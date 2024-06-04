غلا الرحيل تفوز بـ"جائزة التراث الثقافي العربية" عن فئة التصوير الفوتوغرافي

اضافة اعلان

فازت الطالبة الأردنية غلا عبد الرحيم محمود الرحيل، بجائزة التراث الثقافي العربية لليافعين في دورتها السابقة عن فئة التصوير الفوتوغرافي، حيث استلمت جائزتها من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي هذه الجائزة والاحتفالية.تقدم جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين فوائد عديدة، فهي توفر أولاً منصة إقليمية، وحتى دولية، لعرض موهبتهم الفنية ورؤيتهم الثقافية لجمهور أوسع، بما في ذلك عشاق الفن والمتخصصون وخبراء التراث ووسائل الإعلام المهتمة. ويمكن أن يفتح هذا الحضور الإقليمي والدولي الأبواب أمام الفرص والانتشار وحتى المزيد من التطور والإبداع في المستقبل.وجاء في بيان الجائزة أن الطالبة الرحيل أرسلت مشاركتها عن طريق مدرستها في الأردن قبل بضعة أشهر فقط، وتم دعوتها للمشاركة في حفل توزيع الجوائز في الشارقة.ولم تكن غلا الشابة الوحيدة التي حظيت بالتكريم في حفل توزيع الجوائز، بل شاركها هذه التجربة العديد من الشباب والشابات العرب، الذين فازوا أيضاً بالجائزة الكبرى ضمن الفئات الأربع الرئيسة للجائزة، وهي الرسم، والتصوير الفوتوغرافي، والفيلم التوعوي والرقص الفولكلوري. ويصف أحد الفائزين الشباب مشاركته بالمسابقة، قائلاً "كفنان شاب وطموح، ولدي شغف بالتراث الثقافي، لم أجد طريقة لعرض موهبتي والمساهمة في التعريف بالتراث الثقافي الجميل في بلدي أفضل من المشاركة في جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين. فمن خلال مشاركتي في هذه المسابقة، حصلت على فرصة استثنائية لتقديم هذا التراث كما أراه في عينيّ، وتمكنت من عرض أعمالي الفنية على جمهور كبير يتجاوز أسوار مدرستي ومدينتي وحتى بلدي، ليصل إلى كل أنحاء الوطن العربي".وتستقبل جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين، حالياً، المشاركات الفنية من الشباب العربي، وتتطلع للإعلان عن المشاريع الفائزة بالجائزة في نهاية هذا العام، لتسدل الستارة على دورتها الثالثة التي انطلقت منتصف العام الماضي.وأكد بيان صدر عن الجائزة، أن التراث الثقافي يلعب دوراً حيوياً في الترويج للسياحة وتعزيز الاقتصاد، إذ ينجذب السياح من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة العربية للتعرف على هذا التراث الفريد والغني، المنقول وغير المنقول.ودعت الجائزة للحفاظ على هذا التراث والتعريف به، تلجأ المجتمعات عادة للعديد من الوسائل التقليدية وغير التقليدية، ولعل أهمها الفنون بأنواعها المختلفة لما لها من قدرة مميزة على تجاوز الحواجز اللغوية والثقافية، والعمل كأداة فعالة لرفع مستوى الوعي حول أهمية التراث الثقافي والتعريف به على أفضل وجه. فمن خلال الوسائط الفنية المختلفة، مثل الرسم والتصوير الفوتوغرافي والرقص الشعبي والفيلم التوعوي، يستطيع الفنانون التقاط جوهر التراث الثقافي ونقل أهميته إلى الجمهور الأوسع. ومن جهة أخرى، يتمتع الفن بالقدرة على إثارة المشاعر وتحفيز الأفكار، ما يمكن الأفراد من تطوير تقدير أعمق لتراثهم وتراث الآخرين.تنطلق جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين من هذه الأسس القوية في بنائها وتحديد أهدافها، فهي من أهم الجوائز، وربما الأولى من نوعها في المنطقة العربية، التي تتوجه بشكل مباشر نحو الشباب والشابات وطلبة المدارس الموهوبين من عمر 9 ولغاية 15 سنة، منذ انطلاقتها الأولى قبل نحو أربع سنوات، بهدف تعزيز الإبداع والمساهمة بالحفاظ على التراث الثقافي والتعريف به، وتشجيع الفنانين الشباب على التعبير عن أنفسهم من خلال أعمالهم الفنية ضمن الفئات الأربع التي تتضمنها المسابقة.وتهدف هذه الجائزة الإقليمية التي تمنح كل سنتين، والتي يتم تنظيمها من قبل مركز "ايكروم" الإقليمي في الشارقة، بالتعاون مع اللجان الوطنية لليونسكو في المنطقة العربية، تحت عنوان "تراثنا يجمعنا"، إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المادي واللامادي في المنطقة العربية؛ وتعريف الطلاب بأهداف التنمية المستدامة، وأهمية الحفاظ على التراث والثقافة باعتبارهما حجر الأساس في عملية التنمية الاقتصادية والسياسية المستدامة؛ ونشر ثقافة الحفاظ على التراث من خلال الفن، وتشجيع الطلاب على التعرف أكثر على التراث الثقافي والقيام بزيارة المواقع الأثرية والتاريخية.