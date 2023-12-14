فنانون يطلقون العنان لإبداعاتهم في "سبعين" الفني نصرة لغزة

رشا كناكرية

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من قلب درج الكلحة في جدل للثقافة والمعرفة؛ ستصدح الفنون السبع بالريشة والقلم والصوت والعروض المسرحية والسينمائية تضامنا مع غزة ولأجل غزة في معرض "سبعين" الفني الذي ينطلق في دورته السادسة والذي جند الفنون بأنواعها السبعة نصرة لفلسطين.ومع تصاعد الاحداث في قطاع غزة لم يكن الفنانون بمعزل عما يحدث من جرائم حرب وابادة جماعية بحق اهلنا في غزة، ولم يقفوا مكتوفي الايدي وانما البحث عن مكان يقدم لهم الفرصة لدعم أهل غزة، وهو ما احتضنه معرض "سبعين".في أسبوع مليء بالفن والثقافة والفعاليات والإثراء الثقافي الفلسطيني يفتتح "جدل للثقافة والمعرفة" أبوابه في درج الكلحة لمحبي الفن بأنواعه ليتألق معرض "سبعين" الفني برمزيته ومكانته التي حملها لكل المشاركين فيه.جود عرين مؤسسة معرض "سبعين" الفني في حديث خاص لـ"الغد" بينت أن "سبعين" مختلف هذ العام ويدور حول ما يحدث في قطاع غزة من مجازر وابادة بحق الفلسطينيين، وان هنالك مسؤولية اجتماعية تقع على عاتقها كفنانة.تقول، "لا نستطيع ان نغض بصرنا عما يحدث، والفن رسالة ونحن سنوصل رسالتنا ودعمنا بالفن.. نحن كفنانين هذا واجب علينا ولذلك نحاول ان نشارك ونتحدث اكثر عن غزة بالطريقة التي نفهمها ونعلم كيف نتحدث بها وباللغة الخاصة بنا بالفن.. ولم يكن هنالك مكان مناسب لذلك أكثر من سبعين".وتوضح عرين ان "سبعين" كان سيتم الغاؤه هذه السنة بسبب احداث غزة ولكن ما أوقفها هو سؤالها لنفسها كيف نلغي منصة تعد صوتا لأناس لا يستطيعون ان يتحدثوا الا عن طريق الفن.وتشير عرين الى ان برنامج "سبعين" يستمر لمدة سبعة ايام وسيتم في اليوم الأول افتتاح معرض اللوحات، حيث يفتتحه رئيس جامعة عمان الاهلية الدكتور ساري حمدان وسيستمر المعرض لمدة 7 أيام ليكن بذلك فرصة رائعة للمتذوقين لاستكشاف عوالم الفن المتنوعة.وتؤكد عرين ان في هذه السنة الفنون السبعة مجندة للتضامن مع غزة فكل شخص استخدم مهارته وما يحب لإيصال هذه الرسالة، مبينة ان عدد المشاركين في المعرض الفني للرسومات في اليوم الاول وصل لـ8 رسامين وهم أشرقت أنور وليان البكري وهند مقبل وجود عرين وهيا عطيات وبراءة محمد وريم لحلوح ولين اسامة.واما اليوم الثاني سيكون" ليلة تعليلة فلسطينية " مع الفنان علي حماد التي ستتألق فلسطين في صوته في ليلة خاصة، وسيتم تقديم التراث الفلسطيني من خلال الأغاني والعروض الفنية المميزة، ويتخلل اليوم الثالث ورشة علاج بالفن مع المعالجة جود حداد لتوجيه المشاعر اتجاه القضية ومشاركة ما نشعر اتجاه ما نراه من مشاهد مؤلمة في حرب غزة.وينطلق في اليوم الرابع عشاء بنكهات فلسطينية، حيث ان كل فرد سيحضر طبق من المطبخ الفلسطيني ويتشاركه مع الجميع، فضلا عن عروض مسرحية مميزة في اليوم الخامس تعكس مهارات وابتكار الفنانين المحليين ومنهم حسام حازم والمخرج كامل شاويش وعبد الله خليل ومساعد المخرج عمر العنزي و"الثورة أنثى الور" لفريق رقعة المسرحي.