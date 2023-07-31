الثلاثاء 01 آب 2023
النسخة المطبوعة

فرقة وسط البلد والفنانة ناجي في "الشمالي"

فرقة وسط البلد والفنانة ناجي في "الشمالي"
فرقة وسط البلد والفنانة ناجي في "الشمالي"
عاش جمهور مهرجان جرش أجواء إبداعية مميزة على المسرح الشمالي، وسط حضور نوعي متوسط العدد، أدته فرقة وسط البلد المصرية بعرضها الموسيقي الغنائي، ضمن فعاليات مهرجان جرش.اضافة اعلان
قدمت الفرقة، فقرات متنوعة شملت أغنيات تحاكي المواطن البسيط وتشرح همومه ومعاناته تجاه مجموعة من القضايا الحياتية، انطلاقا من البيئة المصرية نحو البيئات العربية التي تتشابه، مشاكل الطبقة الفقيرة منها إلى حد ما.
وعبر سبع عشرة أغنية تفاعل الجمهور، مع أداء فرقة تشبههم مكونة من سبعة فنانين، والذين قدموا في الأمسية أغنيات من مراحل مختلفة من مسيرتهم الفنية التي بدأت قبل سنوات عدة.
وتعتمد الفرقة على الشعراء في كلماتها وألحانها، وهمها الأكبر تبين من خلال ما قدمته من وصلات استمتع بها الجمهور، ما يواجهه الانسان في حياته اليومية سواء الشعب المصري والعربي على حد سواء.
البداية كانت مع أغنية "قل للمليحة"، من شعر اسحاق الموصلي مفادها، "قل للمليحة بالخمار الأسود.. ماذا فعلت بناسك متعبد" صفق لها الجمهور للطريقة والأداء التي قدمت فيهما، ومن الوصلات التي تفاعل معها الجمهور ونالت استحسانهم أغنية "صوت الحرية"، التي ناقشت الثورة المصرية، وما عاناه شباب الثورة في ميدان التحرير استخدمت فيها جميع آلات العزف الموجودة مع الفرقة، فيما وصلت ذروة حماس الجمهور مع أغنية الفرقة الأشهر "آه يا لالالي" التي قدموها في فيلم "عودة النادلة"، مع النجمة عبلة كامل.
الأغنية من تأليف أحد أعضاء الفرقة هاني عادل، الذي عزف على آلتي جيتار وفوكل وقال عنها: "إن الأغنية هذه ألفها مع صديقة أمير عيد وهو مغن في فرقة (كاريوكي)".
وانتهت الأمسية بأغنية (وسط البلد)، التي جاء اسمها نسبة إلى الفرقة، وتعتبر من الأغنيات الأولى منذ تأسيس الفرقة، حيث استمتع الجمهور بكلماتها وألحانها.
ومن الأغنيات التي قدمتها الفرقة خلال الأمسية كذلك: يا ليل، هيلا هب، على حسب وداد، المراية، فك اديا، تسمحيلي، دوبويكيا، الشادر، يا لالي، شمس النهار، انتيكا، علي، الجارية، ولامت.
تلا فقرات الحفل، وصلة غنائية للفنانة المصرية مروة ناجي، والتي تشارك في جرش لأول مرة، بمرافقة الفرقة الموسيقية بقيادة د.ايهاب عبدالحميد.
وبداية الحفل كانت مع أغنية ألف ليلة وليلة، تلتها أغنية للفنانة نجاة الصغيرة "أما براوة"، كما غنت واحدة من أجمل أغنيات الفنان جورج وسوف "لو نويت"، ثم أغنية "على رمش عيونها"، و"حرمت أحبك"، وختمت بأغنية دارت الأيام.
نبيلة محمود تعرض مشغولات قشية بداخلها فواكه مجففة - (من المصدر)

نبيلة محمود تدعم مطابخ إنتاجية لسيدات "جرش" في أروقة المهرجان 30 تموز 2023

تدريب الكوادر التعليمية لبيئة دامجة لذوي الإعاقة.. هل العمل على قدر التطلعات؟

تدريب الكوادر التعليمية لبيئة دامجة لذوي الإعاقة.. هل العمل على قدر التطلعات؟ 29 تموز 2023

"استقبال أم حفظي" طقوس العرس الفلسطيني حاضرة في منتدى الرواد

"استقبال أم حفظي" طقوس العرس الفلسطيني حاضرة في منتدى الرواد (صور) 29 تموز 2023

الذهب

مع الصعوبات الاقتصادية.. هل شراء الذهب بـ"التقسيط" حل يخفف عن الأسر؟ 28 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مع "قلق الانتظار".. كيف يهيئ الأهالي الطلبة "تحسبا" لنتائج التوجيهي؟

مع "قلق الانتظار".. كيف يهيئ الأهالي الطلبة "تحسبا" لنتائج التوجيهي؟

منذ2 ساعة
فيحاء طالبة متخصصة بالفن الدمشقي العجمي- (من المصدر)

فيحاء تحول أزمات عاشتها لمشروع ناجح يهتم بالفن العجمي الدمشقي

منذ2 ساعة
جانب من فعاليات مهرجان جرش الذي أقيم العام الماضي-(الغد)

في أروقة المهرجان.. نقوش الحناء بأيدي جرشيات تستهوي زائرات

منذ2 ساعة
الربيحات ورأفت وبركات.. ثلاثية فرح في مسرح الأوديون

الربيحات ورأفت وبركات.. ثلاثية فرح في مسرح الأوديون

منذ2 ساعة
خلف وأمام الكاميرات.. السوشال ميديا هل تصنع "المثالية الكاذبة"؟‎

خلف وأمام الكاميرات.. السوشال ميديا هل تصنع "المثالية الكاذبة"؟‎

30 تموز 2023
الجوع

الجوع.. أبرز التأثيرات على الدماغ وإبطاء الشيخوخة

30 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لماذا يتوجس السوريون من نوايا الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

"إرهاب الطرقات".. و"معدل السير"

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

دراسات الجدوى للمشاريع

سلامة الدرعاوي |اليوم

المراوغة هي الحل

سميح المعايطة |اليوم

أنبوب النفط الحائر بين البصرة والعقبة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات | منذ2 ساعة
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
 