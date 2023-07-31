الثلاثاء 01 آب 2023
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في أروقة المهرجان.. نقوش الحناء بأيدي جرشيات تستهوي زائرات

جانب من فعاليات مهرجان جرش الذي أقيم العام الماضي-(الغد)
مهرجان جرش
جرش - لا تغيب عن أروقة المدينة الأثرية أركان تجذب الفتيات، مخصصة لنقش الحناء ورسم "التاتو" المؤقت، وهي حاضرة منذ سنوات واعتادتها زائرات المهرجان، حيث تتزين الكفوف بنقوش وزخارف تتقنها جرشيات بمهارة ودقة.اضافة اعلان
وتحت أضواء المهرجان، تنقش الرسومات بصبر وتأن على أيدي الزائرات، لتسجل ذكريات المدينة الأثرية وقصص المهرجان، إذ تترك صور النقش بصمات الزيارة من مختلف المحافظات.
وتعتبر العشرينية نيفين بنات، التي حجزت مقعدها في الساحة الرئيسية في مهرجان جرش للثقافة والفنون سنويا، مشاركتها، بمثابة تجربة فريدة من نوعها ومميزة، كونها تضع بصمة على أيدي زائرات المهرجان من مختلف الفئات العمرية ممن يحببن التميز والفن الجميل.
تقضي نيفين ساعات طويلة وهي تمارس هوايتها في نقش الحناء والإبداع والتميز بأشكال تراثية وألوان زاهية ورسومات تطرز بها حروف المهرجان على كفوف الصغار والكبار، وتدخل إلى نفوسهم الفرح حتى تبقى ذكريات المهرجان عالقة في أذهانهم مدى الحياة.
وتقوم نيفين حاليا بتطوير وتنمية موهبتها بنفسها، وتعتبر المهرجان نافذة تسويقية لموهبتها، وقد توفر لها في الأيام المقبلة موقع عمل مناسبا أو تمكنها من إنشاء مشروع خاص بها يوفر لها دخلا ثابتا، ولاسيما أنها حاليا تقوم بأداء هذه النقوش للسيدات في منازلهن أو في مراكز التجميل بأجور قليلة، مقارنة مع الفن والجهد اللذين تبذلهما.
وأضافت أن عملها في رسم الحناء و"التاتو" يحتاج إلى تعب وجهد ودقة وصبر وحرفية بالعمل، عدا عن الوقت، وقد طرقت كل الأبواب لمساعدتها وتطوير موهبتها وتنميتها ولن تتقاعس يوما عن العمل بموهبتها وتطويرها حتى تنقش مستقبلها وفنها وإبداعها عبر سنوات الحياة، وتعتبر المهرجان مدعاة فرح وتقدم وتطور في كل عام تشارك فيه، وهو بمثابة نافذة نحو عالم جديد وواسع لمستقبل آمن.
وتؤكد أن المهرجان نافذة تسويقية لعملها وموهبتها وطريقة لصقل شخصيتها وتنمية وتطوير عملها في فن رسم الحناء و"التاتو"، خاصة وأنها غير قادرة حاليا على شراء الآلات والمعدات الخاصة بعملها.
وترى نيفين أن الإقبال على فن رسم الحناء و"التاتو" بالمهرجان جيد هذا العام، نظرا للإقبال الكبير على الدخول إلى موقع المهرجان وطبيعة العروض المسرحية والفنية والغنائية التي تقدم في الساحة الرئيسية مجانا وشارع الأعمدة، لاسيما وأن الزوار يقضون وقتهم بالمهرجان بحثا عن التسلية والترفيه بأقل التكاليف، ويمضون ساعات طويلة بالمهرجان للاستمتاع بالمهرجان والحصول على بصمة من المهرجان.
وأوضحت أن الإقبال على رسم الحناء يكون من فئة السيدات بعمر 10 وحتى 30 عاما، وهذه الفئة تهتم بهذه التفاصيل والتغييرات البسيطة في ترك بصمة جميلة من المهرجان، خاصة زائرات المهرجان من المحافظات الأخرى.
وبينت أن الجهة الوحيدة التي قدمت لها الدعم وضمان المشاركة في مختلف الفعاليات الجرشية، هي وحدة تمكين المرأة في بلدية جرش الكبرى، وقد شاركت بالمهرجان من خلالهم، وتعمل جاهدة على التشبيك من خلال الجهات المعنية لضمان تطوير وتنمية موهبتها؛ لتتمكن من تسويق الفن الذي تعمل فيه، وتوفير أبسط الأدوات والمواد التي تحتاجها في عملها، وفي حال توفرت ستكون من أوائل العاملين في هذا الفن في محافظة جرش.
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