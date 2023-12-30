فيديوهات توثق أوجاع الغزيين.. عمر من الذكريات ينهار بلحظة

ربى الرياحي

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عمان - في غزة تتحول لحظات الفرح إلى حزن بثوان معدودة، عمر من الذكريات بين الأمس واليوم يسترجعها الغزيون وكلهم وجع وحسرة على أبنائهم، سواء الذين استشهدوا أو أصيبوا إصابات بليغة ستبقى ترافقهم للأبد.عبر الفيديوهات المنتشرة وخلال الحرب المجنونة على غزة لحظات وتفاصيل تحكي كيف انقلبت الحياة بالنسبة للناس في قطاع غزة وكيف بات الفرح حزنا مقيما بين مع أحلام دفنت وأفراح هدمت الحياة في غزة.يوسف "أبيضاني شعره كيرلي" بوجع لا يستوعبه عقل تبحث أم يوسف عن ابنها الذي قتلته يد الغدر بدم بارد بالنسبة لها الحياة انقلبت بثوان كل شيء غاب بعد استشهاد يوسف ولم يبق سوى فيديوهات وصور هي الشاهد الوحيد على طفولة دفنت أحلامها بلا ذنب الفيديوهات وثقت بالصوت والصورة ضحكات يوسف وشقاوته لم يتجاوز عمره السبع سنوات، لكنه كان طفلا مدللا ذكريات كثيرة مليئة بالفرح جمعته بعائلته ومدرسته وحتى غرفته.رزقت به والدته بعد سنوات من الزواج فكان بمثابة النعمة في حياتها، وجوده عوض كل حرمان، كل يوم من حياتها كان سعادة جديدة وهي ترى يوسف يكبر بين يديها، لكن كل شيء انتهى لحظة تعرف والده عليه في المستشفى ورغم الوجع والمرارة وبينما تنكر الحقيقة أرادت أن تلقي عليه نظرة الوداع الأخيرة لتبقى صورته الجميلة في مخيلتها قبل أن تشوه ملامحه الصواريخ.القصص هناك مغلفة بالدموع والدم، لا شيء بإمكانه أن ينسي الأهالي أحبة فارقوهم وآخرون ما يزالون جرحى يتألمون بسبب بتر أو تشويه أصابهم حتى الخوف في غزة مختلف.الفيديوهات بكل ما فيها من لحظات ستظل عصية على النسيان وذكرى موجعة لجروح لن تلتئم. أحزان كثيرة خلفتها الحرب في قلوب الغزيين على مدار 3 أشهر في حرب دامية لم يسلم منها أحد.ومن الفيديوهات المؤلمة أيضا والتي توثق شكل الحياة قبل الفقد وبعده وستبقى شاهدا على الإجرامي الصهيوني فيديو لجد ريم "روح الروح" خالد نبهان وثق خلاله يومياته مع حفيدته ريم ذات الـ3 أعوام ذكريات لن ينساها عاشها الجد مع حفيدته الأقرب إلى قلبه الفيديو ترجم مشاعر محبة وحنان وبراءة تظهر عمق العلاقة وخصوصيتها، لحظات تحمل الفرح والدفء وبعض من حركاتها ولعبها. ريم أو روح الروح كما يسميها جدها طفلة غزية حرمها الاحتلال الإسرائيلي من أن تكبر وتحلم كبقية الأطفال.وفي فيديو آخر ظهر فيه الجد منهارا حزينا يستذكر لحظاته الأجمل برفقة حفيدته تلك اللحظة القاسية التي التقطتها إحدى العدسات للجد وهو يبكي بحرقة فراق روح الروح وكأنه لم يكن مصدقا الخبر، كان يحمل جسدها الصغير بين يديه بحنان محاولا إيقاظها لعل الحياة تعود إليها ثانية.