واليوم السادس يتضمن عرض أفلام قصيرة في سهرة سينمائية تحمل في طياتها قصصا مميزة من خلال عروض لمختلف المخرجين والمنتجين المحليين منهم أسيل ياسين وزين ابو علم وهند مقبل وعمر العزة وريان جويفل.وتختتم فعاليات المعرض في اليوم السابع بليلة غناء جماعية لتتيح للجمهور فرصة للتفاعل مع ألحان وكلمات تعكس روح الفرح والصمود.وتوضح عرين أن الهدف الرئيسي من سبعين الذي خرج سنة 2017 كان بتقديم مكانا يستطيع به الفنان ان يعرض رسوماته ومنتجاته المحلية من دون ان يكلفه شيئا مع تهيئة كل شي له وليس فقط تعليق اللوحات وانتظار بيعها، بل ان يكون هنالك تسويق لفئة مستهدفة، مشيرة إلى أن هنالك معيقات تواجه كالفنان المبتدئ. وتقول "كنت جدا فخورة بنفسي وبرسوماتي كنت مبتدئة وبحاجة لأحد يقدم لي هذه الفرصة لعرضها ويمهد لي الخطوات، ماذا افعل ومن اين أبدأ" ولهذا بدأت بـ"سبعين".وتشير عرين إلى أن الفن هو سبع انواع منها المسرح وصناعة الافلام والشعر والنحت والرسم وغيرها لذلك تم اعداد "سبعين" ليمتد سبعة أيام وتم تخصيص كل يوم ليضم أحد الفنون ومن بعدها توجيه الدعم للمواهب والمنتجات المحلية، اذ هنالك مكان مخصص للأشخاص الذين بحاجة لدعم موهبتهم.وتشير عرين الى أن "سبعين" لهذا السنة مختلف لأن الكثير من الفنانين المشاركين في هذه الدورة لديهم شغف كبير والرغبة لإبراز فنهم، والمساعدة بكل الطرق وايصال صوتهم تضامنا مع غزة.وتؤكد عرين ان "سبعين" قدم لهم الفرصة والمكان ليوصلوا صوتهم ودعمهم وتضامنهم مع عزة والقضية الفلسطينية.ولكن من جهة أخرى، في هذه الدورة لم يجد "سبعين" داعمين له، وهو الأمر الذي يعيق وصوله للعديدين، موضحة ان هذه الدورة تتطرق لكيفية توعية الاشخاص لتتواصل مع نفسها عن طريق الفن الى جانب تقديم دورات فنية علاجية وثقافية ومعرفية.وتلفت عرين الى جزء من ايرادات هذه السنة سيذهب لمساعدة أهالي في غزة، مؤكدة ان الجمهور عليه فقط ان يأتي ويدعم ويستمتع في ذات الوقت، ففي "سبعين" تأتي لمكان يشاركك اللحظة والألم والهموم ونقل الفن من جيل لجيل.وتشير عرين إلى أن المعرض سينطلق اليوم 15 (ديسمبر) ويستمر حتى الـ21 من الشهر الحالي من الساعة 7 مساءا للساعة 10 في جدل للثقافة والمعرفة درج الكلحة، وسيتيح للجمهور الفرصة للاستماع بتجربة ثرية مليئة بالثقافة والتاريخ والاصالة، مبينة ان جميع الفعاليات مناسبة للعائلات، الطلاب والمجموعات لعيش أسبوع ثقافي استثنائي يجمع بين الفن والمعرفة في قلب درج الكلحة.وتختتم عرين حديثها مؤكدة ان سبعين لم يبدأ اليوم بل في العام 2017 وهو دائما سيبقى 7 انواع مختلفة بالفن لسبعة أيام في مكان واحد، وهو يتحدث عن تغير الصورة النمطية للفن في الاردن، وفي السنة القادمة سيكون افتتاحه من داخل جامعة عمان الاهلية مع دعمه كاملا، كما ان الاشخاص الذين سيشاركون بالمعرض لهذا العام هم انفسهم بالتأكيد سيشاركون كذلك في العام المقبل وجميعهم فنانون محليون وكل الفرص المقدمة لهم من أجل دعمهم ودعم كافة أنواع الفنون التي يقدمونها.