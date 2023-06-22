الجمعة 23 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

فرقة البيدر تسعد جمهور مادبا بوصلات الغناء والدبكة الشعبية

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جانب من فعاليات فرقة البيدر للتراث- (من المصدر)
مادبا- تزاحم عشاق التراث والفلكلور الأردني لحضور الوصلة الفنية التي قدمتها فرقة البيدر للتراث، ضمن إطار الفعاليات والأنشطة التي تقيمها مديرية سياحة مادبا، بالتعاون مع مديرية ثقافة مادبا ومكتبة زمان كان، إيمانا بأن الفن أحد المرتكزات التي من شأنها ترويج المنتج السياحي والأثري والحفاظ على الموروث التراثي والفلكلور الأردني. اضافة اعلان
وأقيمت الفعالية التي رعاها رئيس مجلس محافظة مادبا محمد أبو ركبة، يوم أمس، في ساحة مركز زوار مادبا، حيث استطاعت فرقة البيدر البالغ قوامها نحو 10 من الراقصين والعازفين للقربة والإيقاع والطبلة، تحويل الموقع المقام عليه الفعالية إلى عرس وطني وشعبي ملأته فقرات الغناء والدبكة والرقص الذي لم يتوقف طيلة مدة الحفلة.
وقدمت الفرقة التي جسدت اللون الفني الشعبي الأردني، ونالت إعجاباً من الحضور، وذلك من خلال الاستعانة بالأغانيات الشعبية والوطنية التي أداها مطرب الفرقة "حسين مرعي" باقتدار، وتفاعل معها الجمهور الذي ملأ جنبات ساحة مركز الزوار. 
وتميزت فرقة البيدر للفنون الشعبية، في تقديم لوحات فنية راقصة من التراث الأردني، وأدى أعضاء الفرقة أيضاً الرقصات الشعبية المتنوعة التي تميزت بتنوع ألوانها وأشكالها مع مراعاة العادات والتقاليد، حيث قامت ببراعة فائقة في أداء  أصيل كمجموعة واحدة وبحركات متناغمة مع مرافقة الأغانيات الشعبية والأدوات الموسيقية كـ "الطبل والإيقاع القربة"، مبهرة في أدائها الجمهور الذي اندمج وراح يشكل حلقات من الدبكة، وبمشاركة فاعلة من السياح الذين يؤمون المدينة عبر مركز زوار مادبا. 
كما قدمت الفرقة، دبكات شعبية أردنية رافقتها الأغانيات التراثية الأردنية الاصيلة والتي تمثلت بأغنيات قديمة وحديثة، وطنية وتراثية إضافة الى الدبكات التسعاوية والطيارة والسامر والجوفية.
وتعتبر فرقة البيدر، إحدى روافد الفن الأردني والفلسطيني الأصيل والتي تمارس أنشطتها كهيئة ثقافية تعنى بالموروث الحضاري والشعبي الأردني والفلسطيني، منذ تأسيسها العام 1991 لتشكل نسيجاً ثقافياً وفكرياً، سعياً للحفاظ على الهوية التراثية الأردنية والفلسطينية، وفق ما ذكره مدير الفرقة نضال شتيوي، مؤكداً أن الفرقة تضم في طياتها أعضاء لديها خبرة واسعة في ممارسة الدبكة، أيضاً لديهم دراية تامة  بالأغانيات التراثية والفلكلورية الأردنية والفلسطينية، ما أدى إلى تطوير قدراتهم وفكرهم وثقافتهم، لأن الفرقة منفذاً لتعليم الفنون والثقافة.
وأوضح: قبل أن نطلق العمل الفني نفسه نفكر في الأغنية ونبتكر الحركة التي تناسبها في الرقص ضمن حركات تعبيرية مختلفة، مؤكداً  أن هدف "البيدر" المحافظة على الموروث الثقافي الأردني والفلسطيني، وترويجه خشية انقراضه واندثاره. 
ويذكر، أن الفرقة شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والعربية والدولية. وعلى هامش الفعالية افتتح أبو ركبة، معرض الكتاب الذي تقيمه مديرية ثقافة مادبا بالتعاون مع مديرية سياحة مادبا ومكتبة زمان كان في ساحة مركز الزوار.
واشتمل المعرض على العديد من الكتب التي تقدمها مديرية ثقافة مادبا ومكتبة زمان كان، وتم توزيعها مجاناً. 
وأكد أبو ركبة، أن إقامة مثل هذه المعارض تعكس أهمية الكتاب الذي يعتبر خير جليس في كل زمان، مقدراً هذا الجهد الثقافي الوطني الذي قام به منظمو هذه الفعالية التي تنم عن إيجاد متاحات ثقافية وفنية من شأنها رفع سوية العمل سياحي، لأن الثقافة جزءا مهما من  الترويج السياحي الذي تمتلكه أي بلد.
ويشير مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني، إلى أهمية الشأن الثقافي والفني لترويج وتسويق المنتج السياحي والأثري، وخصوصاً أن وزارة السياحة والآثار تقيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في المواقع السياحية والأثرية، ما يعطي دلالات أكيدة أن العاملين السياحي والثقافي مكملان لبعضهما البعض لإنجاح الخطط والبرامج المعدة لهذه الغاية. 
من جانبه رحب مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، بالحضور، مبينا أن الرسالة الثقافية للفعاليات التي تنظمها المديرية مع شركائها هي محطة مهمة لجعل حالة ثقافية مزهرة في محافظة مادبا التي تعتبر رائدة في العمل الثقافي والمسرحي، معرجاً على الفعاليات التي تقيمها المديرية من خلال خطتها السنوية أو من خلال اختيار أقضية جرينة والفيصلية وماعين والخالدية أقضية ثقافية للعام الحالي.
واعتبر صاحب مكتبة "زمان كان" رائد الطوال، مشاركته في هذه الفعالية وبالأخص في معرض الكتاب فرصة حقيقية لتحقيق الهدف الذي يصبو إليه، بأهمية القراءة التي تعتبر الغذاء الحقيقي الذي يستمد منه عقل الإنسان الفكر والمعرفة، مقدراً للقائمين على هذه الفعالية مشاركته في هذا المعرض الذي اعتبره بادرة تعريفية بالمكتبة وأهمية الكتاب، متمنيا الاستمرارية بالمشاركة بمثل هذه الفعاليات مستقبلاً.
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