ويبين الاستشاري النفسي الأسري الدكتور أحمد سريوي أنه بين الماضي والحاضر يعيش الإنسان الكثير من الأحداث في حياته، منها المفرح والمحزن والمؤلم، وتلك طبيعة الحياة الدنيا، ولكن في حالات الحروب والكوارث الطبيعية نرى أن الحاضر انقلب على الماضي بفارق زمني بسيطٍ جداً، يجعل الإنسان مذهولاً غير مصدق لما آلت إليه الأحوال بين ليلةٍ وضحاها. ولذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء: (اللهم إني أعوذ بك من زوال نعتمك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك)، فالحياة قد تتحول في لحظات من فرحٍ إلى مأتم، صاروخ واحد كاف لأن يقتل ويدمر ويحطم كل شيء، كل الذكريات الجميلة، كل الأحلام والطموحات والمشاريع المستقبلية.في عالم التكنولوجيا الحديث ووجود الكاميرات التي توثق كل شيء، يزداد الألم أكثر واكثر، فيعيش من عاش على ذكريات الماضي يقلب صورها وفيديوهاتها ويتجرع معها الألم والحسرة والعذاب، فكما هذه التكنولوجيا نعمة في التوثيق وكأن الماضي لم ينتهِ بعد والأشخاص الذين ماتوا ما زالوا على قيد الحياة في هذه الفيديوهات يتكلمون ويضحكون، فهي مؤلمة على من ينظر لها بعين الحسرة خصوصا لمن فقد أحد أطرافه نتيجة صاروخ أو بيتٍ مهدم.الناظر من بعيد إلى هذه الأحداث عليه أن يحمد الله كل يوم ألف مرة على النعم التي حياه الله بها، وكيف أن النعمة قد تزول في لحظة وتتحول العافية لتصبح الدنيا خراب ودمار، فلو عاد البناء لن يعود الساكنين بذكريانهم وتفاصيلهم.خبيرة علم الاجتماع فادية إبراهيم تقول "نخزن الذكريات ونستحضرها عندما نحّن ونشتاق او حتى نتألم.. واليوم في غزة العاطفة جزء كبير من الصدمة وخصوصاً بالقرب من تجارب الموت. صدمة الأحداث مع وضوح الذكريات، ترابط المشاعر المؤلمة بصورة قوية مع الذاكرة، استرجاع ذكريات أمواتاً بالأمس كانوا أحياء، مقارنه واضحة بين ما كانوا به وما أصبحوا فيه.وتضيف أنه الفيديوهات والصور تكشف حجم الظلم والألم والقهر ليس فقط لأهالي هؤلاء الأطفال أو الأشخاص بل للعالم أجمع.. في غزة اليوم اضطرابات ما بعد الصدمة تتسبب في مشاكل نقل الذاكرة من المدى القصير إلى المدى الطويل، والإنسان بطبعه يميل أو يرغب بنسيان الذكريات المؤلمة إلا في فلسطين النسيان يكون نوع من الخيانة".وتبين ابراهيم، الفلسطيني لم ولن ينسى وحشية وقساوة الاحتلال لتبقى لديه العزيمة والإصرار نحو تحقيق النصر، كما كل الأطفال الذين توثقت لحظات وداعهم لأمهاتهم أو لأفراد أسرهم بالفيديوهات سيكبرون وسيرون ما فعل الاحتلال الوحشي. أما الأهالي فيفتحون هواتفهم ليروا صور وفيديوهات أطفالهم الشهداء بالأمس كانوا يلعبون ويرقصون واليوم هم تحت التراب حرموا من حقهم في الحياة.تلك المشاهد المتتالية من سلسلة متواصلة امتدت لأكثر من شهرين توثق بالصوت والصورة قصة شعب عاش أصعب الآلام الإنسانية من حرب وقتل وقصف ودمار وتهجير وفقد وإصابات، حياة انقلبت لجحيم ولا يملكون من حياة ما قبل الحرب إلا الذاكرة وعدد من الصور والفيديوهات.. آلية تخليد الذكرى هذه تعمل على الحفاظ على الذاكرة والحقائق الخاصة بالصراع وتشكل عامل ومحفز قوي للتحول في المستقبل، والتوثيق أثناء الصراع وبعده. هذا الواقع المؤلم المطبوع في ذاكرة الفرد والمجتمع بل والعالم بأسره وتلك الصور والفيديوهات سوف تساعد في تقديم أكبر قدر ممكن من الروايات لتبقى أدلة بأصوات وضحكات أطفال باتوا اليوم تحت التراب.