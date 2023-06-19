"فتاة الريكشو".. إنسانة حالمة مسكونة بالفن في مواجهة ظروف الحياة

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عمان - الغد- تعرض لجنة السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان، اليوم الفيلم البنغالي "فتاة الريكشو"، للمخرج اميتاب ريزا شودري وذلك في مقر المؤسسة بجبل عمان.ويحكي الفيلم الذي تم انتاجه في العام (2022)، قصة فتاة حالمة مسكونة بالفن والجمال، وقوية بمواجهة الظروف في نفس الوقت، تعيش مغامرتها ما بين قرية معزولة عن العالم ومدينة تضج بالحياة، والقاسم المشترك ما بين المكانين، هو الاقصاء والتهميش للمرأة، وهي الضحية الاولى للتمايز الطبقي، الذي يعمق الهوة للفقراء سواء في القرية أو المدينة."نعيمة" الفتاة الموهوبة بالرسم، والتي تركت المدرسة من الصف الخامس، تجد نفسها أمام مسؤولية العائلة، بعد أن مرض والدها ولم يستطع استكمال عمله على "الريكشو" بعد أن حضر صاحب العربة واستعادها بكل قسوة، لأن والد نعيمة تأخر عن تسديد قسطها الشهري، كما أن والدتها تركت عملها كخادمة، لتعتني بزوجها المريض.تقرر "نعيمة" السفر إلى المدينة "دكا" لتوفير الدواء لوالدها، وبمساعدة الشاب "بارك" تصل إلى المدينة، ويوفر لها "بارك" عملا كخادمة في أحد بيوت الأثرياء، وهناك تتكشف لها أنماط حياة لم تكن تعرفها في قريتها. وبعد مدة تقرر الهرب من البيت، لأنهم يعاملونها بأقصى أشكال الاستعباد، حيث النوم في مخزن لا يتسع لنومها، وحبسها في البيت طوال غيابهم.تبحث "نعيمة" عن ذاتها في المدينة الكبيرة، الشيء الوحيد الذي عرفته "نعيمة" في حياتها هو الرسم، وأيضا لديها الخبرة في قيادة عربة "الريشكو" بحكم عمل والدها، وهذه العربات تجوب شوارع "دكا" بالمئات، فهي وسيلة النقل الأكثر شيوعا، ولكن من تقاليد المدينة عدم السماح للفتيات بقيادة العربة، لأنها تحتاج إلى جهد كبير، وسط الحر والساعات الطويلة من العمل.وبروحها القوية، تغير ملامحها، وتقص شعرها، وتتنكر، وترتدي ملابس الشباب، وتجد فرصتها بقيادة العربة، عند شخص لديه الكثير من العربات، بالإضافة إلى "هنجر" كبير ينام فيه الذين يعملون عنده، وهكذا تواصل رحلة التحدي الجديدة، ورغم عدم معرفتها بالمدينة، إلا أنها استطاعت أن تتعرف على كل الشوارع والأماكن، واستخدمت موهبتها بالرسم، لتزين عربتها، والتي أصبحت مميزة برسوماتها الجميلة، الأمر الذي يلفت نظر أحد المحامين الذين يعملون في شركة للأفلام، ويطلب منها المشاركة بعربتها ضمن المشاهد التي سيصورها نجمها الأول، الفنان "سيام أحمد"، وهي لا تكاد تصدق أنها تشارك وجها لوجه مع نجمها، الذي يمنحها أيضا مبلغا كبيرا من المال مقابل مشاركتها.في مدينة لا تهدأ، لا يمكن أن يستمر فرح "نعيمة" بنجاحها، حيث يحاول زميلها "بلبل" أن يقاسمها المبلغ الذي حصلت عليه من مشاركتها في المشهد، وعندما ترفض، يقوم بضربها وإسقاطها أرضا، وتمزيق قميصها، لينكشف السر الذي تخفيه، بأنها فتاة متنكرة في ثياب شاب. وبالطبع يتم طردها.وهكذا تسير في الشوارع مرة أخرى، وتتعرف على "مريم" التي تشرف على مراب لتصليح العربات، حيث تسمح لها بالبقاء لتنام عندها، لكن "نعيمة" بدل أن تنام، تقوم بممارسة هوايتها في الرسم.لكن الظروف القاسية لا تسمح لها بمواصلة فرحها، وعندما تذهب إلى "بارك" لتعطيه المبلغ لإيصاله إلى أهلها، يخبرها بان والدها قد توفي، ويصعقها الخبر، فتهرب راكضة وسط المدينة الخانقة، وتعود إلى المرسم، وهي تتأمل احدى لوحاتها، ونداء داخلي يدعوها لأن تتابع حلمها.يقدم المخرج بعد ذلك مشهدا متخيلا نراها فيه وهي أمام لوحة لها معلقة على جدار معرض فني، تتخيل فيها رحلة بالألوان تم تنفيذها بطريقة الرسوم المتحركة"، حيث المدينة بألوان زاهية، وهي تجر عربتها، وتطير فوق المدينة المزينة بالألوان والجمال، هذا الجمال الذي يعكس روحها وحلمها، وقدرتها على التحدي، وتحقيق ذاتها، ويظهر معها والدها وهي تقود العربة الطائرة، وينتهي الفيلم، وهي تقف مع أطفال، في لقطة لها معانيها.الناقد السينمائي رسمي محاسنة أوضح أن الفيلم لم يجنح نحو الميلودراما رغم طبيعة الحكاية، واقتصد حتى في المنعطفات التي مرت بها "نعيمة"، دون استرسال، إنما اكتفى بتعابير وجهها، حيث أدت دورا حملت فيه الفيلم، وكانت مقنعة في أداء التحولات المختلفة في حياتها، كما أن الفيلم تضمن مشاهد ولقطات مبدعة، كما في مشهد التقاءها مع نجمها "سيام أحمد"، وأيضا تلك اللقطات المنوعة للمدينة التي تضج بالمتناقضات، وشوارعها المليئة بالعربات، وأسلاك الكهرباء المتشابكة، والتدقيق في تفاصيل المكان، والعناية بالأزياء التي جاءت منسجمة مع طبيعة الشخصيات ومع البيئة التي تنتمي اليها، كما تم توظيف الموسيقى الحالمة وهي مستغرقة في رسم اللوحات، أو الموسيقى المبهجة في لحظات الترقب والأمل والفرح، وكذلك الموسيقا المرافقة في حالات الانكسار.