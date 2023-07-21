الجمعة 21 تموز 2023
النسخة المطبوعة

فنانون تشكيليون يستعدون لعرض إبداعاتهم في أروقة "جرش"

جانب من فعاليات مهرجان جرش الذي أقيم العام الماضي-(الغد)
مهرجان جرش


جرش – حجز فنانون تشكيليون والمصورون الفوتوغرافيون هذا العام 3 مواقع لمعارضهم الفنية بمساحة أوسع ومعروضات أكثر ليصبح عدد المعارض الفنية هذا العام 3 معارض متخصصة أحدها للفنانين التشكيليين ومعرض للمصورين ومعرض لرسومات الأطفال ضمن مبادرة "في كل بيت فنان" وفق مدير هذه المعارض الفنان غسان العياصرة.اضافة اعلان
وقال العياصرة إن عدد الفنانين المشاركين في مهرجان جرش للثقافة والفنون يرتفع سنويا وأغلب المشاركين من أبناء محافظة جرش ومن مختلف محافظات المملكة ومن الدول العربية التي يحرص المهرجان سنويا على إشراكهم وسيشارك هذا العام أكثر من 50 فنانا تشكيليا والعشرات من المصورين والأطفال في المهرجان.
وأكد العياصرة أن مساحة المعارض تمت زيادتها وتوسعتها هذا العام حتى يتمكن كل فنان ومصور من عرض عدة لوحات وإبراز جمالها والاستفادة من أعداد الزوار في الموقع الأثري خلال فترة المهرجان الذي سينطلق الاسبوع المقبل تحت الرعاية الملكية السامية.
 وقال العياصرة وهو رئيس رابطة جراسيا للفنون الجميلة، أن معرضهم هذا العام مميز بعدد الفنانيين المشاركين ومنهم فنانون من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتميزون باللوحات والمعروضات والإنتاجات الفنية، إلا ان المعضلة الوحيدة كانت في صغر مساحة العرض، حيث لم يتمكن أي فنان من المشاركين سوى عرض لوحة واحدة فقط، على الرغم من أن الفنانين ينتظرون المهرجان سنويا بفارغ الصبر لعرض أكبر عدد ممكن من لوحاتهم الفنية.
وأضاف العياصرة وهو منظم المعرض الفني منذ أكثر من 13 دورة سابقة للمهرجان ويشارك بالمهرجان من خلال أعماله منذ ما يزيد على 18 عاما كذلك، أن هذه الدورة والانطلاقة للمهرجان من أنجح الدورات نظرا لعدد الزوار الكبير المتوقع ونسبة الإقبال، ويقدر ألا يقل عدد الزوار عن 3000 زائر للمعرض يوميا، مما يتيح الفرصة بتسويق لوحاتهم وبيعها والتشبيك مع مهتمين بالأعمال الفنية التشكيلية.
وتوقع العياصرة ان تنعكس حركة الزوار على مختلف المشاركين في المهرجان وخاصة صغار المشاركين وهم ما يزالون بحاجة إلى دعم وتعزيز وتشبيك حتى يتمكنوا من تطوير منتجهم وتحسين مستواه وتطويره من خلال حضور نخبة كبيرة من الزوار التي تهتم بهذه المهن والحرف والمنتوجات الفنية التراثية والتاريخية.
ويعتبر العياصرة مشاركتهم التي تتجدد سنويا بالمهرجان فرصة لعرض ابداعات المشاركين وتبادل المعرفة والخبرات بين الفنانين، اذ يشارك فنانون من محافظات مختلفة اضافة الى جرش وهي العقبة وعجلون وعمان واربد وهذه فرصة لعرض ونشر وتسويق الأعمال الفنية للمشاركين، خاصة وأن الرابطة تضع عدة معايير للمشاركة ومن اهمها تشكيل لجان فنية لاختيار الأعمال الفنية المميزة بما يظهر صورة جرش بأجمل وابهى صورة. 
وبين العياصرة في حديث صحفي مع "الغد" ان الأولوية تعطى للفنانين الجدد والأعمال الأكثر ابداعا، وتخصص زاوية للمواهب الواعدة، حتى تستفيد اكبر شريحة من ابناء جرش من مشاركتهم بالمهرجان.
بدوره قال الفنان طارق العتوم وهو مسؤول مبادرة "في كل بيت فنان" إن الهدف من المبادرة التي يتبناها منذ سنوات هو كشف مواهب الأطفال في البيوت والتركيز عليها واكتشافها وتطويرها وتنميتها من خلال التدريب والاهتمام بتفاصيل الرسم والإبداع الفني من أعمار صغيرة وتنمية المواهب التي ما تزال مكتشفة والتركيز عليها.
وأكد العتوم أن هذه المبادرة تهتم بجميع الفئات العمرية وتتيح لهم فرصة التدريب وتطوير مواهبهم وكذلك ستتم مشاركتهم هذا العام في مهرجان جرش للثقافة والفنون وهي فرصة لهم لتنمية وتطوير مواهبهم وتعزيز قدراتهم الفنية والثقافية وتشجيعهم على الإبداع والتميز.
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