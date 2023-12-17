فنانون ينتصرون لغزة في جدارية تفاعلية ملحمية

أحمد الشوابكة

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عمان- وضع نحو 400 مشارك بصمتهم في رسم جدارية تفاعلية ملحمية تحت عنوان "غزة"، بمساحة (10 أمتار طولاً وبارتفاع مترين و20 سم)، وذلك في مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني، ضمن الفعاليات التي أقامتها نقابة المحامين الأردنيين لنصرة غزة، مساء أول من أمس.وعلى مدار ساعات عدة، استمرت الفعالية برسم الجدارية التي شارك أطفال المحامين بإنجازها، تضامناً مع الأشقاء في قطاع غزة، ونصرتهم في وجه الاحتلال الصهيوني الذي استمر في عدوانه أكثر من شهرين، استهدف فيها كل أشكال الحياة وقتل الأطفال الأبرياء.وأعرب المشاركون عن رفضهم وإدانتهم للإبادة الجماعية والجرائم التي ينفذها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، معتبرين ما يجري إبادة جماعية.وخط المشاركون في الجدارية رسومات، حظيت بإعجاب الكثيرين، فكان للفنانين التشكيليين كمال أبو حلاوة وسمير القيسي اللذين أشرفا على تنفيذ هذه الجدارية، بصمة واضحة برسم صورة واقعية لصمود المقاومة الفلسطينية وأهل غزة بوجه الطغيان الصهيوني.وتتضمن الجدارية مشاهد تصويرية ملحمية تلخص الأحداث الدامية والسلوك اللاإنساني لحرب الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة، وفق الفنان التشكيلي سمير القيسي، الذي أفاد بقوله: "تختلط الخطوط مع الألوان الداكنة منتجة شخوصا بمشاعر متباينة متفاوتة بين الحزن، الخوف، القهر، والتصميم على البقاء.. تعلوها مشاهد تصور الدمار الهائل للمكان، تحتضن هذه المشهدية فضاءات لونية زاهية تعبر عن هوية المدينة وتصميم أهلها على الصمود والبقاء ورفض التهجير القسري لقاطنيها".وأضاف "وظف الفنانون المفردات والخطوط والعبارات التي سطرها المشاركون في هذه الجدارية في بناء العمل، من خلال إبقاء بعضها وتوظيف بعض العبارات والرموز والمفردات التي تعكس الانفعال والمشاعر التي عبر عنها المشاركون من خلال مشاهد انفعالية".وتحدث القيسي عن أهمية القضية الفلسطينية التي اعتبرها المحفز المستفز له منذ الصغر، قائلا "من حكايات جداتنا عن وطن مسلوب، يرينه بعين العاشق، ويروين تفاصيل حياتهن فيه بلسان الولهان، نرى كأنه جنة سماوية منفصلة عن الجغرافيا الأرضية.. يروين قصصهن باشتياق وخشوع، فتتكون صور مشهدية تكاد تكون ملموسة تمكن المستمع من التحليق في فضاء حاكت تفاصيله طاقة وجدانية استثنائية لا محدودة".وأضاف "هذه الصور التي لا تكاد تحلق فيها حتى تمزقها جروح وأوجاع التهجير القسري وروايات عن مذابح وتدمير، لم أمتلك يوما القدرة على رسم صورتها، لأن المخزون البصري الذي أمتلك لا يحتوي صورا كتلك بعد.. فتقف أعمالنا الفنية حد الهجرة القسرية عاجزين عن رسم الألم والخوف والعجز المصاحب لسواها أو ربما هو عدم القدرة على الإمعان بهذا القبح السلوكي السادي للمحتل".وأضاف القيسي "أن هذه الفعالية الفنية التي تنظمها نقابة المحامين الأردنيين هي رسالة إلى العالم، أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه وثوابته وأرضه رغم الحرب والحصار والإجرام والقتل الذي يمارسه الاحتلال"، مبينا أن الفن هو إحدى الوسائل الراقية والفعالة لتجسيد الدور الإنساني، ويعتبر الاحتلال الإسرائيلي مجرم حرب هو وكل من يسانده في أعماله الوحشية والإجرامية.