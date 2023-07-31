فرقة وسط البلد والفنانة ناجي في "الشمالي"

معتصم الرقاد

اضافة اعلان

عاش جمهور مهرجان جرش أجواء إبداعية مميزة على المسرح الشمالي، وسط حضور نوعي متوسط العدد، أدته فرقة وسط البلد المصرية بعرضها الموسيقي الغنائي، ضمن فعاليات مهرجان جرش.قدمت الفرقة، فقرات متنوعة شملت أغنيات تحاكي المواطن البسيط وتشرح همومه ومعاناته تجاه مجموعة من القضايا الحياتية، انطلاقا من البيئة المصرية نحو البيئات العربية التي تتشابه، مشاكل الطبقة الفقيرة منها إلى حد ما.وعبر سبع عشرة أغنية تفاعل الجمهور، مع أداء فرقة تشبههم مكونة من سبعة فنانين، والذين قدموا في الأمسية أغنيات من مراحل مختلفة من مسيرتهم الفنية التي بدأت قبل سنوات عدة.وتعتمد الفرقة على الشعراء في كلماتها وألحانها، وهمها الأكبر تبين من خلال ما قدمته من وصلات استمتع بها الجمهور، ما يواجهه الانسان في حياته اليومية سواء الشعب المصري والعربي على حد سواء.البداية كانت مع أغنية "قل للمليحة"، من شعر اسحاق الموصلي مفادها، "قل للمليحة بالخمار الأسود.. ماذا فعلت بناسك متعبد" صفق لها الجمهور للطريقة والأداء التي قدمت فيهما، ومن الوصلات التي تفاعل معها الجمهور ونالت استحسانهم أغنية "صوت الحرية"، التي ناقشت الثورة المصرية، وما عاناه شباب الثورة في ميدان التحرير استخدمت فيها جميع آلات العزف الموجودة مع الفرقة، فيما وصلت ذروة حماس الجمهور مع أغنية الفرقة الأشهر "آه يا لالالي" التي قدموها في فيلم "عودة النادلة"، مع النجمة عبلة كامل.الأغنية من تأليف أحد أعضاء الفرقة هاني عادل، الذي عزف على آلتي جيتار وفوكل وقال عنها: "إن الأغنية هذه ألفها مع صديقة أمير عيد وهو مغن في فرقة (كاريوكي)".وانتهت الأمسية بأغنية (وسط البلد)، التي جاء اسمها نسبة إلى الفرقة، وتعتبر من الأغنيات الأولى منذ تأسيس الفرقة، حيث استمتع الجمهور بكلماتها وألحانها.ومن الأغنيات التي قدمتها الفرقة خلال الأمسية كذلك: يا ليل، هيلا هب، على حسب وداد، المراية، فك اديا، تسمحيلي، دوبويكيا، الشادر، يا لالي، شمس النهار، انتيكا، علي، الجارية، ولامت.تلا فقرات الحفل، وصلة غنائية للفنانة المصرية مروة ناجي، والتي تشارك في جرش لأول مرة، بمرافقة الفرقة الموسيقية بقيادة د.ايهاب عبدالحميد.وبداية الحفل كانت مع أغنية ألف ليلة وليلة، تلتها أغنية للفنانة نجاة الصغيرة "أما براوة"، كما غنت واحدة من أجمل أغنيات الفنان جورج وسوف "لو نويت"، ثم أغنية "على رمش عيونها"، و"حرمت أحبك"، وختمت بأغنية دارت الأيام.