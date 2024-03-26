غياب تنظيم الوقت.. كيف يحجب تفاصيل الاستمتاع بالأجواء الروحانية؟

تغريد السعايدة

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عمان- يطرأ الكثير من التغيير على النظام اليومي للعائلات خلال شهر رمضان المبارك، بسبب المواعيد التي تختلف بتغيير أوقات الدوام المدرسي والعمل، والالتزام بالعبادات الروحانية، وكذلك حرص ربات البيوت على أن يكن على أتم الاستعداد والتجهيز لمائدة الطعام التي تنتظرها العائلة، الأمر الذي يدفع بالكثيرين للحديث عن "صعوبة ترتيب الأولويات وضيق الوقت" في رمضان.وتتبادل العديد من ربات البيوت، الموظفات في العمل، والرجال على حد سواء، وحتى الأطفال في المدارس، أحاديث حول عدم قدرتهم في رمضان على تنظيم الوقت بحيث لا يتراكم عليهم العمل، والدراسة، والواجبات الاجتماعية، وكذلك العبادات في رمضان، ومنهم من يبحث عبر مواقع الإنترنت، أو السوشال ميديا عن نصائح أو برامج محددة تنظم الوقت وتساعدهم على الاستمتاع بكافة تفاصيل الشهر الممتعة والروحانية.رقية ناصر، كتبت في تعليقها على هذا الجانب أنها ترى في شهر رمضان فرصة لتنظيم يومها الطويل، بل أن الوقت فيه "الكثير من البركة"، على حد تعبيرها، وتشرح كيفية استغلال هذا اليوم بدءا من ساعات الليل في تناول السحور، والقيام ببعض العبادات من صلاة تراويح وقيام ليل وقراءة للقرآن، ومن ثم تأدية صلاة الفجر، ومن ثم النوم قليلا لحين موعد استيقاظ الأبناء للمدرسة.ولكونها ربة منزل، تعمد بعد ذلك إلى أخذ قسط من الراحة والنوم لفترة قصيرة، وبعد عودة الأبناء يأتي وقت مراجعة الدروس والانشغال في المطبخ لتحضير الإفطار، وتحاول أن لا تضيع صلاة التراويح في المسجد، ومن ثم مشاركة الآخرين جلسات رمضان العائلية، ومراجعة دروس الأبناء إن أمكن ذلك، وهكذا حتى ينتهي الشهر، محاولة أن تجتهد فيه وتستغل كل دقيقة في وقتها، بل وتساهم في تنظيم وقت الأبناء في ذات الوقت.إيمان المجالي، تقول انها في المقابل تجد صعوبة بالغة في تنظيم الوقت في رمضان، كونها موظفة، ولديها التزام في العمل، وما أن تعود إلى البيت حتى تبدأ بالتحضير للإفطار، عدا عن عودة الأبناء من المدرسة، ومحاولة متابعة دروسهم، وتقول "كل عام أشعر بعدم السيطرة على تنظيم وقتي في رمضان، وخاصة في الفترة الأولى، التي يتغير فيها موعد النوم والدراسة ومواعيد الطعام".وتؤكد إيمان أنها في كثير من الأيام تفقد السيطرة على تنظيم الوقت، وخاصة تنظيم ساعات النوم للأبناء، كونهم يستيقظون باكراً للمدرسة، لذلك تبحث دائما عن برنامج "ذاتي ويومي" لتنظيم التوقيت في رمضان، كما أنها عادة ما تقوم بالتحضير لوجبة الإفطار، منذ ساعات الليل، حتى تجد مساحة من الراحة بعد العودة من العمل.فيما تقول رؤى العزام أنها تشعر بـ "الخربطة" في تنظيم الوقت، كونها أما لطفلين تحت سن السبع سنوات، ولا يمكنهما الصوم، لذلك هما بحاجة إلى اهتمام ورعاية ووجبات طعام على مدار اليوم، وهذا قد يكون سبباً في عدم القدرة على التنظيم، بالإضافة إلى كونها تتمتع بوجود عائلة ممتدة كبيرة، ويلزمها ذلك أن تتواجد في بيت العائلة، وتناول الإفطار مع عدد كبير من العائلة، ومن ثم تمتد ساعات السهر حتى وقت متأخر، وهذا يسبب لها التعب والإرهاق والحاجة إلى الراحة والنوم في الليل.أما ياسمين عمر، فقد تعمدت مشاركة مجموعة من النصائح مع صديقاتها في المجموعة، كنوع من نقل التجربة في تنظيم الوقت، وتقول إن غالبية ربات البيوت، وحتى الرجال، والطلاب، يواجهون صعوبة في تنظيم وقتهم الرمضاني، ويحاولون قدر الإمكان إيجاد مساحة كافية للعبادة، والحياة الاجتماعية، والتسلية والترفية في ذات الوقت.وتقول ياسمين إن رمضان بجميع أوقاته هو فقط "شهر" وعلينا أن ننظم حياتنا فيه بما يتناسب مع أجوائه وظروف كل عائلة، لذلك يمكن لكل أسرة أن تضع جدولا زمنيا لترتيب الأولويات خلال رمضان، وأن يشكل كل ما يتعلق بالأسرة من ظروف ومستجدات لديها، مع التركيز على تخصيص وقت للعبادة، كون رمضان فرصة للتقرب من الله.كما تنصح ياسمين كل شخص أن يكون لديه تخطيط يسبق المناسبات التي تُقام في رمضان، من ولائم، سهرات عائلية، إقامة الليل، وقد يتم وضع هذا التخطيط منذ بداية رمضان وحتى نهايته، أو تخطيط أسبوعي يعتمد على المتغيرات والظروف التي تتعلق بالأسرة ككل، مع الوضع بعين الاعتبار الأمور الثابتة، كما في العمل، الدراسة، والعبادة المفروضة.وعلى الرغم من أن لكل أسرة ظروفها الخاصة، وتفاصيلها المختلفة، إلا أن هناك بعضا من القواعد التي يمكن أن تتبعها الأسرة، أو ربة المنزل، في تدبير شؤون البيت خلال رمضان، وتبين ذلك اختصاصية التدبير المنزلي منيرة السعيد، التي ترى أن التنظيم هو نصف الحياة، على حد تعبيرها، وهو قاعدة يجب على الجميع اتباعها في كل زمان ومكان، وسواء أكانت المرأة عاملة أو غير عاملة.كما تبين السعيد أن التنظيم في البيت هو أمر مهم جدا، من ناحية تنظيم الوجبات للأسرة، أو لتجهيز البيت لاستقبال الضيوف، وخاصة في رمضان، والذي يعتمد على الأولويات والتحضيرات المُسبقة التي يمكن للشخص أن يقوم بعملها، خاصة وأن هناك أمورا يمكن لربة المنزل أن تقوم بتحضيرها قبل فترة مُسبقة من رمضان، أو ما قبله بفترة قصيرة، وهذا يعتمد على ما يُشبع رغبات جميع أفراد الأسرة، خاصة وأن رمضان قد يكون شهراً مختلفاً عن باقي شهور السنة.ووفق السعيد، فأن هناك فرصة للسيدات لاختصار الكثير من الوقت، من خلال ما تقوم به الآن الغالبية العظمى منهن، وهو "التفريز" للأطعمة والوجبات على اختلافها، الذي يختصر الكثير من الوقت للأم العاملة وربة المنزل على حد سواء، حتى يتسنى لها تخصيص وقت آخر كاف لحياة الأسرة الاجتماعية والعبادة في هذا الشهر الفضيل.