رسم لوحات فنية تشكيلية عبرت عن وقوف طلبة اليرموك إلى جانب أشقائهم من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتضامنهم الكبير معهم في وجه ما يتعرضون له من مجازر وحشية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.وقال عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور معتصم شطناوي، إن طلبة الجامعة كغيرهم من أبناء الوطن أبوا إلا أن يؤدوا دورهم في دعم إخوانهم من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن يؤكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك المعظم عبدالله الثاني ابن الحسين، ومواقفه المشرفة في دعم القضية الفلسطينية، ومساعيه الدائمة لوقف الظلم والعنف الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.وأشاد شطناوي باهتمام الطلبة للمشاركة في هذه الورشة، ورغبتهم في تأكيد وحدة الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، وعلاقة الدم والأخوة الوثيقة التي تربطهما.وشارك في الورشة خمس وثلاثون طالبا وطالبة من طلبة المرسم الجامعي التابع لقسم النشاط الفني بإشراف مشرفة المرسم دعاء طلافحة.وتخلل الورشة إنجاز العديد من اللوحات التشكيلية باستخدام الألوان الزيتية، والأكريلك، والمائي وأقلام الفحم.