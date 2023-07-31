الثلاثاء 01 آب 2023
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فيحاء تحول أزمات عاشتها لمشروع ناجح يهتم بالفن العجمي الدمشقي

فيحاء طالبة متخصصة بالفن الدمشقي العجمي- (من المصدر)
فيحاء طالبة متخصصة بالفن الدمشقي العجمي- (من المصدر)
عمان – الحديث عن الفنون بأنواعها لا ينتهي، لكن هناك فنونا لا يعرف مسماها إلا أن الدراما أوجدتها في عقول الكثيرين، وتحديدا الدراما السورية التي طبعت البيوت القديمة في ذاكرة الجميع وكانت تزدان بالرسومات الجميلة على طول الحائط بألوان متناسقة، هذه الرسوم أو هذا الفن يقال عنه الفن العجمي الدمشقي.اضافة اعلان
و"Fayhaa Art" هو مشروع ناشئ استفاد من الخدمات التي تقدمها حاضنة أعمال إنجاز mySTARTUP ضمن شراكتها مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC لدعم الشركات الناشئة وتطوير أعمالها.
صاحبة هذا المشروع الناشئ الريادي السورية فيحاء طالب هي مهندسة عمارة داخلية ومصممة ورسامة، تخرجت من كلية الفنون الجميلة جامعة دمشق. وتتحدث طالب عن الأزمة السورية والتي كانت دافعها الأول إلى ابتكار طريقة جديدة ومميزة للحصول على دخل، يعود عليها وعلى أطفالها الثلاثة، حيث وجدت في مشروعها طريقا للتنفيس عما اختبرته من أزمات.
 قررت وبتشجيع ومشاركة من قبل زوجها أن تحول الخبرات والمهارات التي لديها إلى مشروع مستقل فكان (فيحاء للفنون أو Fayhaa Art ) مشروعا لتصميم وإنتاج ديكورات خشبية بفن العجمي الدمشقي، وصناعة قطع فنية متنوعة بخامات متعددة حيث حاولت أن تضفي بأسلوبها الخاص بساطة وحداثة تجعل من العمل والمنتج المطروح عملا مميزا عما هو متداول وتقليدي وبكلفة متاحة لمحبي هذا النوع من الفنون.
وتضيف أنها تميزت في عملها من خلال رسم البورتريه الذي يروي قصصا وحكايات الوجوه والشخصيات، ويوثق من خلال رسم الملامح ما عاشه ويعيشه الإنسان من مشاعر مختلفة.
وتبين طالب أن هذا المشروع يشاركها فيه حيان عليوي وهو مهندس خريج كلية الفنون الجميلة جامعة دمشق مصمم ورسام ومنفذ إذ أسسا المشروع عام 2020، وكانت الفئة المستهدفة كبيرة وتشمل قطاع السياحة والإنشاءات، وربات المنازل ومحال التحف والأثريات وأصحاب الفنادق والمطاعم والفلل والدواوين والمكاتب الكبيرة.
تحقق من هذا المشروع طالب وشريكها موردا ماليا واستقلالية بالعمل، والمساهمة الاجتماعية من خلال إعادة تدوير الكثير من المصادر والاستثمار في البيئة المحيطة لتدوير القماش والخشب.
الى ذلك، تقديم وإيصال رسائل مجتمعية من خلال رسم لوحات التسامح بين الأديان وتقديم أعمال قيمتها أكبر من محتواها، والحفاظ على حرفة العجمي الآيلة للاندثار، وإحياء التراث ودمج الثقافات من خلال الفن، واستقطاب وتوظيف سيدات بحاجة للتمكين الاقتصادي.
وعن آلية العمل تتحدث طالب "نبدأ بفهم متطلبات الزبون ونشركه في مرحلة التصميم لتحديد الخيارات الأفضل بدقة، ثم نبدأ بالتجهيز مرورا بالتصنيع وانتهاء بالتشطيب ثم البيع والتركيب". ليأتي الانتقال إلى قسم الورشة المنزلية لإسقاط التصاميم على الخامات المطلوبة (خشب – قماش)".
وتضيف أنهما يقومان بتأسيس القطع لتبدأ مرحلة رسم العناصر الزخرفية ثم العمل على اللون. كل مرحلة من هذه المراحل على حدة ثم تأتي مرحلة التشطيب الدقيق للقطع والطلاء بالمواد العازلة وتأتي مرحلة التركيب وكل هذه المراحل (تصميم – تنفيذ – تشطيب – تركيب) تتم من خلالهما.
أكبر تحد يواجه مشروع  Fayhaa Art هو تنظيم الوقت بين متطلبات الأسرة والمنزل والعمل في الورشة، إضافة إلى خطورة وجود معدات ضمن المنزل مع تواجد الأطفال، وقلة المعدات في الورشة مما يضطرها للاستعانة بورش النجارة في المناطق الصناعية، ويتم وضع الخطط الدورية للتغلب على هذه التحديات قدر الإمكان فتعمل جاهدة أن تصبح نقاط قوة بدل التحدي لأن الكبير هو من يبدأ من موجودات صغيرة عندما يحدد هدفه ويعرف طريقه الى هذا الهدف.
وتضيف أن حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز بكادرها المتكامل لهم دور رائع في دعم مسيرة العمل والمشروع من خلال ما قدموه لها من خدمات للعمل على تحليل المشروع وإستراتيجية العمل وترتيب مراحل تطور المشروع من خلال تسلسل الورش التدريبية لدراسة الوضع الحالي والمستقبلي للمشروع.
وذلك من خلال تقديم جلسات إرشادية وإدارية ومالية وجلسات خطط التسويق والتطوير والتعريف بأهمية تعظيم قيمة المنتج، لإيصاله بالشكل الصحيح. إضافة إلى طرح الفرص وتوسيع نطاق العمل للحصول على فرص أكبر وأهمية دراسة الرؤيا والأهداف الرئيسية والفرعية وأنشطتها للوصول إلى مبتغاها.
وتسعى إلى التوسع في دراسة فن الصدف وطرحه بطرق مبتكرة لدمجه مع فن العجمي، وإدخال فن الريزين في العمل لابتكار أعمال احترافية غير تقليدية، وإدخال الآلات مع الحفاظ على الحرفة في عالم الديكور بشكل واسع من خلال اهتمامها بمجال الصناعة الثقافية الإبداعية، حيث تسعى لمنظومة عمل مستدامة والدخول ضمن منظومة صنع في الأردن.
وتعمل حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز ضمن شراكتها مع لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) لتوفير الدعم الكامل للشركات الريادية التي تقودها النساء لتقديم حلول مبتكرة وتكون جزءا من تنمية عجلة الاقتصاد الوطني.
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