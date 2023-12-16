غزيون يقاومون العوز والحاجة بابتكارات بسيطة

علا أبو الخير

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عمان- "الإبداع يولد من رحم المعاناة".. وتبقى "الحاجة أم الاختراع". وفي غزة ولدت من رحم الحرب الضارية ابتكارات عدة تحمل طابعا بسيطا ومختلفا، حيث يساعد ذلك باستمرار مظاهر الحياة رغم كل شيء وتحت أصوات القصف والعدوان.دفع الفقدان والعوز الأهالي في غزة نحو بدء رحلة البحث المضنية عن بدائل بسبب ما فقد في القصف، لتساعدهم على الاستمرار والعيش وسط فقدان أبسط مقومات الحياة.خلال أيام الحرب الماضية انتشرت مقاطع عدة وثق من خلالها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يومياتهم في الحرب التي قضت على كل شيء ودمرته وطرقهم في إيجاد بدائل بسيطة بالاستعانة ببعض المواد المتاحة لديهم لتخدمهم وتسد جوع صغارهم ولو قليلا، لا سيما بعدما استحال الحصول على مستلزمات أساسية في الحرب، وطوابير انتظار طويلة تمتد لساعات تحت وابل من القصف والصواريخ الغاشمة.طوابير الانتظار أمام المخابز والتي قصفت أكثر من خمس مرات منذ بداية الحرب في استهداف مباشر لها أو للمحيط، تاركة وراءها مشهدا دمويا يتصدره الخبز الملطخ بدماء الشهداء الأبرياء."لا للمستحيل.. هنا غزة" هذا ما كتبه الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، إبراهيم حسونة، على مقطع نشر من خلاله الطريقة في إعداد الخبز داخل فرنهم المبتكر الذي عملوه من تنكة الزيت المعدنية الفارغة. والتي أصبحت بدورها مثالا على الإرادة وروح التحدي والعزيمة للشعب الغزي، وطبقها العديديون حول العالم تضامنا مع الإخوة في غزة.وفي المقطع وثّق حسونة لحظات انتظار الصغار خروج الخبز والذي استغرق ساعات، وعلق على ذلك "قطعوا عنا الغاز دبرنا فحم، دبرنا طحين بالعافية ودبرنا خميرة بالعافية وعملنا خبز مليان بالعزة والكرامة"."كل الطرق تؤدي إلى الخبز" كما يقول النشاط محمود زعيتر عبر صفحته على إنستغرام، إذ لجأ الغزييون إلى طرق عديدة في صنعه ومن أبرزها الطنجرة الكهربائية التي باتت تستخدم بواسطة الفحم. وبحسب زعيتر نصف كيلو من الفحم يعادل ما يقارب الخمسة والثلاثين رغيفا من الخبز، فضلا عن بعض الماء المغلي والخضراوات المشوية والأطباق الصغيرة التي تنضج على ومض الحرارة المتبقي.ونشر زعيتر مقاطع أخرى بث من خلالها روح الأمل بأسلوبه الفكاهي على الرغم من حجم الدمار الهائل الذي غلف القطاع، قدم فيها بدائل يمكن الاستعاضة بها مؤقتا- إن وجدت-، حيث الخشب بديل الحطب، والفحم بديل الكهرباء، وغلاية الماء الساخنة مكواة للملابس، وماء البحر سبيل للاستحمام وغسل الملابس."طلع الزين من الحمام.. طلع الزين من الحمام" بأصوات متعالية بأهازيج الغناء والضحك نشرت مقاطع لشبان غزيين وهم يستحمون في البحر حاملين معهم قليلا من الشامبو، ذلك على الرغم من إدراكهم لما قد يسببه لهم من ضرر ومنها "التسلخات" كما جاء على لسان أحدهم "بعد هذا الحمام بدنا كيلو مرهم للتسلخات" ولكن لا سبيل لهم سوى هذه الطريقة في ظل انعدام المياه.وظهرت سيدات وهن يحملن ملابسهن ويتجهن نحو الشاطئ بقليل من الصابون وبعض مسحوقات التنظيف لغسل ملابس أسرهن ونشرها على الشاطئ.وفي طرق أخرى مبتكرة، ظهرت أفران جديدة من الطين وسبل أخرى لتسخين المياه من خلال الداخون على سبيل المثال، وهي علبة صفيح يخلط فيها الطين مع نشارة الخشب، حيث يتم ضغطهم بشكل محكم، مع وضع فتحتين في العلبة واحدة في الأعلى يترأسها المنصب وأخرى في أحد الجوانب يوضع فيها فتيل النار (ورقة أو كرتونة مشتعلة) وقليل من الزيت لتشتعل النار.تلك الحلول التي يلجأ اليها الأهالي في غزة رغم صعوبتها إلا أنها عملية وتساعد بعض الشيء بتوفير ولو جزء قليل من أبسط مقومات الحياة.أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي يرى أن القضية الأهم التي تواجه الأهل في غزة في هذه الحرب الهمجية الطاحنة هي عملية التأقلم مع الوضع الجديد بسبب الخسائر التي لحقت بهم سواء الاقتصادية أو المادية أو الضرر الذي لحق بالأبنية والمنشآت ودمار البيوت."الحاجة أم الاختراع كما يقال وأهل غزة معروفون منذ القدم بأنهم شعب يمتلك روح التحدي والقوة في وجه الصعاب والقدرة على التعايش مع الظروف والمواقف الصعبة". ويقول إن الحاجة تدفع الأفراد إلى استخدام كل مهاراتهم وإبداعهم وفكرهم في توظيف ما تبقى لتسخير أمور الحياة واستمرار عجلتها والقيام بأعمالهم، ولا سيما في ظل الحصار والحرب.ويؤكد خزاعي أن توظيف العائلات للمستلزمات المتبقية لديهم وتفقدهم لما تبقى وما يساعدهم من الأشياء، له دور في استمرار عملية الحياة وتوفير بعض مستلزمات الحياة مما هو متوفر ومتاح سواء الأكل أو الأماكن المخصصة للنوم وغيرها من الأدوات الضرورية.ويضيف، يعرف الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة بالتكاتف والتعاضد والتراحم حيث تجمع ما بينهم روابط قوية جدا من الجيرة والنسب والدم والدين والصمود والأرض، وهذا ما يتجسد في وقوفهم على قلب واحد ومساعدة بعضهم البعض لحين تأمين المأوى واستصلاح المساكن وتوفيرها.تلك المقاطع، وفق الخزاعي، التي أظهرت الصمود الفلسطيني وابتكار كل ما يساعدهم في الحرب، رسالة مهمة للعدو أن مثل هذا الدمار والأذى والضرر لن يؤثر على قضيتهم وإيمانهم في عدالتها والدفاع عنها باستبسال وعزة.جميع تلك البدائل لا تغني عن البديهيات الأساسية للعيش، ولكنها مجرد وسائل للتشبث بالحياة وإعلان الرفض لما يقوم به العدو، وحتى تلك البدائل البدائية قد تكون عصية على الوجود وقد يكون الحصول عليها صعبا للغاية بالنسبة لكثيرين هناك، وقد تفقد كما فقد كل شيء في الحرب وتتحول إلى رماد، إلا أن الصمود الفلسطيني وغزة طائر العنقاء ستنهض يوما من عشها معلنة التجدد ورافعة شعار الحياة والأمل من جديد.