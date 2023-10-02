فرقة الفارو للفلامنكو تنقل الجمهور إلى أجواء الأندلس الساحرة

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عمان- الغد- أحيت فرقة الفارو للفلامنكو للفنان الإسباني إدواردو غيريرو، حفلا موسيقيا على مسرح الأوديوم الروماني العريق في عمان، بتنظيم من السفارة الإسبانية ومعهد ثيربانتيس.على مدى ساعة ونصف، قدمت الفرقة الأندلسية عرضا موسيقيا وراقصا متكاملا، أمتع الجمهور الذي تجاوز عدده 400 شخص.بدأ العرض بعزف مقطوعة موسيقية تقليدية للفلامنكو، تلاها أداء لأغنية "ألماها" الشهيرة للفنان الإسباني باكو دي لوسيا. ثم قدمت الفرقة عرضا راقصا متكاملا، تضمن رقصات تقليدية للفلامنكو مثل "سوليه" و"غويا" و"رومبا".رقص الفلامنكو: هو أسلوب موسيقي وفني إسباني نشأ في منطقة الأندلس في جنوب إسبانيا. يتميز بحركاته الرشيقة والمعقدة والتعبيرات الدرامية.تفاعل الجمهور مع الفرقة بشكل كبير، وقام بالتصفيق والهتاف طوال الحفل.وفي ختام الحفل، أعرب الفنان إدواردو غيريرو عن سعادته بتقديم هذا الحفل في عمان، وقال:"إن الأردن بلد جميل وشعبه ودود، وأنا سعيد بوجودي هنا".وأضاف غيريرو، أن "الفلامنكو هو موسيقا وثقافة إسبانية أصيلة، وأنا فخور بتقديمها للجمهور الأردني".وأعربت السفارة الإسبانية ومعهد ثيربانتيس عن سعادتهما بتنظيم هذا الحفل، وقالا: "إن الهدف من هذا الحفل هو تعريف الجمهور الأردني بالموسيقا الإسبانية".