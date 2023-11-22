فوائد البابونج.. لماذا يجب أن تحذر هذه الفئة من تناول هذا المشروب؟

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عمان- _- هل تريد التخلص من الاضطرابات الجسدية والضغوطات النفسية، مثل القلق، والخوف، والتوتر الشديد، من دون اللجوء إلى أدوية مهدئة للأعصاب؟يكمن الحل في البابونج، الذي يعد من بين أقدم الأعشاب الطبية التي عرفتها البشرية، بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أميركا، أن أزهار البابونج المجففة، تحتوي على العديد من التربينويدات والفلافونيدات التي تسهم في خصائصها الطبية.وتستخدم مستحضرات البابونج بشكل شائع لعلاج العديد من الأمراض التي تصيب الإنسان، مثل حمى القش، والالتهابات، والتشنجات العضلية، واضطرابات الدورة الشهرية، والأرق، والقرحة، والجروح، واضطرابات الجهاز الهضمي، وآلام الروماتيزم، والبواسير.أما الزيوت العطرية من البابونج، فتدخل على نطاق واسع في مستحضرات التجميل والعلاج العطري.وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة على منصة "إكس"، أن البابونج يتميز برائحة عطرية مميزة، كما ينمو في الحقول وعلى أطراف الأودية.ويسهم بشكل أساسي في تخفيف أعراض القلق والتوتر.ولكن، احذر من استخدام البابونج إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه الأزهار وحبوب الطلع. ويجب عدم الإكثار منه للمرأة الحامل.التعارض مع الأدوية- قد يتعارض مع أدوية منع الحمل، ويقلل من فاعليتها.- قد يتعارض مع الأدوية أو الأعشاب التي قد تسبب النعاس، ما يزيد من حدته.- قد يتعارض مع الأدوية المسيلة للدم عند الإكثار من تناوله، ويزيد من خطر النزيف.وتستخلص مشروبات الأعشاب عادة من النباتات، والفاكهة، والبذور المجففة.وفي وقت سابق، أوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن هذه المشروبات غالبا لا تحتوي على الكافيين، ومن بينها شاي البابونج.وتحتوي هذه العشبة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ما قد يساعد على التقليل من الإصابة ببعض الأمراض، مثل أمراض القلب.