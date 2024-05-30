 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"فلسطين في وجدان الهاشميين".. فعالية وطنية بمشاركة نجوم عرب

"فلسطين في وجدان الهاشميين".. فعالية وطنية بمشاركة نجوم عرب
"فلسطين في وجدان الهاشميين".. فعالية وطنية بمشاركة نجوم عرب
 بمشاركة نجوم الغناء العربي، ينطلق اليوم الأوبريت الغنائي الوطني" ياروح الروح" على مسرح الأرينا جامعة عمان الأهلية، في الساعة السابعة مساء، وذلك بحضور ومشاركة الفنانين: (لطفي بوشناق، تونس)،(غادة رجب، مصر)، (معين شريف، لبنان)، (ديانا كرزون، الأردن)، (فلة الجزائرية، الجزائر)،( زين عوض، الأردن)، (صفاء سلطان، سورية)، (الشاب جيلاني، ليبيا)، (علاء زلزلي، لبنان)، (مدحت صالح، مصر)، (هاني متواسي، الأردن)، (صابرين، فلسطين)، (عمار حسن، فلسطين بمرافقة فرقة الاستقلال الفلسطينية).اضافة اعلان
الأوبريت الغنائي الوطني يأتي ضمن الفعالية التضامنية العربية مع غزة وفلسطين "فلسطين في وجدان الهاشميين"، والذي ستبدأ فعالياته في العاشرة صباحا، وينتهي مع الأوبريت الوطني، ويتضمن "بازار سوق فلسطين" في فضاءات مسرح الأرينا، إضافة إلى معرض التضامن الطبي، وسيكون ريع هذا اليوم التضامني للأهل في غزة.
وفي هذا الحدث الوطني غير ربحي وستكون هناك أكبر حملة تبرع بالدم لأهلنا المكلومين تحت عنوان (دمنا لغزة)، بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية وبنك الدم.
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