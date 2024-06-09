 
الأحد 09 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فعاليات تراثية وفلكلورية بمناسبة اليوبيل الفضي في عمان

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جانب من الفعاليات-(من المصدر)
عمان- أقيمت فعاليات تراثية وفلكلورية، أول من أمس، في الساحة الهاشمية والمدرج الروماني بوسط البلد في عمان، بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.اضافة اعلان
واشتملت فعاليات "الساحة" على عرض منتجات تراثية وشعبية، منها أشغال يدوية، ومشغولات خشبية، وحلويات ومأكولات شعبية، من إنتاج المشاريع المنزلية الصغيرة والمطابخ الإنتاجية.
كما اشتملت الفعاليات التي استمرت طيلة اليوم على برامج للأطفال، ومنها الرسم على الوجوه وتوزيع الأعلام والألعاب والهدايا المجانية، مثلما اشتملت على فقرات وطنية احتضنها المدرج الروماني، تفاعل معها الجمهور الذي رفع علمي الأردن واليوبيل الفضي، كما شاركت فرقة صوت الأردن للفنون الشعبية من الرمثا بتقديم لوحات من الموروث الفني الشعبي.
كما شارك الفنان حسين السلمان، بمجموعة من الأغاني الوطنية، التي تعبر عن حب الأردنيين للوطن والعائلة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني. واختتمت الفعاليات التي حضرها جمهور كبير، بإطلاق الألعاب النارية في سماء عمان احتفاء بهذه المناسبة الوطنية.-(بترا)
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