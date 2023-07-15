السبت 15 تموز 2023
النسخة المطبوعة

في بادرة إنسانية.. طبيب يقدم استشارات مجانية لقاصديه

في بادرة إنسانية.. طبيب يقدم استشارات مجانية لقاصديه
في بادرة إنسانية.. طبيب يقدم استشارات مجانية لقاصديه
عمان- أبدى الطبيب العام الدكتور أنس صبح اقتداء بطبيب عربي آخر، استعداده لتقديم الاستشارات الطبية والتبرع بعلاج المرضى مجانا لكل من يطلب ذلك عبر الاتصال على رقمه الذي أدرجه عبر ملصق على سيارته الخاصة وأرفقه مع عبارة "إذا كنت بحاجة لاستشارة طبية مجانية أوقفني أو اتصل".اضافة اعلان
وقال في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه تتبع خطى طبيب آخر في هذه الفكرة علها تعود عليه بالخير والبركة، وذلك منذ نحو 3 أعوام، حيث لمس استفادة الناس منها وشكرهم لها، مبينا نيته لتوسيع نطاق مبادرته لتضم عددا من الأطباء بحيث يقدمون خدماتهم عبر موقع إلكتروني معين.
ودعا صبح إلى المبادرة في عمل الخير أيا كان أملا بتحصيل البركة والأجر من الله عز وجل، مهما كان العمل أو الخدمة المقدمة وفي أي مجال، انطلاقا من رسالته التي يؤمن بها "الطب إنسانية مش تجارة"، ولسان حاله القائل "ما زال قلبي ينبض داعيا .. رب اجعلني سببا لشفائهم".
وفي هذا الصدد أكد اختصاصي التنمية البشرية محمود الخروف أن للمبادرات فوائد جمة على المجتمع لأنها تنشأ من حاجة المجتمعات وتبرز الفائدة الأهم منها كون المجتمع ذاته هو الأعلم باحتياجاته لأن فكرة المبادرة تغطية فجوة معينة في المجتمع أو حل مشكلة أو سد احتياج معين لذا من المهم أن تنبثق هذه المبادرات من المجتمع لا أن تجهز له.
وأضاف: من وجهة نظري إذا كانت المبادرات الخيرية نابعة من أفراد المجتمع وتهدف لخدمة أبنائه فلا بد أن يكون ذلك مدعاة لوجود إرادة أكبر لتلبية تلك الاحتياجات وبالتالي خلق انتماء أكبر لتنفيذ هذه المبادرة وإنجاحها.
وألمح إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تحقق دورها في التكافل المجتمعي وتلعب دورا تكامليا مع عمل الحكومات بحيث تنعكس المبادرات الخيرية بأشكالها المختلفة إيجابا على سلوكيات الأفراد وتوجهاتهم، لافتا إلى أن التغيير المرجو منها يأتي بعد سنوات متواصلة وجهود متراكمة.
بدوره، قال أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة اليرموك الدكتور خالد الشرمان إن الإسلام هو دين الخير والعطاء دين التعامل مع الآخرين لذلك فإن الإسلام فتح كل أبواب الخير للناس في شتى المجالات.
وكان فعل الخير جليا في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكل معروف صدقة وهو هنا أي أمر يستطيع الإنسان أن يفعله من أمور الخير، وقد حث الإسلام على كثرة الصدقات في اليوم الواحد والمقصود بالصدقات في هذه الأحاديث هي تلك الأعمال المتعدي نفعها إلى الناس.
واضاف الشرمان إن من أحد أبرز أسباب السعادة التي اكتشفها العلماء في الدراسات المعمقة هي حب فعل الخير والعطاء للآخرين فكلما استطاع الإنسان أن يعمل خيرا من مثل المبادرات الخيرية فردية كانت أم جماعية يحل فيها مشكلة أو يبني فيها عقلا أو يجبر فيها كسرا، فإنها تعد أحد أهم أسباب تحقيق السعادة التي يجب أن يدركها الإنسان حتى يكون معطاء على الدوام.
وأشار الشرمان إلى أهمية أعمال الخير في الاستثمار لما بعد الحياة والذي يشير إليه الحديث النبوي الشريف (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) وهي أعمال تعود بالنفع على المرء بعد وفاته ولا تؤدى حقوق الأفراد والمجتمع إلى إذا قدم الإنسان جزءا من وقته لعمل الخير الذي أراده الله عز وجل من الناس.- (بترا)
1689341161433878700

المراقبة بعد الانفصال.. فضول بدافع الاشتياق أم مؤشر لاضطراب نفسي‎؟ 14 تموز 2023

threads-7-7-2023

أول أسبوع لمنصة ثريدز.. هذه هي الخلاصة 14 تموز 2023

مخبوزات تحضرها أم هاني لأهالي الطلبة

من قلب الغور الشمالي.. سيدة تجسد العطاء وتخفف متاعب ذوي طلبة التوجيهي (فيديو) 11 تموز 2023

حاضنة أعمال إنجاز تهيئ شركات ناشئة لتقديم أفكارها أمام مستثمرين

حاضنة أعمال إنجاز تهيئ شركات ناشئة لتقديم أفكارها أمام مستثمرين 11 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من المحاضرات التوعوية - (من المصدر)

"نحن نستثمر الفرص".. مشروع يعرف الشباب بفرص العمل بـ"قلب المحافظة"

منذ1 ساعة
ماجدة الرومي في ليلة استثنائية بمهرجان ليالي عمان

ماجدة الرومي في ليلة استثنائية بمهرجان ليالي عمان

منذ1 ساعة
الفنانة تسنيم هاشم-(من المصدر)

تسنيم هاشم: العمل الفني نتاج لمخزون الممثل وانعكاس لثقافته ورؤيته

منذ1 ساعة
فراس الور

الدراما الأردنية.. هل هنالك أمل؟

منذ1 ساعة
1689341161483878900

كاظم الساهر يطرب جمهور "مهرجان ليالي عمان"

14 تموز 2023
1689341161533879100

بالتزامن مع دول عربية.. حر "لم يسبق له مثيل" في أوروبا

14 تموز 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تريدون فرصتكم؟ قاتلوا من أجلها

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تغيرت نبرة الأردن الرسمية ؟!

ماهر أبو طير |اليوم

المنشأ والمنقول: إشكالية معرفية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

شركات للإعسار

سلامة الدرعاوي |اليوم

الرقابة المركزية على دور الرعاية الحكومية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عسكري وموجة حر!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 