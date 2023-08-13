في الموضة.. كيف تصل للأناقة بما يتلاءم مع شخصيتك؟

ترجمة: عرين الفايز

اضافة اعلان

عمان- في عصر "السوشال ميديا" لا تتوقف النصائح والطرق التي تقدم باستمرار، لتحاكي كيفية استغلال آخر خطوط الموضة والاطلاع على كل ما هو جديد، لكن وفق ما يناسبك ويساعدك على البقاء أنيقاً وأكثر جمالا وثقة بالنفس.لكن، يبقى الأهم أن يكون ما تختاره من أزياء ملائما لشخصيتك وشكل جسدك، لكي يمنحك ثقة أكبر ويحسن من اختياراتك مرة تلو الأخرى. واحدة من أهم نصائح الموضة، هي باختيار أنواع الملابس التي تناسب شخصيتك ووتضيء على ميزاتك، وفق ما نشر على موقع medium.com.وتختلف أشكال الجسد، فتصنف بما يشبه الساعة الرملية أو التفاحة أو الكمثرى أو جسدا مستطيل الشكل، لذا من المهم أن يختار كل شخص ما يلائم جسده، وتأتي الموضة لتكمل الصورة وتجعلك تختار ما يتناسب معك ويحقق لك الراحة.لذا، عليك بأن تستغل ما يتوفر في خزانة الملابس، حيث هناك قطع أساسية ينبغي أن تتوفر، لأن الشخص يحتاجها بشكل يومي، سواء بألوانها الكلاسيكية أو تلك التي تحاكي الموضة، وينطبق الأمر على اختيار الأحذية والاكسسوارات أيضا.يمكن تنسيق هذه العناصر ومطابقتها مع القطع العصرية، لتشكيل ملابس أنيقة ومختلفة، خصوصا عند الاحتفاظ بالأقمشة عالية الجودة والتي تبقى محافظة على حالتها وجودتها لسنوات.متابعة المؤثرين في الموضة على منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستغرام"، تزيد من استفادة الشخص، مما يعرض عن آخر خطوط الموضة واختيار ما يناسبه ويلاءم شخصيته.العديد من المؤثرين يشاركون تفاصيل يومية عن الأزياء وكيفية تنسيقها، ونبذة عن العلامات التجارية المفضلة.لذلك، ابحث عن المؤثرين الذين يتماشى أسلوبهم مع أسلوبك، لكن الأهم، هو أن ترتدي ما يلائم شخصيتك واهتماماتك بعيدا عن التقليد أو اللحاق بركب الموضة وإن كانت غير مناسبة.تجربة أساليب مختلفةلا تتردد في الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك وتجربة أنماط مختلفة، فالموضة هي شكل من أشكال التعبير عن الذات، ويمكن أن تكون تجربة المظهر الجديد ممتعة، ويبقى الأهم هو الخروج من دائرة مغلقة على الألوان والموديلات ذاتها.ولإضافة لمسات جميلة على الملابس، من المهم ارتداء إكسسوارات مثل، الأحزمة والأوشحة والمجوهرات، لتحسين مظهرك لتكون منفردا باطلالتك.ينبغي الاطلاع على اتجاهات الموضة الحالية للبقاء أنيقًا ومتوافقاً مع العصر سواء عبر مجلات الموضة أو المدونات أو متابعة عروض الأزياء، سيساعدك ذلك في تحديد الاتجاهات وتنظيم دولاب ملابسك بحيث يتوافق مع أسلوبك الشخصي، لذا كن انتقائيا واختر الاتجاهات التي لها صدى معك.الاهتمام بالتفاصيلالتفاصيل الصغيرة، يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في مظهرك العام، اهتم مثلا بكي ملابسك وتلميع حذائك وتنسيق الإكسسوارات الخاصة بك، اللمسات هذه تضفي الكثير من الأناقة.الثقة هي الحلأولا، وقبل كل شيء، أهم نصيحة في عالم الأزياء هي ارتداء ملابسك بثقة. وبغض النظر عن مدى عصرية ملابسك، فإن لم تشعر بالثقة فستكون النتيجة غياب الرضا عما ترتديه، وتذكر أن الموضة تهدف إلى تحقيق أسلوب فريد مليء بالثقة.وأخيرا البقاء أنيقاً وعلى الموضة يدور حول كيفية عثورك على الأسلوب الشخصي الخاص بك ودمج الأزياء بطريقة تناسبك وتظهرك بأجمل حلة.